В Таджикистане отменили уголовное наказание за лайки в соцсетях

01:05 15.04.2025

Таджикские законодатели отменили уголовное наказание за лайки видеороликов и сообщений в соцсетях



Мехрофарин Наджиби, Asia-Plus



По данным ГУИУН, более 1500 человек находятся в колониях Таджикистана именно за эти действия.



Нижняя палата парламента Таджикистана приняла поправки, которые больше не позволят уголовно преследовать за лайки постов в соцсетях. Ранее президент Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность тем, что граждан сажают в тюрьму за лайки материалов в Интернете.



На первой сессии нового состава Маджлиси намояндагон (нижней палаты парламента) 10 апреля единогласно был принят проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Таджикистан".



По информации парламентского издания "Садои мардум", данный законопроект был представлен в парламенте первым заместителем генерального прокурора Умедом Каримзода, который предложил полностью отменить уголовную ответственность за проставление эмодзи и смайликов (лайков) под опубликованными видеозаписями и сообщениями в статьях 179(3) и 307(1) Уголовного кодекса РТ.



"В примечании к статьям 179 (дополнение 3) и 307 (дополнение 1) Уголовного кодекса добавить слова "за исключением одобрения (проставления лайка или другого знака)"", - говорится в поправках к закону.



Данная поправка вступит в силу после ее одобрения Маджлиси Милли, подписания президентом и публикации в правительственной газете.



Статья 179(3) ("Публичные призывы к совершению преступлений террористического характера и (или) публичное оправдание террористической деятельности") предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет. Статья 307(1) ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма") предусматривает наказание от 3 до 12 лет лишения свободы. В примечаниях к обеим статьям дается определение понятий "публичное оправдание террористической деятельности" и "публичное оправдание экстремизма". По ними понимается "публичная, пропаганда о признании правильности идеологии и практики терроризма, предложения к подражанию и его поддержке".



До настоящего времени граждане Таджикистана зачастую привлекались к уголовной ответственности за лайки и перепост ("расшаривание") запрещенных материалов, опубликованных в Интернете.



Умед Каримзода, ссылаясь на информацию Главного управления исполнения уголовных наказаний (ГУИУН) РТ, сообщил, что в настоящее время в местах лишения свободы находятся 1507 граждан за то, что они лайкнули интернет-видеоролики и репортажи, а также написали "комментарии и мнения, содержащие террористический и экстремистский контент".



Эту статистику власти до сих пор не озвучивали. Верховный суд не предоставлял информацию по этому вопросу ни на пресс-конференциях, ни в ответ на официальный запрос "Азии-Плюс".



Напомним, 29 октября 2024 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон раскритиковал безосновательное возбуждение уголовных дел за лайки в Интернете и "рассмотрение материалов и видео, распространяемых в социальных сетях, в качестве доказательств", заявив, что "этой практике необходимо положить конец" .



Тогда "Азии-Плюс" не удалось получить комментарии о том, будут ли предприняты какие-либо действия после критики президента и внесены изменения в законодательство.



Лишь заместитель председателя Комитета по законодательству и правам человека парламента Таджикистана Мавлудахон Мирзозода сказала, что, "если осужденный недоволен приговором суда, он может обратиться в вышестоящие суды с кассационной или надзорной жалобой, и вышестоящие суды рассмотрят обоснованность и законность приговоров".



Отметим, что указанные статьи в уголовном законодательстве Таджикистана всегда подвергались критике со стороны правозащитников и некоторых международных организаций как ограничивающие свободу выражения мнений и преследующие за нее.