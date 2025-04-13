В Средиземном море прошли учения "Мост дружбы-2025" ВМФ России и Египта (видео)

00:50 15.04.2025

В Средиземном море с 6 по 10 апреля состоялось двустороннее военно-морское учение "Мост дружбы-2025", в котором приняли участие Военно-Морской Флот Российской Федерации и Военно-морские силы Арабской Республики Египет.



В ходе береговой части российские моряки и военнослужащие отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, входящие в состав досмотровых групп, совместно с аналогичным подразделением египетской стороны выполнили стрелковые упражнения из штатного оружия на одном из военных полигонов, а также провели тренировку по действиям досмотровых групп надводных кораблей.



