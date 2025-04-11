В Китае рассказали, как Россия переиграла США в Монголии

00:15 15.04.2025

Олег Артюков

11.04.2025



В последние годы внимание ведущих мировых держав к Центральной Азии значительно возросло. Этот регион богат природными ресурсами и представляет интерес с точки зрения логистического потенциала.



Соединенные Штаты активно пытаются наладить сотрудничество с центральноазиатскими странами и возлагают особые надежды на Монголию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.



Ранее между США и Монголией было достигнуто соглашение о совместной работе в сфере добычи редкоземельных элементов. Кроме того, обсуждаются планы по созданию транспортного коридора, который позволил бы обойти Китай и Россию, обеспечив Монголии прямой выход на рынки Европы и Северной Америки (здесь не совсем понятно, что имеет в виду автор материала, если учитывать, что Монголия граничит только с Россией и Китаем).



Монголия занимает важное место в стратегических планах США. Ее богатые месторождения полезных ископаемых представляют значительную ценность для американской промышленности. Тем не менее, прогресс в развитии сотрудничества остается ограниченным: американской стороне не удалось наладить устойчивые поставки монгольского сырья на Запад. Кроме того, недавние события в Монголии стали поводом для беспокойства в Вашингтоне, считает автор материала (перевод АБН24).



Так, после десятилетнего перерыва вопрос о строительстве трансграничной железной дороги вновь был поднят на официальном уровне. Монголия и Китай подписали соглашение о строительстве железнодорожной линии, которая свяжет монгольский Гашуун-Сухайт с китайским Ганчи-Моду.



Этот проект направлен на упрощение транспортировки угля в Китай, поскольку ранее на части маршрута приходилось задействовать автомобильный транспорт. Подписание договора стало неожиданным событием, учитывая многолетние сложности в переговорах. Движение в этом направлении началось после вмешательства России.



По словам автора материала, именно по инициативе Москвы Пекин возобновил диалог с Улан-Батором по поводу реализации железнодорожного проекта. Он отмечает, что Россия преследует в этом деле свои интересы и действует весьма прагматично.



Расширение железнодорожной инфраструктуры позволит поставлять российскую нефть напрямую на нефтеперерабатывающие заводы в Северном Китае через территорию Монголии. Кроме того, это решение ослабляет влияние США на Улан-Батор, делая экономическое сотрудничество с Западом менее привлекательным по сравнению с взаимодействием с Россией и Китаем.



По мнению китайских экспертов, создание экономического коридора между Китаем, Монголией и Россией способно радикально изменить структуру сухопутной логистики на евразийском пространстве.