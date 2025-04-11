 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 15.04.2025
02:25  Известия: Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
02:09  В Улан-Удэ за пять миллионов продают яйцо динозавра из Монголии
01:38  Историк Сергей Монин: Мог ли СССР победить в войне без американского ленд-лиза
01:05  В Таджикистане отменили уголовное наказание за лайки в соцсетях
00:23  Редкоземельные элементы Центральной Азии: шкура неубитого медведя? - Дмитрий Орлов
00:15  В Китае рассказали, как Россия переиграла США в Монголии
00:06  НГ: В Афганистане набирает силу новый джихадистский проект
00:00  Помощница президента Узбекистана Саида Мирзиеева взялась за детскую мультипликацию
Понедельник, 14.04.2025
23:34  ВС РФ нащупали бреши в обороне ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 14 апреля
21:43  Битва за Кабул: Москва готова признать "афганских детей" Трампа? - Станислав Тарасов
20:20  Узбекистан. Ректор Университета журналистики предложил лишать гражданства блогеров за оскорбление народа
19:55  Синьхуа: По маршруту Чэнду-Ташкент по воскресеньям будет отправляться грузовой поезд с китайской бытовой техникой
19:47  Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан за год вырос на 17%, до 40 тыс.тонн
19:42  На базаре в Туркменабате после реконструкции перестали продавать кроссворды, выгоднее продавать одежду
19:27  В Душанбе детей отобрали у матери, заставлявшей их заниматься попрошайничеством
19:24  В Кыргызстане хотят ввести штрафы за нарушение закона о госязыке
18:56  Сергей Лавров советовал Центральной Азии "перетерпеть" Каю Каллас на ее посту
17:20  Состоялось заседание Меджлиса Туркменистана: усовершенствованы Уголовный кодекс и другие законы
16:53  Бахтар: В Москве считают, что Исламский Эмират хочет мира в Афганистане
13:20  Казахский язык и внешняя политика: оправдан ли "наезд" на МИД РК? - Жандос Асылбеков
12:31  Следственный комитет России заинтересовался проведением мигрантами незаконных обрядов на Камчатке
12:16  В Казахстане автора паблика за разжигание розни осудили на 5 лет ограничения свободы
12:11  Трамп призвал лишить лицензии шоу "60 минут" на CBS после эфира с Зеленским
12:00  Президент Казахстана совершил насыщенную мероприятиями поездку в Шымкент, где провел встречу с местной общественностью
11:52  В Китае испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
11:23  Россия это важнейшее связующее звено для Центральной Азии - эксперт Станислав Притчин
11:19  Мария Захарова: Россия и Казахстан – союзники или соседи? Эксклюзивное интервью Cronos.Asia
10:12  Экс-президенту Монголии сократили оклад из-за пропусков заседаний парламента
04:39  Caravan.kz: Узбеки превращаются в промышленную нацию
03:43  ProFinance: Китай вряд ли будет агрессивно девальвировать юань
02:47  Россия подарила наркоборцам Кыргызстана систему "Антинар"
02:34  Узбекистанцев предупредили об аферистах, предлагающих работу в Турции
01:58  Newsweek опубликовал карту раздела мира на сферы влияния России, США и Китая
00:41  Turkmen Serdar: Карго-культ со стеклянными бусами. Самарканд. Что это было?
00:35  Граждан ЦентрАзии, отправившихся в Таиланд на высокооплачиваемую работу, вернули из трудового рабства в Мьянме
00:30  Президент Таджикистана принял делегацию Всемирного банка, которая ознакомилась со строительством Рогунской ГЭС
00:27  В казахстанском астрофизическом институте имени В.Г. Фесенкова ликвидирована лаборатория физики Луны и планет
00:25  Дмитрий Орехов: Робинзон Крузо был работорговцем, Или как мы помогаем Западу поддерживать мифы
00:20  Трамп открыл памятник самому себе
00:15  Целебная трава Таджикистана. Весенние блюда на все дни недели
00:12  Зверства в курском приграничье украинским неонацистам даром не пройдут, - Анна Кряжева
00:09  НГ: Победа США в таможенной войне не гарантирована
00:05  В зоне СВО продолжаются наступательные действия – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю
Воскресенье, 13.04.2025
23:37  МК: в Сумах уничтожены десятки карателей, орудовавшие в Курской области
21:07  Кыргызская певица Бегимай Турусбекова исполнила хит Уитни Хьюстон на главной площади Милана (видео)
20:54  ProFinance: Почему закупки СПГ у США не решат проблему дефицитов
15:14  TNI: новые российские системы РЭБ "Тобол" и "Калинка" эффективно глушат Starlink
13:00  "Британские ученые" установили закономерность: западные лидеры, введя санкции против России, быстро теряют должность
12:47  Турция обвинила Израиль в подрыве стабильности в Сирии
11:41  Times Of India: жена Гретцки подарила супруге Овечкина кольцо с бриллиантами
11:14  Le Figaro: большой торг между США и Россией только начался и он коснется многих тем
04:10  Кыргызстан - единственный в СНГ увеличил добычу газа в начале 2025 года
03:17  Трамп хочет сыграть с Ираном в покер: поможет ли блеф выиграть без войны? - Дмитрий Родионов
02:22  Readovka - Событие недели: Киев не оставил выбора Украине
01:15  Власти Молдовы наращивают репрессии против оппозиции по европейскому шаблону, - Илья Киселев
01:10  Цель – развалить ОДКБ и ЕАЭС: Запад едва не поджег и не залил Киргизию кровью, - Айнур Курманов
00:31  Глава МИД Китая: США не могут действовать безрассудно
00:05  Гульайса Дихан - первая таджичка-наездница на Памирском нагорье в Китае
Суббота, 12.04.2025
23:00  Какой вклад внес Узбекистан в освоение космоса
22:02  Tengri Life: как стать космонавтом в Казахстане
21:10  Китайский Leapmotor добивается повторного тестирования своего автомобиля в Узбекистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В Китае рассказали, как Россия переиграла США в Монголии
00:15 15.04.2025

