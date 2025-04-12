 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 14.04.2025
23:34  ВС РФ нащупали бреши в обороне ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 14 апреля
21:43  Битва за Кабул: Москва готова признать "афганских детей" Трампа? - Станислав Тарасов
20:20  Узбекистан. Ректор Университета журналистики предложил лишать гражданства блогеров за оскорбление народа
19:55  Синьхуа: По маршруту Чэнду-Ташкент по воскресеньям будет отправляться грузовой поезд с китайской бытовой техникой
19:47  Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан за год вырос на 17%, до 40 тыс.тонн
19:42  На базаре в Туркменабате после реконструкции перестали продавать кроссворды, выгоднее продавать одежду
19:27  В Душанбе детей отобрали у матери, заставлявшей их заниматься попрошайничеством
19:24  В Кыргызстане хотят ввести штрафы за нарушение закона о госязыке
18:56  Сергей Лавров советовал Центральной Азии "перетерпеть" Каю Каллас на ее посту
17:20  Состоялось заседание Меджлиса Туркменистана: усовершенствованы Уголовный кодекс и другие законы
16:53  Бахтар: В Москве считают, что Исламский Эмират хочет мира в Афганистане
13:20  Казахский язык и внешняя политика: оправдан ли "наезд" на МИД РК? - Жандос Асылбеков
12:31  Следственный комитет России заинтересовался проведением мигрантами незаконных обрядов на Камчатке
12:16  В Казахстане автора паблика за разжигание розни осудили на 5 лет ограничения свободы
12:11  Трамп призвал лишить лицензии шоу "60 минут" на CBS после эфира с Зеленским
12:00  Президент Казахстана совершил насыщенную мероприятиями поездку в Шымкент, где провел встречу с местной общественностью
11:52  В Китае испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
11:23  Россия это важнейшее связующее звено для Центральной Азии - эксперт Станислав Притчин
11:19  Мария Захарова: Россия и Казахстан – союзники или соседи? Эксклюзивное интервью Cronos.Asia
10:12  Экс-президенту Монголии сократили оклад из-за пропусков заседаний парламента
04:39  Caravan.kz: Узбеки превращаются в промышленную нацию
03:43  ProFinance: Китай вряд ли будет агрессивно девальвировать юань
02:47  Россия подарила наркоборцам Кыргызстана систему "Антинар"
02:34  Узбекистанцев предупредили об аферистах, предлагающих работу в Турции
01:58  Newsweek опубликовал карту раздела мира на сферы влияния России, США и Китая
00:41  Turkmen Serdar: Карго-культ со стеклянными бусами. Самарканд. Что это было?
00:35  Граждан ЦентрАзии, отправившихся в Таиланд на высокооплачиваемую работу, вернули из трудового рабства в Мьянме
00:30  Президент Таджикистана принял делегацию Всемирного банка, которая ознакомилась со строительством Рогунской ГЭС
00:27  В казахстанском астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова ликвидирована лаборатория физики Луны и планет
00:25  Дмитрий Орехов: Робинзон Крузо был работорговцем, Или как мы помогаем Западу поддерживать мифы
00:20  Трамп открыл памятник самому себе
00:15  Целебная трава Таджикистана. Весенние блюда на все дни недели
00:12  Зверства в курском приграничье украинским неонацистам даром не пройдут, - Анна Кряжева
00:09  НГ: Победа США в таможенной войне не гарантирована
00:05  В зоне СВО продолжаются наступательные действия – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 13.04.2025
23:37  МК: в Сумах уничтожены десятки карателей, орудовавшие в Курской области
21:07  Кыргызская певица Бегимай Турусбекова исполнила хит Уитни Хьюстон на главной площади Милана (видео)
20:54  ProFinance: Почему закупки СПГ у США не решат проблему дефицитов
15:14  TNI: новые российские системы РЭБ "Тобол" и "Калинка" эффективно глушат Starlink
13:00  "Британские ученые" установили закономерность: западные лидеры, введя санкции против России, быстро теряют должность
12:47  Турция обвинила Израиль в подрыве стабильности в Сирии
11:41  Times Of India: жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо с бриллиантами
11:14  Le Figaro: большой торг между США и Россией только начался и он коснется многих тем
04:10  Кыргызстан - единственный в СНГ увеличил добычу газа в начале 2025 года
03:17  Трамп хочет сыграть с Ираном в покер: поможет ли блеф выиграть без войны? - Дмитрий Родионов
02:22  Readovka - Событие недели: Киев не оставил выбора Украине
01:15  Власти Молдовы наращивают репрессии против оппозиции по европейскому шаблону, - Илья Киселев
01:10  Цель – развалить ОДКБ и ЕАЭС: Запад едва не поджег и не залил Киргизию кровью, - Айнур Курманов
00:31  Глава МИД Китая: США не могут действовать безрассудно
00:05  Гульайса Дихан - первая таджичка-наездница на Памирском нагорье в Китае
Суббота, 12.04.2025
23:00  Какой вклад внес Узбекистан в освоение космоса
22:02  Tengri Life: как стать космонавтом в Казахстане
21:10  Китайский Leapmotor добивается повторного тестирования своего автомобиля в Узбекистане
20:58  Первый полет Юрия Гагарина в космос и... прямой эфир RT с космодрома Байконур в 1961 году (видео)
20:35  Талантбек Иманов назначен специальным представителем Президента по особым поручениям
20:32  Уиткофф: лучший способ прекратить огонь - признать новые российские территории
15:19  НГ: Наступил ли конец эпохи глобализации. Пошлины Трампа – ступень к переходу в мир, где каждый сам за себя
15:04  Войны и развода не будет. Блефовать и грозить, чтобы потом отступить и смириться с неизбежным, - Петр Акопов
05:04  КП: Мошенники используют детей, как мулов. Три самые распространенные схемы обмана подростков
03:03  Российский экипаж МКС поздравляет с Днем космонавтики!
02:01  Американские пошлины принуждают Европу к миру на условиях России, - Антон Трофимов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ нащупали бреши в обороне ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 14 апреля
23:34 14.04.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 14 апреля в разрезе СВО. Русские войска ликвидируют систему обороны ВСУ на площади южнее Константиновки. На Украине подтвердили уничтожение командира 27-й ракетной артиллерийской бригады ВСУ Юлы в ходе ракетного удара по Сумам 13 апреля.

