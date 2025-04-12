Узбекистан. Ректор Университета журналистики предложил лишать гражданства блогеров за оскорбление народа

20:20 14.04.2025

Шерзодхон Кудратходжа предложил лишать гражданства за оскорбления узбекского народа



12 апреля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Шерзодхон Кудратходжа предложил ввести строгие меры против граждан, которые публично оскорбляют страну и ее народ – вплоть до лишения гражданства.



В своей реакции на действия блогера под ником "Абдуллох", задержанного за оскорбительные высказывания в адрес узбекистанцев, он заявил:



"Есть люди, которые не чтут наши традиции и нашу систему, а также говорят очень оскорбительные и унизительные слова о нашей стране и гражданах. Это совершенно неприемлемо для нас, учитывая наш менталитет и мировоззрение".



Он подчеркнул, что подобные действия должны быть наказуемы, и предложил наделить Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) полномочиями лишать гражданства тех, кто их совершает. По его словам, такая мера поможет предотвратить дальнейшие оскорбления и защитить достоинство граждан.



Ранее лидер партии "Миллий тикланиш" Алишер Кадыров также прокомментировал ситуацию с блогером "Абдуллох" и заявил о подготовке законопроекта, регулирующего деятельность блогеров и информационных площадок. Он отметил, что оскорбления, дискриминацию и притеснение в информационном пространстве следует приравнять к преступлениям и жестко наказывать.