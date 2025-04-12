ВС РФ нащупали бреши в обороне ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 14 апреля

23:34 14.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 14 апреля в разрезе СВО. Русские войска ликвидируют систему обороны ВСУ на площади южнее Константиновки. На Украине подтвердили уничтожение командира 27-й ракетной артиллерийской бригады ВСУ Юлы в ходе ракетного удара по Сумам 13 апреля.



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