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Известия: Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
02:25 15.04.2025

Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США

15 апреля 2025

Хуситы будут наращивать удары по американским войскам как по интенсивности, так и по разрушительной силе, заявил "Известиям" член политбюро движения "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад.

"Военные операции Йемена против израильской территории и израильского судоходства в Красном море зависят от прекращения агрессии и предоставления возможности доставить помощь нашему народу в Газе. Противостояние американской агрессии, поддерживающей израильское образование, является законным правом Йемена и будет усиливаться как по интенсивности, так и по разрушительной силе до тех пор, пока эта агрессия не прекратится", - отметил представитель движения.

Он подчеркнул, что нынешние удары США, вне зависимости от их масштаба и степени эскалации, не окажут влияния на позицию движения по поддержке Палестины. Как заверяют в "Ансар Аллах", военные операции хуситов продолжаются глубоко внутри израильской территории. Цель этих атак, по словам Хузама аль-Асада, - оказание давления на Израиль для прекращения боевых действий и обеспечения жителей Газы гуманитарной помощью.

Президент США Дональд Трамп 15 марта заявил, что отдал приказ американским военным о начале действий против йеменских хуситов. Вскоре центральное командование Вооруженных сил США заявило о запуске крупномасштабной операции в Йемене.

В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий":

***

Поразить ответом: хуситы обещают усилить удары по ВС США
Йеменское движение требует немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа

Альберт Калашян
15 апреля 2025

Удары хуситов по американским войскам будут усиливаться как по интенсивности, так и по разрушительной силе. Об этом "Известиям" заявил член политбюро "Ансар Аллах" (хуситы) Хузам Аль-Асад. В движении считают, что это будет законным ответом на агрессию против Йемена со стороны США. Кроме того, там добавили, что обстрелы Израиля не прекратятся до прекращения боевых действий в Газе. 13 апреля повстанцы заявили о массированных ударах по израильской территории. Вечером того же дня ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в районе аэропорта Саны - столицы республики.

Хуситы будут наращивать удары по американской армии

Йемен остается разделенным между тремя крупнейшими политическими силами. Альянс во главе с хуситским движением "Ансар Аллах" базируется в столице Сане и контролирует около 70–80% населения страны. Именно его объекты в последние недели ВС США регулярно обстреливает.

- Американские агрессоры, поддерживающие Израиль, наносят удары по нашей стране, в основном по гражданским районам - особенно по густонаселенным кварталам, по объектам гуманитарного назначения, таким как резервуары с водой, больницы, коммуникации. А также по пустым горным и пустынным районам, - отметил Хузам аль-Асад.

Он подчеркнул, что нынешняя агрессия США, вне зависимости от ее масштаба и степени эскалации, не окажет влияния на позицию хуситов по поддержке Палестины. Более того, как заверяют в "Ансар Аллах", военные операции движения продолжаются глубоко внутри израильской территории. Цель этих атак, по словам представителя хуситов, - оказание давления на Израиль для прекращения боевых действий и обеспечения жителей Газы гуманитарной помощью.

Объектом нападений остаются и американские военные подразделения, дислоцированные в северной части Красного моря. В движении подчеркивают: эти силы напрямую участвуют в ударах по йеменской территории и, следовательно, считаются законной целью для "Ансар Аллах".

- Противостояние американской агрессии, поддерживающей израильское образование, станет законным правом Йемена и будет усиливаться как по интенсивности, так и по разрушительной силе до тех пор, пока эта агрессия не прекратится, - добавил Хузам аль-Асад.

По его словам, США напрямую увязывают прекращение своей кампании против Йемена с окончанием атак хуситов на Израиль. Однако в "Ансар Аллах" настаивают: этого можно добиться только при условии полной остановки израильской агрессии в Газе и снятия блокады сектора. В противном случае удары хуситов продолжатся как по Израилю, так и по американским военным объектам в регионе.

- Что касается международного судоходства в Красном море, то оно осуществляется в обычном режиме и безопасно круглосуточно, никаких нападений не зафиксировано, за исключением атак на агрессивные американские суда, - добавили в движении.

Обострение в районе Красного моря

После обострения конфликта в Газе в октябре 2023 года хуситы сразу предупредили: они будут наносить удары по территории Израиля и препятствовать проходу судов, связанных с еврейским государством, через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. С началом гуманитарного перемирия в Газе в январе 2025 года атаки со стороны "Ансар Аллах" прекратились. Однако после срыва договоренностей и возобновления боевых действий в начале марта хуситы снова приступили к атакам, сначала заявив о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем обстреляв территорию Израиля ракетами.

На это США отреагировали масштабной военной операцией. С 15 марта, по приказу президента Дональда Трампа, американские силы начали наносить массированные удары по объектам хуситов. Центральное командование ВС США пояснило, что цель операции - защита американских интересов в регионе и обеспечение свободы судоходства в Красном море. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники.

Бойцы движения продолжает наращивать интенсивность своих операций, включая удары по тылам противника и атаки в районе Красного моря, рассказал "Известиям" йеменский политолог Санд ас-Сайяди. По его словам, несмотря на затяжной характер конфликта, военный потенциал Йемена сохраняется и даже увеличивается.

Вечером 13 апреля ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам хуситов в районе международного аэропорта Саны - столицы Йемена, находящейся под контролем повстанцев. Кроме того, американская авиация атаковала склады боеприпасов в округе Бани-Матар, в столичном регионе. По данным йеменского телеканала Al Masirah, удары в этом районе пришлись в том числе по предприятию, занимающемуся производством керамики.

Справка "Известий"

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года хуситы последовательно выступали в защиту Палестины. Практически с первых дней движение вступило в войну против Израиля, направив против него несколько ракет и беспилотников. США приняли решение отреагировать на атаки хуситов по торговым судам, связанным с еврейским государством. В декабре 2023-го Вашингтон объявил об операции "Страж процветания", в рамках которой американские и британские войска начали наносить регулярные авиаудары по территории Йемена.

Йемен остается разделенным между тремя крупнейшими политическими силами. Альянс во главе с хуситским движением "Ансар Аллах" базируется в столице - Сане и контролирует около 70–80% населения страны.

Противником хуситов выступает арабская коалиция, расколотая на два конкурирующих блока: один курирует Саудовская Аравия, другой - ОАЭ. Международно признанное правительство Йемена контролирует около 70% площади страны, в том числе нефтяные и газовые месторождения в южных провинциях Мариб и Хадрамаут, оно представлено поддерживаемым Эр-Риядом президентским советом во главе с председателем Рашидом аль-Алими. Конкурентом просаудовского лагеря выступает Южный переходный совет (ЮПС), возглавляемый генералом Эйдарусом аз-Зубейди, он представляет эмиратское крыло арабской коалиции и базируется в Адене.

Источник - Известия
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