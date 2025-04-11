Синьхуа: По маршруту Чэнду-Ташкент по воскресеньям будет отправляться грузовой поезд, с китайской бытовой техникой

19:55 14.04.2025

Между Чэнду и Центральной Азией по определенному графику стали курсировать грузовые поезда



Чэнду, 13 апреля /Синьхуа/ -- В воскресенье из города Чэнду /адм. центр пров. Сычуань, Юго-Западный Китай/ в столицу Узбекистана Ташкент отправился грузовой поезд из 47 вагонов, груженных бытовой техникой и другими товарами, что ознаменовало собой официальный запуск в регулярном режиме ж/д маршрута Чэнду-Центральная Азия, который был включен в график движения товарных поездов Китая.



Ж/д состав пересечет госграницу через КПП Хоргос и прибудет в Узбекистан и другие центральноазиатские страны примерно через 10 дней, преодолев в общей сложности 4 800 км.



Согласно данным чэндуского отделения корпорации "Китайские железные дороги" /КЖД/, рейсы по данному маршруту будут выполняться по определенному графику по воскресеньям, что имеет большое значение для обеспечения стабильного функционирования каналов грузоперевозок между юго-западными районами Китая и Центральной Азией.



Как сообщили в компании, организовывающей рейсы Чэнду-Центральная Азия, спрос на рынках Чэнду и Центральной Азии обладает большой взаимодополняемостью, а двусторонний товарооборот продолжает расти, так что появилась необходимость запустить грузовые поезда, функционирующие по определенному графику.



В будущем также будет рассмотрена возможность запуска специальных поездов в рамках логистики холодильной цепи и трансграничной электронной коммерции, добавили в компании.



Последние данные КЖД показывают, что за первые три месяца этого года в общей сложности было выполнено 3 582 рейса грузовых поездов Китай-Центральная Азия, что на 25,5 проц. больше в годовом исчислении.



Согласно недавно скорректированному графику движения товарных поездов, между КНР и Центральной Азией действует 44 регулярных маршрута ж/д грузоперевозок, что на 4 больше, чем в первом квартале текущего года.