Олег Артюков
11.04.2025

В последние годы внимание ведущих мировых держав к Центральной Азии значительно возросло. Этот регион богат природными ресурсами и представляет интерес с точки зрения логистического потенциала.

Соединенные Штаты активно пытаются наладить сотрудничество с центральноазиатскими странами и возлагают особые надежды на Монголию, говорится в материале, опубликованном на китайской интернет-платформе Baijiahao.

Ранее между США и Монголией было достигнуто соглашение о совместной работе в сфере добычи редкоземельных элементов. Кроме того, обсуждаются планы по созданию транспортного коридора, который позволил бы обойти Китай и Россию, обеспечив Монголии прямой выход на рынки Европы и Северной Америки (здесь не совсем понятно, что имеет в виду автор материала, если учитывать, что Монголия граничит только с Россией и Китаем).

Монголия занимает важное место в стратегических планах США. Ее богатые месторождения полезных ископаемых представляют значительную ценность для американской промышленности. Тем не менее, прогресс в развитии сотрудничества остается ограниченным: американской стороне не удалось наладить устойчивые поставки монгольского сырья на Запад. Кроме того, недавние события в Монголии стали поводом для беспокойства в Вашингтоне, считает автор материала (перевод АБН24).

Так, после десятилетнего перерыва вопрос о строительстве трансграничной железной дороги вновь был поднят на официальном уровне. Монголия и Китай подписали соглашение о строительстве железнодорожной линии, которая свяжет монгольский Гашуун-Сухайт с китайским Ганчи-Моду.

Этот проект направлен на упрощение транспортировки угля в Китай, поскольку ранее на части маршрута приходилось задействовать автомобильный транспорт. Подписание договора стало неожиданным событием, учитывая многолетние сложности в переговорах. Движение в этом направлении началось после вмешательства России.

По словам автора материала, именно по инициативе Москвы Пекин возобновил диалог с Улан-Батором по поводу реализации железнодорожного проекта. Он отмечает, что Россия преследует в этом деле свои интересы и действует весьма прагматично.

Расширение железнодорожной инфраструктуры позволит поставлять российскую нефть напрямую на нефтеперерабатывающие заводы в Северном Китае через территорию Монголии. Кроме того, это решение ослабляет влияние США на Улан-Батор, делая экономическое сотрудничество с Западом менее привлекательным по сравнению с взаимодействием с Россией и Китаем.

По мнению китайских экспертов, создание экономического коридора между Китаем, Монголией и Россией способно радикально изменить структуру сухопутной логистики на евразийском пространстве.

Источник - Правда
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744665300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената: Без квалифицированных юристов невозможна правовая культура высокого уровня
- Мажилис рассмотрит законопроект о фондах целевого капитала (эндаумент-фондах)
- Газовая тепловая станция "Туран", LRT и депо с центром управления: Олжас Бектенов проверил реализацию инфраструктурных проектов в Астане
- Ерлан Карин провел совещание по вопросам обеспечения безопасности детей
- Рейтинг государственных органов за I квартал 2025 года
- О сохранении базовой ставки на уровне 16,5%
- В Алматы прошло заседание Совета министров иностранных дел СНГ
- Проект нового Налогового кодекса обсудили на заседании Общественной палаты
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  