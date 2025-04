Историк Сергей Монин: Мог ли СССР победить в войне без американского ленд-лиза

01:38 15.04.2025 Мог ли СССР победить в войне без американского ленд-лиза: поставляя миллионы тонн груза, Штаты помогали прежде всего себе

Историк Сергей Монин: Ленд-лиз встряхнул экономику США после Великой депрессии



Владимир ДЕМЧЕНКО

14 апреля 2025



Насколько успехи Красной армии на фронте зависели от поставок из США? Какую роль в нашей Победе сыграли "благодетели" из Вашингтона?



ПОМОЩЬ С ОГОВОРКАМИ



Смотрю на цифры американских поставок по ленд-лизу времен войны и не могу понять... Когда у нас шла битва за Москву и оружие было нужно как воздух, американцы давали очень мало. А основной объем поставок пошел в 43-м, после Сталинграда и Курской дуги, когда мы и так были на коне.



Получается как со вторым фронтом: ждали, чья возьмет?



С этими сомнениями я пошел к кандидату исторических наук, доценту кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Сергею Монину.



- Основной поток помощи по ленд-лизу действительно пошел с 1943 года, - объясняет он мне. - Два последних протокола охватывают период с 1 июля 1943 года и до конца войны. В самом начале войны Запад был уверен, что СССР рухнет - если не за несколько недель, то за несколько месяцев. Зачем отправлять технику прямиком в руки врага? Вот и ждали...



- Первый конвой пришел в Архангельск в конце августа 41-го...



- Семь транспортов - капля в море. И это был еще не ленд-лиз, за них мы платили живыми деньгами. Ленд-лиз разворачивался позже и не так быстро, как хотелось. Но на это были и объективные причины: нельзя в один момент перенести миллионы тонн грузов из одного места земного шара в другое - нужно было наладить производство, обеспечить безопасность, подготовить инфраструктуру.



А с декабря 1941 года появился еще один сдерживающий фактор: США вступили в мировую войну, и у них резко выросли собственные потребности. Теперь им нужно было не только помогать союзникам, но и самим вооружаться, обеспечивать себя.



А в конце войны, когда поставки шли широким потоком, появился новый мотив: они поняли, что СССР превращается в мощного геополитического конкурента. Укреплять наш военно-экономический потенциал им было не с руки.



- А мы не могли все то, что они нам поставили по ленд-лизу, просто купить за деньги или в кредит? Все равно ведь до 2006 года расплачивались...



- Зачем? За то, что во время войны было уничтожено, израсходовано, повреждено - платить вообще было не нужно. А вот что останется целым - нужно было вернуть. Или заплатить, причем с помощью американских кредитов.



- Безвозмездно - то есть даром! Аттракцион невиданной щедрости...



- Они рассуждали так: вы за нас воюйте, мы для этого даем оружие. Даже закон о ленд-лизе, который был принят 11 марта 1941 года и назывался так: "Закон по обеспечению защиты Соединенных Штатов". Там было прямо написано: президент получает право отправлять помощь другому государству, если это укрепляет безопасность Соединенных Штатов. Не милость, не подарок, а собственная защита.



И САМИ БЫ СДЕЛАЛИ



- Какой была доля ленд-лиза в общих расходах СССР на войну?



- У нас десятилетия была общепринятая цифра: американская помощь составила 4% от нашего промышленного производства. Но несколько лет назад стала фигурировать другая цифра - 7%. Владимир Путин в одном из выступлений тоже назвал 7%. Это кажется более реалистичным.



- Не много, прямо скажем...



- Это как посмотреть... Если нам в начале войны катастрофически не хватало истребителей, то и за одну эскадрилью спасибо. Но жонглировать цифрами нужно осторожно. Простой пример (цифры могут разниться): за годы войны мы получили 450 тысяч иностранных автомобилей. А наше собственное производство составило 270 тысяч. Значит ли это, что мы ездили в основном на ленд-лизовских машинах? Ничего подобного. Потому что в начале войны в Красной армии было чуть ли не 300 тысяч авто. Еще 200 тысяч ей было передано из народного хозяйства. И дополнительно тысяч сто - это трофейные авто. Вот и получается, что не ленд-лизом единым мы жили. И вообще в нашем автопарке американские машины стали преобладать в основном в 1944 - 1945 годах, когда все и так было уже неплохо.



