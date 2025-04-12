Помощница президента Узбекистана Саида Мирзиеева взялась за детскую мультипликацию

00:00 15.04.2025

"Доноча" прокладывает путь. Саида Мирзиеева обсудила развитие анимации для детей Узбекистана



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Помощница президента Узбекистана Саида Мирзиеева провела встречу с представителями ведущих анимационных студий страны. Обсуждались актуальные вопросы развития отечественной анимационной отрасли, а также предложения по ее поддержке и продвижению.



