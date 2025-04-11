В Казахстане автора паблика за разжигание розни осудили на 5 лет ограничения свободы

12:16 14.04.2025

Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью



АЛМАТЫ, 11 апр - Sputnik. Суд признал автора паблика Qaznews24 Темирлана Енсебека виновным в разжигании розни после публикации русофобской песни.



"Подобные действия направлены на подрыв межэтнического согласия и единства народа, являющихся одними из основополагающих принципов Республики Казахстан", - говорится в сообщении пресс-службы Алматинского суда.



Вина подсудимого была подтверждена материалами дела, включая заключение судебной психолого-филологической экспертизы, протоколами допросов и вещественными доказательствами.



При вынесении решения судом учитывалось, что подсудимый ранее не судим, но при этом не раскаялся в своем противоправном деянии.



Ему назначили 5 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля и с привлечением к принудительному труду 100 часов ежегодно в случае отсутствия работы.



Также ему запретили заниматься общественно-политической деятельностью.



Его освободили из-под стражи. Приговор суда не вступил в законную силу.



Темирлана Енсебека обвиняли по части 1 статьи 174 УК "Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни". Его задержали после публикации оскорбительной для русских песне "Йоу, орыстар".



Ранее после обращения Минкультуры Казахстана русофобскую песню удалил TikTok.