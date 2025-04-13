|Эмин Агаларов может застроить туристическими комплексами Sea Breeze всю ЦентрАзию
01:50 15.04.2025
Эмин Агаларов может построить в Кыргызстане туристический комплекс Sea Breeze
Бишкек. 8 апреля. КирТАГ- Президент Садыр Жапаров встретился с российским и азербайджанским бизнесменом Эмином Агаларовым, который посетил Бишкек. Агаларов на странице в Facebook поделился кадрами своего пребывания в Кыргызстане.
Агаларов рассказал, что в Кыргызстане он успел посетить Иссык-Куль. Также он побывал на территории госрезиденции "Ала-Арча", где встретился с главой государства. На встрече присутствовали глава Управделами президента Каныбек Туманбаев, сын президента Рустам Жапаров.
Отдельно Агаларов рассказал о своей поездке на Иссык-Куль. По его словам, он видит в этом регионе огромные возможности для девелопмента.
По итогам поездки Агаларов анонсировал свой инвестиционный проект на Иссык-Куле.
"Я очень поражен тем, как развивается Кыргызстан. Новые отели, новые парки, новые туристические объекты. Кыргызстан открыт для инвестиций и новых проектов. Это очень радует. И возможно, в ближайшем будущем здесь появится небольшой Sea Breeze", - заключил Агаларов.
Отметим, в настоящее время в селе Кара-Ой азербайджанскими инвесторами строится пятизвездочный гостиничный комплекс. Предположительно, этот комплекс и является будущим Sea Breeze, однако официально об этом еще нигде не заявлено.
Sea Breeze - премиальный морской курорт и прибрежный комплекс на площади 500 га, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Город-курорт находится на побережье Каспийского моря, в получасе езды от центра Баку. Агаларов планирует открыть туристические центры Sea Breeze в других странах СНГ. Так, в декабре 2024 года стало известно, что Агаларов достиг договоренности с властями Узбекистана о реализации инвестиционного проекта: на берегу озера-водохранилища Чарвак будет построен туристический центр Sea Breeze Uzbekistan.
Эмин Агаларов, также известный как Emin, является певцом, музыкантом и автором песен. 4 апреля в Бишкеке он выступил на концерте.
Мастер-план турцентра Sea Breeze Uzbekistan представили президенту Узбекистана
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Мастер-план туристического центра азербайджанского предпринимателя Эмина Агаларова Sea Breeze Uzbekistan представили Шавкату Мирзиееву. Сообщается, что комплекс будет строиться поэтапно и включит 10 зон с объектами отдыха и сервисы в шаговой доступности.
Президент Шавкат Мирзиеев 14 апреля ознакомился с презентацией мастер-плана международного туристического центра предпринимателя из Азербайджана Эмина Агаларова Sea Breeze Uzbekistan.
Как сообщила пресс-служба президента мастер-план масштабного проекта, который должен появиться на берегу Чарвакского водохранилища в Ташкентской области, был разработан при участии нескольких зарубежных компаний.
Проектом предусмотрено поэтапное строительство центра, "разделенного на 10 компактных зон. Каждая из них будет включать объекты отдыха и необходимые сервисы в шаговой доступности".
Между двумя берегами водохранилища планируется построить мост.
"У воды будут обустроены бульвар, пляжи и зоны отдыха, на склонах - гостиницы, коттеджи, жилые дома, рестораны и зрительские площадки. Кроме того, здесь появятся культурные, образовательные, медицинские и спортивные объекты", - говорится в сообщении.
"Таким образом, комплекс будет не только туристическим направлением, но и пространством для круглогодичного проживания", - отметили в пресс-службе.
Президент подчеркнул, что центр должен быть удобным для всех посетителей, и дал указание обеспечить комплекс необходимой инфраструктурой, добавили в пресс-службе.
"Газета.uz" писала, что проект оценивается в 10 млрд долларов и будет финансироваться за счет средств иностранных инвесторов.
Sea Breeze - премиальный морской курорт и прибрежный комплекс на площади 500 га, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Город-курорт находится на побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку.
В конце августа прошлого года компания Agalarov Development объявила о строительстве жилого комплекса и гостиницы в центре Ташкента. Стоимость проекта оценивается в 133 млн долларов.