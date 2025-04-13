|В Средиземном море прошли учения "Мост дружбы-2025" ВМФ России и Египта (видео)
00:50 15.04.2025
В Средиземном море с 6 по 10 апреля состоялось двустороннее военно-морское учение "Мост дружбы-2025", в котором приняли участие Военно-Морской Флот Российской Федерации и Военно-морские силы Арабской Республики Египет.
В ходе береговой части российские моряки и военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, входящие в состав досмотровых групп, совместно с аналогичным подразделением египетской стороны выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на одном из военных полигонов, а также провели тренировку по действиям досмотровых групп надводных кораблей.
В ходе морской части в восточной части Средиземного моря моряки отработали элементы обороны кораблей от морских быстроходных средств и тренировки по противовоздушной обороне, по отражению атаки самолетов условного противника, роль которых выполнили самолеты F-16 Военно-воздушных сил Египта.
Во время проведения эпизода по досмотру подозрительного судна российские и египетские военные моряки отработали алгоритм совместных действий досмотровых групп. Провели артиллерийские стрельбы из вооружения кораблей по морской мишени. Отработан эпизод учения по поиску и спасанию на море, тренировка по связи и совместное маневрирование.
В ряде эпизодов учения с борта фрегата Северного флота "Адмирал Головко" был задействован корабельный вертолет Ка-27, который совершил посадку на палубу фрегата УРО "Аль Галала" египетских Военно-морских сил.
Военнослужащие обеих стран показали высокий профессионализм, слаженность действий и высокую готовность выполнять совместные задачи.