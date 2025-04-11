На базаре в Туркменабате после реконструкции перестали продавать кроссворды, выгоднее продавать одежду

19:42 14.04.2025

В Туркменабате не продают зарубежную печатную продукцию



В 2022 году завершилась реконструкция зеленого базара в Туркменабате. Там больше нет киосков, где продавали зарубежную печатную продукцию.



До реконструкции рынка у главного входа располагались несколько торговых точек, где продавали книги и брошюры на русском и узбекском языках. Там можно было купить или заказать книги, в том числе учебники для подготовки к поступлению в российские вузы. Там же люди старшего возраста приобретали сканворды, кроссворды, издания, посвященные различным видам хобби (комнатные растения, аквариумы, домашние животные и т.п.). Все это было востребовано населением.



Теперь такую продукцию невозможно купить нигде в городе. Есть магазин в городской типографии, но там продают канцтовары и книги напечатанные здесь, которые не пользуются спросом у горожан.



"После ремонта рынок открыли в конце 2022. Первое время, когда еще не все торговые площади были заняты, я надеялась, что появиться хотя бы один прилавок с книгами и журналами, но этого не случилось", - рассказала бывшая учительница школы №11.



Один из торговцев считает, что на печатную продукцию нет спроса, также книги и журналы сложнее ввозить. По его мнению, выгоднее продавать одежду.