Бахтар: В Москве считают, что Исламский Эмират хочет мира в Афганистане

16:53 14.04.2025

Россия: Исламский Эмират хочет мира в Афганистане



КАБУЛ, 10 апреля. /ИАБ/. Россия заявляет, что Исламский Эмират хочет, чтобы в Афганистане царили мир и спокойствие.



В Москве также считают, что Исламский Эмират Афганистан будет развивать экономические отношения и позитивно относиться к России.



В России полагают, что благодаря этим пунктам есть возможность для более глубокого взаимодействия с Афганистаном.



Заместитель председателя правительства России Алексей Орчук в интервью газете "Известия" также заявил, что у Афганистана есть нереализованный потенциал, особенно в сфере транспорта и торговли.



Заместитель премьер-министра России заявил: "Мы контактируем с афганцами. Они хотят жить в мире и позитивно относятся к России. Они также очень заинтересованы в развитии экономических отношений с Москвой".



В настоящее время Россия рассматривает возможность исключения Исламского Эмирата Афганистан из списка запрещенных стран.



Орчук подчеркнул, что Генштаб России добивается отмены данной кандидатуры из Верховного суда, и этот шаг может открыть путь к более широкому дипломатическому и торговому взаимодействию.



Он сказал: "Это юридический процесс, и если такое решение будет принято, откроются лучшие возможности для отношений с Афганистаном".



Заместитель председателя правительства России также подчеркнул стабильность Афганистана под властью Исламского Эмирата и заявил, что эта стабильность открыла ранее недоступные логистические коридоры.



Он добавил: "Сегодня в Афганистане наступит мир, и откроются возможности, которых раньше не было".



Орчук также упомянул региональные инфраструктурные проекты и рассказал о продолжающихся обсуждениях строительства железнодорожных линий в Афганистане, которые соединят Узбекистан и Туркменистан с Пакистаном и Индией.



Он пояснил, что Афганистан принял стандарты российской железной дороги 1520 мм, если они совместимы с более широким видением России международного транспортного коридора "Север-Юг".



Вице-премьер России заявил: "Мы всегда будем заинтересованы в новых маршрутах прежде, чем в новых рынках".