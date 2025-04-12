|ВС РФ нащупали бреши в обороне ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 14 апреля
23:34 14.04.2025
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 14 апреля в разрезе СВО. Русские войска ликвидируют систему обороны ВСУ на площади южнее Константиновки. На Украине подтвердили уничтожение командира 27-й ракетной артиллерийской бригады ВСУ Юлы в ходе ракетного удара по Сумам 13 апреля.
Переиграть и уничтожить
Оперативная ситуация на Константиновском направлении развивается довольно стремительно. ВС РФ удалось овладеть Калиново и начать зажимать противника между Александрополем и перешедшим под контроль селом. Таким образом, "клещи" близки к выполнению своей задачи по ликвидации старой линии обороны ВСУ западнее пгт Нью-Йорк. Ситуация потребовала от украинского командования перебросить 93-ю ОМБр из района Покровска. Самостоятельно 109-я и 111-я бригады ТрО оборону западнее пгт Нью-Йорк удержать не в состоянии, особенно при угрозе окружения ряда своих подразделений.
В перспективе вероятен отход сил противника на рубежи в полосе Александрополь – Заря – Романовка. Однако в этом случае украинским частям грозят фланговые удары, так как выравнивание фронта не обеспечивает неприятелю необходимой плотности оборонительных порядков. Отход из "кармана" лишь спасает армию незалежной от окружения части подразделений, но не более. Стоит предположить, что новая полноценная линия обороны ВСУ будет выстроена по течению реки Бычок и Клебан-Быкскому водохранилищу. Таким образом, противник может попытаться предотвратить обвал фронта, используя преимущества ландшафта. Водные преграды в состоянии помочь неприятелю повысить плотность обороны за счет того, что площадь водохранилища по фронту не потребует развертывать там силы.
В то же время русские войска из северо-западных районов Торецка активизировались в направлении Плещеевки. Как и предполагала редакция Readovka, окрестности шахты имени Святой Матроны Московской стали трамплином в глубину обороны ВСУ. Как оказалось, украинские войска не располагают сколько-нибудь значительными силами на этом участке. Задача ВС РФ очевидна – закрепиться в Плещеевке, а возможно и пробиться в Иванополье. В случае успеха результат трудно переоценить. Во-первых, перспективная линия обороны ВСУ, которая может опираться на реку Бычок и Клебан-Быкское водохранилище, таким образом будет обесценена. А украинские части, развернутые между Часовым Яром и Торецком, попадают в глубокое оперативное окружение.
Воздаяние не минует никого
Бердичевская районная военная администрация сообщила, что в результате ракетного удара по конференц-центру в Сумах был ликвидирован полковник Юрий Юла. Он командовал 27-й реактивной артиллерийской бригадой (в/ч А1476). Именно эта часть обстреливала из РСЗО HIMARS город Курчатов, где расположена Курская АЭС.
Данное заявление торпедировало как первичный, так и антикризисный нарративы Киева по факту удара "Искандером" по Сумам. Первичный нарратив Банковой гласил, что ВС РФ якобы целенаправленно ударили кассетными боеприпасами по гражданским кварталам. Когда скрыть факт сбора украинских военных на мероприятии, которое и "примагнитило" ракету, не удалось благодаря украинским чиновникам и политикам, в игру вступил антикриз. Он гласил, что среди военных якобы жертв нет. Но, как оказалось есть, причем среди уничтоженных по ряду признаков было множество офицеров. Сбор в конференц-зале был посвящен дню создания 117-й бригады ТрО, к которому приурочили награждение личного состава не только этой части. Зная обстановку в ВСУ и характерные особенности армии незалежной, следует отметить, что младший комсостав и рядовых награждают сравнительно реже офицеров. На Украине предпочитают отмечать наградами ротных, комбатов и более старших по должности военных. Множество пленных солдат противника подтверждали факт того, что наградная система ВСУ стала походить на "сословную". Такое положение вещей Киевом воспринимается как "стимулирование" командиров беспрекословно выполнять приказы высшего командования, даже если это сопряжено с бессмысленной гибелью личного состава. Таким образом, результат стрельбы по цели можно оценивать как отличный.
Вчера, 13 апреля, редакция подвела итоги недели.