Переиграть и уничтожить



Оперативная ситуация на Константиновском направлении развивается довольно стремительно. ВС РФ удалось овладеть Калиново и начать зажимать противника между Александрополем и перешедшим под контроль селом. Таким образом, "клещи" близки к выполнению своей задачи по ликвидации старой линии обороны ВСУ западнее пгт Нью-Йорк. Ситуация потребовала от украинского командования перебросить 93-ю ОМБр из района Покровска. Самостоятельно 109-я и 111-я бригады ТрО оборону западнее пгт Нью-Йорк удержать не в состоянии, особенно при угрозе окружения ряда своих подразделений.

В перспективе вероятен отход сил противника на рубежи в полосе Александрополь – Заря – Романовка. Однако в этом случае украинским частям грозят фланговые удары, так как выравнивание фронта не обеспечивает неприятелю необходимой плотности оборонительных порядков. Отход из "кармана" лишь спасает армию незалежной от окружения части подразделений, но не более. Стоит предположить, что новая полноценная линия обороны ВСУ будет выстроена по течению реки Бычок и Клебан-Быкскому водохранилищу. Таким образом, противник может попытаться предотвратить обвал фронта, используя преимущества ландшафта. Водные преграды в состоянии помочь неприятелю повысить плотность обороны за счет того, что площадь водохранилища по фронту не потребует развертывать там силы.

В то же время русские войска из северо-западных районов Торецка активизировались в направлении Плещеевки. Как и предполагала редакция Readovka, окрестности шахты имени Святой Матроны Московской стали трамплином в глубину обороны ВСУ. Как оказалось, украинские войска не располагают сколько-нибудь значительными силами на этом участке. Задача ВС РФ очевидна – закрепиться в Плещеевке, а возможно и пробиться в Иванополье. В случае успеха результат трудно переоценить. Во-первых, перспективная линия обороны ВСУ, которая может опираться на реку Бычок и Клебан-Быкское водохранилище, таким образом будет обесценена. А украинские части, развернутые между Часовым Яром и Торецком, попадают в глубокое оперативное окружение.

Воздаяние не минует никого

Бердичевская районная военная администрация сообщила, что в результате ракетного удара по конференц-центру в Сумах был ликвидирован полковник Юрий Юла. Он командовал 27-й реактивной артиллерийской бригадой (в/ч А1476). Именно эта часть обстреливала из РСЗО HIMARS город Курчатов, где расположена Курская АЭС.

Данное заявление торпедировало как первичный, так и антикризисный нарративы Киева по факту удара "Искандером" по Сумам. Первичный нарратив Банковой гласил, что ВС РФ якобы целенаправленно ударили кассетными боеприпасами по гражданским кварталам. Когда скрыть факт сбора украинских военных на мероприятии, которое и "примагнитило" ракету, не удалось благодаря украинским чиновникам и политикам, в игру вступил антикриз. Он гласил, что среди военных якобы жертв нет. Но, как оказалось есть, причем среди уничтоженных по ряду признаков было множество офицеров. Сбор в конференц-зале был посвящен дню создания 117-й бригады ТрО, к которому приурочили награждение личного состава не только этой части. Зная обстановку в ВСУ и характерные особенности армии незалежной, следует отметить, что младший комсостав и рядовых награждают сравнительно реже офицеров. На Украине предпочитают отмечать наградами ротных, комбатов и более старших по должности военных. Множество пленных солдат противника подтверждали факт того, что наградная система ВСУ стала походить на "сословную". Такое положение вещей Киевом воспринимается как "стимулирование" командиров беспрекословно выполнять приказы высшего командования, даже если это сопряжено с бессмысленной гибелью личного состава. Таким образом, результат стрельбы по цели можно оценивать как отличный.

Вчера, 13 апреля, редакция подвела итоги недели.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744662840


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Без квалифицированных юристов невозможна правовая культура высокого уровня
- Мажилис рассмотрит законопроект о фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)
- Газовая тепловая станция "Туран", LRT и депо с центром управления: Олжас Бектенов проверил реализацию инфраструктурных проектов в Астане
- Ерлан Карин провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей
- Рейтинг государственных органов за I квартал 2025 года
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,5%
- В Алматы прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
- Проект нового Налогового кодекса обсудили на заседании Общественной палаты
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  