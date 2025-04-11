В Кыргызстане хотят ввести штрафы за нарушение закона о госязыке

19:24 14.04.2025

Комитет Жогорку Кенеша по социальной политике сегодня в первом чтении рассматривает проект конституционного закона "О внесении изменений в некоторые конституционные законодательные акты по вопросам применения государственного языка". Предлагаемым законопроектом рассматриваются поправки в 7 конституционных законов.



Согласно документу, вносятся изменения в некоторые конституционные законы в части установления требований по владению государственным языком. Так, знание госязыка станет обязательным для судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, депутатов местных кенешей и других категорий, в объеме, который определит кабинет министров. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев.



По его словам, также предлагается ввести штрафы за неисполнение законодательства о госязыке.



"Пока неясно, как и кого именно будут штрафовать, а также что будет, если, к примеру, адвокат не сдаст языковой тест. Но мне бы не хотелось, чтобы знание языка прививали через штраф. Это бессмысленно, глупо и вызывает раздражение. Лучше, когда люди учат язык по собственной мотивации, с любовью", – отметил Бекешев.