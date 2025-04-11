Следственный комитет России заинтересовался проведением мигрантами незаконных обрядов на Камчатке

12:31 14.04.2025

Бастрыкин поручил разобраться с незаконными обрядами мигрантов на Камчатке

СК заинтересовался проведением мигрантами незаконных обрядов на Камчатке



МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Глава Следственного Комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по факту возможных противоправных действий мигрантов на Камчатке, сообщил официальный Telegram-канал СК.



Как уточнили в ведомстве, сообщения о месте для совершения религиозных обрядов, организованном без каких-либо разрешений, появились в социальных медиа.



Следственными органами по Камчатскому краю по данному факту организована процессуальная проверка.



"Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Камчатскому краю Кулакову В.В. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах", - говорится в публикации.



По информации ИА "Камчатское время", местом проведения незаконных религиозных обрядов служило двухэтажное здание на проспекте Карла-Маркса в Петропавловске-на-Камчатке.



