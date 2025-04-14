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НГ: В Афганистане набирает силу новый джихадистский проект
00:06 15.04.2025

Ветераны "сирийского джихада" перебираются в Афганистан
Новый проект боевиков угрожает безопасности Ирана, Китая и стран Центральной Азии

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ"
14.04.2025

В Афганистане набирает силу новый джихадистский проект. В северных и западных афганских провинциях создаются боевые группы и вербовочные пункты "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая организация, запрещенная в РФ) с перспективой образования ее афганского филиала. Функционеры "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ) не мешают активистам ХТШ, возможно, рассматривая новый джихадистский проект как противовес усиливающемуся "Вилаяту Хорасан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) – афганскому филиалу "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ).

С декабря 2024 года в Афганистане активизировали свою деятельность эмиссары "Хайят Тахрир аш-Шам". Созданная на платформе "Джабхат ан-Нусры" (террористическая организация запрещенная в РФ), одного из сирийских джихадистских проектов "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ), ХТШ в конце 2024 года успешно свергла режим Башара Асада. Лидер организации Абу Мухаммад аль-Джулани стал временным президентом Сирии, чему активно способствовали боевики из Центральной Азии и китайские уйгуры, воевавшие в рядах ХТШ плечом к плечу с арабскими джихадистами.

После победы в Сирии часть уйгурских, таджикских, узбекских, чеченских, киргизских, татарских и других боевиков ХТШ перебралась в Пакистан и Афганистан. Основным центром базирования в регионе эмиссары ХТШ выбрали долину Андараб в северной афганской провинции Баглан. Руководителем первых афганских ячеек ХТШ стал афганский таджик маулави Абдул Фатах. Этот уроженец Баглана около восьми лет провел в Сирии и Ираке, где участвовал в "джихаде" сначала под знаменами "Исламского государства", а затем в структурах "Аль-Каиды" и ХТШ.

В конце декабря 2024 года, как сообщали афганские источники, первые группы боевиков ХТШ начали организованно, вместе с семьями, размещаться в трех районах провинции Баглан – Бану, Дих-Салах и Пули-Хисар. Тогда общая численность джихадистов афганского филиала ХТШ была невелика и не превышала 500–700 человек.

В январе–марте 2025 года ситуация начала динамично меняться. Численность рядов афганского филиала ХТШ стала стремительно расти. Это происходило за счет новых иностранных джихадистов, перебиравшихся в Афганистан из Сирии и Пакистана, а также в результате активной вербовочной кампании ХТШ среди афганцев. По словам наших источников, "неоценимую помощь" в формировании первых групп афганского филиала ХТШ оказало афганское отделение движения "Хизб-ут-Тахрир" (запрещенная в РФ террористическая организация) со штаб-квартирой в уезде Базарак провинции Панджшер. Его глава маулави Яхъя работает в тесном контакте с маулави Абдул Фатахом и другими командирами и религиозно-политическими функционерами ХТШ в Афганистане.

Источники отмечают отсутствие проблем с финансированием у лидеров афганского филиала ХТШ. Известно, что в основном вербовка местной молодежи в возрасте 18–28 лет проводится через мечети в провинции Баглан (весной аналогичные вербовочные центры начали действовать в западной афганской провинции Герат, граничащей с Ираном). С призывами вступать в ряды ХТШ к молодым людям обращаются муллы в местных мечетях. Как правило, здесь же, в мечетях, подписывают и "контракты" с вербовщиками боевых групп ХТШ: новобранцы сразу получают на руки подъемные в размере 1 тыс. долл., из которых 900 долл. они оставляют себе, а 100 долл. отдают муллам в мечетях – за посредничество в заключении "контракта".

Вербовочная кампания ХТШ в северных и западных районах Афганистана привела к росту численности боевиков афганского филиала "Хайят Тахрир аш-Шам". По оценкам афганских источников, она приближается к 10 тыс. человек и скорее всего продолжит расти. Любопытно, что фиксируются многочисленные случаи присоединения к ХТШ рядовых боевиков "Талибана", которые в последнее время особенно тяжело переживают задержки с выплатой зарплат и, очевидно, не прочь найти себе "подработку" в соседней джихадистской "фирме".

Представители режима талибов не мешают активности ХТШ в Афганистане. Вероятнее всего, это происходит по трем причинам.

Во-первых, внешние спонсоры афганского проекта ХТШ щедро профинансировали лояльность центральных и местных функционеров "Талибана". Во-вторых, руководители афганского филиала ХТШ активно взаимодействуют с главными союзниками талибов в деле "джихада" – главарями "Аль-Каиды", которые также базируются сегодня в Северном Афганистане. Так, эмир "Аль-Каиды" Хамза бен Ладен, сын Усамы бен Ладена, постоянно находится в уезде Базарак северной афганской провинции Панджшер, по соседству с провинцией Баглан. Наконец, в-третьих, талибы рассматривают ХТШ в качестве альтернативы усиливающимся позициям афганского филиала "Исламского государства" ("Вилаята Хорасан"). "Талибан" показал свою неспособность или нежелание противостоять экспансии ИГ в Афганистане и, похоже, не против возложить на ХТШ роль главного конкурента "Вилаята Хорасан".

Впрочем, бороться с одной джихадистской организацией с помощью другой – все равно что тушить пожар бензином. Есть веские основания полагать, что через некоторое время в Афганистане существенно усилятся позиции как "Аль-Каиды", так и ИГ и ХТШ. И это уже будет головной болью не столько талибов, сколько стран региона. Тем более что афганский филиал ХТШ, как и "Вилаят Хорасан", не скрывает планов по "транзиту джихада" в республики Центральной Азии (Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Казахстан) и Иран.

Трудные времена грозят и Китаю. Значительную часть боевиков ХТШ в Афганистане составляют уйгуры, закаленные в "сирийском джихаде" и горящие желанием отомстить китайским "коммунистам-безбожникам" за репрессии против уйгурского меньшинства в КНР.

Перемещение части боевых групп афганского филиала ХТШ в провинцию Герат дает основания предполагать, что внешние спонсоры этого проекта планируют использовать джихадистов против Тегерана. Вполне возможно, что на нынешнем этапе это и является главным приоритетом ветеранов сирийского "джихада", перебирающихся в Афганистан.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744664760


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