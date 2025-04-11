В Душанбе детей отобрали у матери, заставлявшей их заниматься попрошайничеством

19:27 14.04.2025

Манзума Фируз, Asia-Plus



Двое несовершеннолетних были помещены в столичный интернат №1 для проживания и обучения.



В Душанбе двое детей 8 и 10 лет были изъяты у своей матери, 27-летней жительницы столицы, после того, как было установлено, что она заставляла их заниматься попрошайничеством.



Как сообщает столичная милиция, дети несколько раз попадали в отделение МВД из-за занятия попрошайничеством в условиях крайней нищеты.



В ходе расследования выяснилось, что их мать ранее была дважды судима за кражи и ведет асоциальный образ жизни.



"По словам детей, мать избивала их и заставляла просить деньги на улицах, зарабатывая около 300-400 сомони в день. Эти средства использовались для покупки наркотиков и алкоголя, которые она употребляла, проводя время в развлекательных центрах", – говорится в видеосюжете УМВД по Душанбе.



В связи с этим сотрудники милиции составили в отношении женщины необходимые материалы. Судом было принято решение об изъятии детей из семьи, они были помещены в школу-интернат №1 города Душанбе для дальнейшего проживания и обучения.



Напоминаем, что ранее УМВД Душанбе предупреждало о возможных мерах в случае нарушений закона, связанных с воспитанием детей.



В случае невыполнения родителями обязанностей по воспитанию детей возможно их изъятие и помещение в специализированные учреждения. Также усилена работа по предотвращению преступлений среди несовершеннолетних.



Ранее одним из таких случаев стало дело 15-летнего подростка, которого суд района Сино направил в профессионально-технический лицей. Подросток неоднократно задерживался за кражи и попрошайничество. Проверка показала, что его мать не исполняла родительские обязанности и заставляла сына просить милостыню.



Из-за отсутствия контроля подросток вел асоциальный образ жизни. Суд, основываясь на статье 73 Семейного кодекса Таджикистана, направил его в учебное заведение для дальнейшего воспитания и обучения.