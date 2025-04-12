В Улан-Удэ за пять миллионов продают яйцо динозавра из Монголии

02:09 15.04.2025

Владелец уверяет, что его привезли аж из Гоби



В начале апреля на одном популярном сайте появилось любопытное объявление. Житель Улан-Удэ выставил на продажу "яйцо динозавра".



За него хотят ни много ни мало 5 миллионов рублей. Отмечается, что яйцо – окаменевшее и привезли его из Монголии, из самой пустыни Гоби. Размером находки, судя по фото – чуть больше стандартной сигаретной пачки.



Есть ли какое-то подтверждение подлинности "яйца" – неизвестно. А вообще что в Интернете только не продают. К примеру, три года назад, в апреле 2022-го, другой улан-удэнец предлагал приобрести "бивень мамонта" длиной около десяти сантиметров всего за 1 рубль. И даже опубликовал несколько снимков. "Отличный кусок, первый сорт", – заявил он.



В самом ли деле обладатель останков древнего животного был готов отдать их столь дешево или, наоборот, решил не отпугивать покупателей настоящей ценой – остается только догадываться – как и о том, настоящий ли был этот "бивень".