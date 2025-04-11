Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан за год вырос на 17%, до 40 тыс.тонн

19:47 14.04.2025

Рост экспорта подмосковной продукции АПК в Узбекистан составил 17% за 2024 год



МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) Подмосковья в Узбекистан в 2024 году вырос на 17% по сравнению с показателями 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.



Всего было отгружено 39,4 тысячи тонн региональных товаров. Основными позициями на экспорт стали молочная продукция (экспортировано 9,8 тысячи тонн), мясная (5,7 тысячи тонн), макаронные изделия (4,6 тысячи тонн), детское питание (1,3 тысячи тонн).



В региональном Минсельхозе отметили, что на долю Узбекистана приходится 5% от общего объема экспорта продукции АПК Подмосковья.



Также между Подмосковьем и Узбекистаном активно развиваются проекты в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Среди них проект "Агроэкспресс", направленный на расширение взаимной торговли между двумя странами. Его цель – увеличение объемов поставок подмосковной продукции на рынок Узбекистана и укрепление деловых связей между государствами.



Помимо этого, в министерстве подчеркнули, что в Ташкенте завершилась выставка в отрасли готовой продукции UzFood, в которой приняли участие ряд региональных предприятий в сфере пищевой промышленности.