Еще пример: СССР за годы войны выпустил всего 100 локомотивов. А по ленд-лизу получили тысячу! То есть в 10 раз больше, чем мы произвели. Но к началу войны у нас был парк в 25 тысяч (!) локомотивов. Что-то мы, конечно, потеряли. Но в конце войны появились трофейные вагоны и паровозы.



Ленд-лиз дал нам возможность маневра, можно было латать дыры в экономике, перебрасывать ресурсы туда, где они необходимы прямо сейчас.



- На какой технике предпочитали воевать наши военные?



- По-разному. На "Студебеккерах" с удовольствием ездили - комфортная иномарка.



Многие наши асы на истребителях "Аэрокобра" сбивали "Мессеры". Но они легко сваливались в штопор.



Американские танки "Шерман" показали себя неплохо - даже с "Тиграми" могли состязаться. Но тридцатьчетверки были роднее - все знакомо, легко было обслуживать и ремонтировать. А у западных машин то бензиновые двигатели горят, то башня обита какой-то резиной, которая вспыхивает от искры.



По качеству вооружения наше было на уровне. Черчилль даже шутил, что у танка с его именем недостатков больше, чем у самого Черчилля.



ИНЪЕКЦИЯ ОТ ДЕПРЕССИИ



- Не секрет, что американцы хорошо заработали и на Первой мировой. На ленд-лизе тоже?



- Как минимум они здорово подняли промышленность. Американское правительство потратило больше $50 миллиардов. Тогда это была запредельная сумма. Наша доля ленд-лиза, если считать и американские, и британские, и канадские поставки, - примерно $13 миллиардов (примерно $160 миллиардов по ценам 2006 года). Эти деньги влили в американскую экономику. Ленд-лиз стал инъекцией, которая встряхнула американскую экономику после Великой депрессии.



- Как менялась американская помощь по ходу войны? И кто решал, что везти нам, - мы или они?



- Решали, конечно, мы. В феврале 1942 года была создана Правительственная закупочная комиссия, она формировала подробнейшие заявки. Американцы поставляли все: от самолетов и танков до пуговиц и кальсон. В 1941 - 1942 годах главным было получить оружие (ведь в начале войны у нас были огромнейшие потери вооружения, а наши предприятия эвакуировались - нужно было время, чтобы запустить их на новом месте). Потом военная продукция начала уходить на второй план, а на передний вышло продовольствие: четверть - 4,5 миллиона тонн из 17,5 - приходилась на продукты. На первом месте по стоимости была свиная тушенка, на втором - яичный порошок.



Было и много сырья для промышленности: химия для производства пороха, высокооктановый бензин (им заправляли пришедшие по ленд-лизу же самолеты - на нашем они летать не хотели).



Американцы поставляли нам целые комплекты оборудования для нефтеперерабатывающих заводов, станки, в том числе для танкостроения, цветные металлы - тот же алюминий, которого у нас было не так много.



- А в чем отказывали?



- Большие десантные корабли не давали, орудия большой мощности... Например, поставляли очень хорошие торпедные катера, но с них снимали прицелы. А без этого катер уже не тот. То же самое с бомбардировщиками - стратегические 4-моторные "Летающие крепости" не давали ни в какую. С других бомбардировщиков могли, как и с катеров, снять прицелы. Только в 1944 году, когда американцам понадобились наши аэродромы в районе Полтавы для челночных рейдов вглубь Европы, они, чтобы нас ублажить, все же дали нам эти прицелы.



ИСХОД ВОЙНЫ РЕШАЛСЯ НА ПОЛЕ БОЯ, А НЕ В ЦЕХАХ



- Ну а теперь - удар в гонг и главный вопрос: смогли бы мы победить без ленд-лиза?



- Уверен, победили бы. Наш народ показал такой героизм, самопожертвование, упорство, решимость идти до конца в защите своей страны... Да, усилий пришлось бы положить больше, да потерь было бы больше, да, война продолжалась бы дольше. Но победа все рано была бы за нами.



