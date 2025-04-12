 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Помощница президента Узбекистана Саида Мирзиеева взялась за детскую мультипликацию
00:00 15.04.2025

"Доноча" прокладывает путь. Саида Мирзиеева обсудила развитие анимации для детей Узбекистана

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Помощница президента Узбекистана Саида Мирзиеева провела встречу с представителями ведущих анимационных студий страны. Обсуждались актуальные вопросы развития отечественной анимационной отрасли, а также предложения по ее поддержке и продвижению.



Саида Мирзиеева подчеркнула важность создания качественного национального контента для детей, отметив, что значительная часть медиапродукции, которую смотрят юные зрители, до сих пор представлена зарубежными материалами.

"Особенно остро ощущается нехватка детских песен на узбекском языке, мультфильмов, отражающих наши национальные ценности, а также развивающих и образовательных материалов", – написала она в своем Telegram-канале.

В качестве положительного примера Мирзиеева привела проект "Доноча", который активно работает над созданием контента для детей на узбекском языке. Она подчеркнула необходимость всесторонней поддержки подобных инициатив.



Также было отмечено, что ключевую роль в формировании национальной идентичности играют детская литература и народные сказки, которые могут стать основой для оригинального и содержательного анимационного контента.

Источник - Podrobno.uz
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