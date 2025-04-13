Эмин Агаларов может застроить туристическими комплексами Sea Breeze всю ЦентрАзию

01:50 15.04.2025

Эмин Агаларов может построить в Кыргызстане туристический комплекс Sea Breeze



Бишкек. 8 апреля. КирТАГ- Президент Садыр Жапаров встретился с российским и азербайджанским бизнесменом Эмином Агаларовым, который посетил Бишкек. Агаларов на странице в Facebook поделился кадрами своего пребывания в Кыргызстане.



