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Состоялось заседание Меджлиса Туркменистана: усовершенствованы Уголовный кодекс и другие законы
17:20 14.04.2025

Заседание Меджлиса Туркменистана
12.04.2025

Сегодня состоялось восьмое заседание Меджлиса Туркменистана седьмого созыва. К участию в нем были приглашены представители соответствующих министерств и ведомств, а также средств массовой информации. На заседании рассмотрен и принят ряд законов, нацеленных на интенсивное социально-экономическое развитие Отчизны и разработанных в соответствии с приоритетами государственной политики Президента Сердара Бердымухамедова.

Принятые законы и нормативно-правовые акты разработаны в результате предварительного обсуждения проектов во всех комитетах национального Парламента, а также в министерствах и ведомствах страны.

В числе первых на рассмотрение парламентариев был вынесен проект Закона Туркменистана "О суде" (новая редакция). Выступавшие отметили, что законопроект подготовлен в целях реализации "Программы развития судебной системы Туркменистана на 2022–2028 годы" и модернизации отечественной судебной системы и судопроизводства с учетом внедрения международной практики. Также подчеркивалось, что в соответствии с Конституцией Туркменистана определяются организационно-правовые основы деятельности судов, осуществляющих судебную власть в Туркменистане, порядок назначения и освобождения судей, а также их полномочия.

В связи с совершенствованием судебного законодательства в соответствии с требованиями времени одной из важнейших задач выступает подготовка высококвалифицированных специалистов, обладающих нестандартным мышлением, широким кругозором и необходимыми профессиональными навыками. Исходя из этого в числе основных направлений реформирования судебной системы страны определена подготовка квалифицированных специалистов, поскольку результативность выполнения ответственных полномочий судей во многом зависит от уровня квалификации сотрудников.

В проект также предусматривается внесение нового раздела "Судьи по семейным делам". В целях повышения значимости правосудия в обеспечении государственной защиты семьи, материнства, отцовства и детства, обеспечения справедливого судебного разбирательства по семейным делам и судебного производства на высоком профессиональном уровне и укрепления гарантий прочности семьи предусматривается в рамках общей численности судей судов введение должности судьи по семейным делам в этрапских судах и судах городов с правами этрапа, включение "Судебных коллегий по семейным делам" в структуру Верховного суда Туркменистана, велаятских судов, судов городов с правами велаята и государственного значения.

В проекте также предполагается установить условия введения должности судьи по семейным делам, его обязанности и полномочия, порядок исполнения обязанностей в его отсутствие, требования к кандидатуре судьи по семейным делам, порядок формирования Президиума судов, повышения гарантий труда и социальной защиты судей и работников судебных органов, символы правосудия, финансирования деятельности судов, правила использования доходов, полученных от хозяйственной деятельности на землях, предоставленных в установленном порядке для ведения личного подсобного хозяйства.

Далее депутатами был рассмотрен проект Закона Туркменистана "О присоединении к Протоколу 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке 1966 года". Международная конвенция была принята в Лондоне 5 апреля 1966 года для безопасности судов и имущества на море. Лучшим способом достижения этой цели стало подписание Протокола к Конвенции 11 ноября 1988 года в Лондоне.

Как отмечается, стороны настоящего Протокола обязуются направлять и сдавать на хранение Генеральному секретарю Международной морской организации тексты законов, постановлений, предписаний, правил и других документов, которые были опубликованы по различным вопросам, затрагиваемым настоящим Протоколом.

Согласно Закону "Об Омбудсмене" предусматривается ежегодное выступление Омбудсмена перед депутатами Меджлиса. В этой связи на заседании выступила Уполномоченный представитель по правам человека в Туркменистане – Омбудсмен Я.Гурбанназарова, которая представила депутатам соответствующую информацию.

Также депутаты Меджлиса обсудили законопроект "О внесении дополнения в Закон Туркменистана "Об учреждении юбилейной медали Туркменистана "Magtymguly Pyragynyň 300 ýyllygyna".

Известно, что юбилейная медаль учреждена с целью награждения граждан нашей страны: за большие заслуги в деле успешной реализации крупномасштабных программ по развитию системы культуры, в изучении, бережном сохранении и популяризации бесценного творческого наследия великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги; за научные исследования; за выдающиеся творческие успехи в области науки, образования, культуры, литературы и искусства; за большие заслуги в воспитании подрастающего молодого поколения в духе уважения к национальным ценностям, историческому наследию, традициям и обычаям туркменского народа; за особые заслуги в развитии культурных связей Туркменистана с государствами мира и международными организациями, в сближении и обогащении культур, укреплении дружбы и сотрудничества между народами.