Американцы нам очень помогли, спасибо им. Но это все-таки была только помощь. Не будь ее, мы бы сделали то, что нам нужно, сами: что-то усовершенствовали, чему-то нашли замену, что-то купили бы. И уж точно исход войны решался не в цехах американских заводов, а прежде всего на поле боя. Это наши солдаты проливали кровь, наши солдаты отбросили фашистов от Москвы, наши солдаты окружили немцев под Сталинградом и разбили их танковые армады под Курском. А тогда ленд-лиз только превращался из небольшого ручейка в полноводный поток.



ВОПРОС - РЕБРОМ



- Украине сейчас на каких условиях идет американская помощь? Тоже ведь о ленд-лизе шла речь...



- Тут не разберешь. В 22-м году громко кричали о новом ленд-лизе для Украины, но потом все стихло. Сейчас об этом никто не вспоминает. Судя по тому, что Трамп хочет за уже использованное оружие забрать ископаемые Украины, это точно не ленд-лиз.



КСТАТИ



Вывернули Лондону карманы



- Все, кстати, началось с Англии и Франции. Когда в сентябре 1939-го началась война, они принялись лихорадочно закупать у США вооружение. Штаты отгружали им сколько могли, но по формуле Cash and carry. То есть "плати и забирай". Но Франция была разгромлена, и Лондон продолжал закупки уже в одиночестве, но золотовалютные резервы стремительно таяли. Сейчас на Западе об этом не очень любят вспоминать, но американцы тогда в прямом смысле слова вывернули их карманы - требовали показать бухгалтерские книги министерства финансов, чтобы убедиться, что денег у них больше нет.



Черчилль умолял Рузвельта: дайте оружие на любых условиях. В Вашингтоне понимали: если и Британия рухнет, то США останутся с Гитлером один на один. А ведь была еще Япония. И вот в США принимают закон: можно направлять помощь другим странам, чтобы те воевали. Бесплатно. Потом сочтемся.



НАША СПРАВКА



После войны американцы выставили нам счет



США простили долги по ленд-лизу. Всем… кроме СССР. Нам Вашингтон предъявил чек - 2,6 миллиарда долларов. Чуть позже сумма была снижена вдвое, но к основному долгу прибавлялись 2,6% годовых. Сталин все претензии отверг и заявил: "СССР сполна расплатился по долгам ленд-лиза кровью".



Но американцы не отступились: в 1972 году Москва и Вашингтон сошлись на сумме 722 миллиона долларов в рассрочку до 2001 года. СССР исправно платил, но в 1974 году конгресс США принял "поправки Джексона - Вэника" - они ограничивали торговые операции с СССР. В знак протеста Союз прекратил транши.



Переговоры возобновились в 1990-м. Москва обязалась выплатить 674 миллиона долларов до 2030-го. Россия полностью расплатилась досрочно - в 2006 году.



Вместо послесловия



Thank you guys!



- Есть, кстати, встречный вопрос: а США смогли бы выстоять против Гитлера и против Японии, если бы не было Советского Союза?



- Давайте на секунду представим, что мы каким-то чудом не вступили в войну или, не дай бог, потерпели поражение. Что бы американцы делали в декабре 41-го года, когда на них напали японцы, а вермахт не был бы скован на Восточном фронте? Помогая нам, они защищали себя. В Вашингтоне так и говорили: пусть воюют русские, англичане, австралийцы, но не американцы.



Второй фронт открыли, когда у англо-американцев было абсолютное превосходство на море, в воздухе, явный перевес на земле. По некоторым данным, почти 11 тысячам боевых самолетов союзников гитлеровцы смогли противопоставить лишь полторы сотни своих. Почему? Потому что к тому времени вермахт уже здорово обломал зубы и когти. Обломал, воюя с нами.



Простые американцы все это, кстати, очень хорошо понимали: часто, принимая грузовики, самолеты, танки по ленд-лизу, наши военные находили в кабине свитер, кожаную куртку, бутылку виски или просто записку со словами благодарности. Thank you, дескать, guys... Источник - КП

