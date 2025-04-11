Сергей Лавров советовал Центральной Азии "перетерпеть" Каю Каллас на ее посту

18:56 14.04.2025

Лавров посоветовал перетерпеть Каю Каллас на ее посту странам Центральной Азии



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что странам Центральной Азии нужно просто "перетерпеть" Каю Каллас на посту заместителя председателя Европейской комиссии, сообщает ТАСС. Заявление прозвучало после заседания Совета министров иностранных дел членов СНГ в ответ на ее слова о том, что Центральной Азии придется "потерпеть" антироссийские санкции.



Я посоветовал бы им перетерпеть Каю Каллас на этом посту. Это, наверное, будет гораздо легче, чем терпеть ущерб собственному народу, - заявил Сергей Лавров.



Ранее Кая Каллас заявила, что Москва "не желает установления мира" и по этой причине европейские государства должны увеличить давление на Москву. По ее словам, Украина, напротив, показала готовность к перемирию.



До этого она заявила, что, по ее мнению, Вашингтон с высокой долей вероятности не слишком позитивно думает о Евросоюзе в контексте политического института. Она отметила, об этом говорят такие факты, как то, что ни одному лидеру европейских стран до сих пор не удалось встретиться с представителями администрации Дональда Трампа.



Ранее Кая Каллас сказала, что Россия должна показать "добрую волю" в сторону Киева в контексте конфликта. Помимо прочего, она обратилась к Вашингтону, призывая усилить давление на Кремль, который, по ее мнению, только "ведет игру и не хочет никаких переговоров".



11 апр 2025