В данный Закон внесено дополнение – урегулированы правила ношения вышеуказанной медали на форменной одежде руководителей и сотрудников военных и правоохранительных органов страны.

Далее был рассмотрен проект Закона Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Туркменистана". В соответствии с данным законопроектом были усовершенствованы Уголовный кодекс Туркменистана, Арбитражный процессуальный кодекс Туркменистана, Налоговый кодекс Туркменистана, Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана, Трудовой кодекс Туркменистана, Семейный кодекс Туркменистана, Гражданский процессуальный кодекс Туркменистана, а также Закон Туркменистана "О противодействии торговле людьми" с учетом требований современности.

При обсуждении проекта Закона Туркменистана "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об административных процедурах" выступавшие отметили, что данный Закон устанавливает правовые основы, принципы и процедурные правила деятельности, осуществляемой административными органами в связи с принятием, исполнением или отменой административных актов, и направлен на обеспечение соблюдения прав и свобод человека и верховенства закона.

Данный законопроект совершенствует принципы административной процедуры посредством регулирования отзыва обращения ходатайствующего лица до его рассмотрения, а также предусматривает утверждение правил ведения дел по организации приема, регистрации, рассмотрения и хранения обращений, не связанных с административными процедурами, подготовкой и принятием нормативных правовых актов, трудовыми отношениями, деятельностью судебных исполнителей, а также обращениями, порядок рассмотрения которых установлен законодательством об административных правонарушениях, уголовным, гражданским, арбитражным процессуальным законодательством.

Кроме того, национальные парламентарии рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон Туркменистана "Об автомобильном транспорте", устанавливающий правовую, экономическую и организационную основы функционирования автомобильного транспорта: безопасность, защита жизни и здоровья человека, охрана окружающей среды; права физических и юридических лиц при пользовании услугами автомобильного транспорта. Согласно проекту органами, осуществляющими государственное регулирование и управление в сфере автомобильного транспорта, определены Кабинет Министров Туркменистана, агентство "Türkmenawtoulaglary" Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

На заседании также обсуждался проект Закона Туркменистана "О внесении дополнений и изменений в Закон Туркменистана "О миграции". Закон Туркменистана "О миграции" в соответствии с Конституцией Туркменистана, общепризнанными нормами международного права регулирует отношения в сфере миграции в Туркменистане, а также определяет полномочия государственных органов нашей страны.

В ряду национальных стратегических приоритетов страны – активное внедрение в различные сферы экономики информационных технологий, создание безопасной IT-инфраструктуры и увеличение количества цифровых услуг. Так, в миграционной службе Туркменистана создаются и систематически совершенствуются информационные системы для учета, обработки и хранения информации.

В данной связи в законопроект включены нормы, связанные с выдачей уполномоченными государственными органами Туркменистана иностранным гражданам и лицам без гражданства электронной визы, оформляемой в информационной системе и дающей право на въезд в Туркменистан, пребывание на его территории и выезд из Туркменистана, а также на транзитный проезд через территорию Туркменистана.

Подчеркивалось, что совершенствование данных нормативно-правовых актов проводится в соответствии с Основным Законом Туркменистана и нацелено на успешную реализацию Программы "Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах", а также на расширение правовых возможностей для совершенствования деятельности профильных сфер.

Помимо этого, обсужден ряд других вопросов.

Вынесенные на рассмотрение очередного заседания Меджлиса Туркменистана седьмого созыва проекты законов были единодушно одобрены и приняты.

Депутаты национального Парламента отметили, что принятые документы, дополнив действующую систему законодательства Туркменистана, обеспечат надежную платформу для прогресса и процветания Отчизны на долгосрочную перспективу, а также сыграют важную роль для дальнейшего успешного осуществления под руководством Президента Сердара Бердымухамедова масштабных социально-экономических и демократических преобразований.

В завершение заседания депутаты заверили Президента Аркадаглы ­Героя Сердара и Героя-Аркадага, что, руководствуясь ценными советами и поручениями по дальнейшему укреплению законодательной базы государства, совершенствованию национального законодательства в соответствии с требованиями времени, наряду с законотворческой деятельностью, приложат все усилия для разъяснения значения принимаемых законов, а также славного 30-летия постоянного нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия.

Также была выражена искренняя признательность Герою-Аркадагу и Аркадаглы Герою Сердару за оказываемую Меджлису Туркменистана поддержку в совершенствовании национального законодательства страны и предоставляемые возможности.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744640400


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