|L'Antidiplomatico: причиной гибели мирных жителей в Сумах стала тактика ВСУ
10:04 15.04.2025
L'AntiDiplomatico
Италия
Новая Буча Зеленского
L'Antidiplomatico: причиной гибели мирных жителей в Сумах стала тактика ВСУ
Гибель мирных жителей в Сумах вызвана тактикой ВСУ, которые использовали население в качестве живого щита, пишет L'Antidiplomatico. Проводя военный праздник в центре города и прикрывая его системами радиоэлектронной борьбы, командование понимало, что при отклонении ракеты под удар попадут мирные жители.
Маринелла Мондаини
То, о чем не пишут в итальянских газетах о трагедии в Сумах
Зеленский пытается "состряпать" очередную "Бучу". После неудачи с фальшивым "массовым убийством детей Россией в Кривом Роге" он решил, что у него есть еще один шанс: Сумы. Украинские новостные каналы написали, что "российские вооруженные силы ударили по Сумам ракетой в кассетном снаряжении, чтобы убить как можно больше мирных жителей". Итальянские газеты, конечно, перепечатали это без всяких сомнений, добавив заголовки вроде: "Бойня в Вербное воскресенье. Удары по людям, шедшим на службу".
На самом деле все было иначе.
В воскресенье в центре города Сумы российская армия нанесла удар двумя высокоточными противотанковыми ракетами "Искандер-М" по университетскому конгресс-центру, где проходило празднование по случаю седьмой годовщины 117-й бригады "ТРО" (силы территориальной обороны украинской армии). Как пишет официальный российский канал "Война с фейками", для атаки использовались ракеты с фугасным зарядом. Именно такие боеголовки необходимы для разрушения здания. Кассетные боеприпасы, напротив, используются для поражения сил врага на поле боя, а также самолетов на аэродромах. Характер взрывов и разрушений в Сумах подтверждает, что ракеты имели фугасные боеголовки. В случае с кассетными боеприпасами не бывает одного мощного взрыва. Боеголовка ракеты раскрывается, выбрасывая десятки небольших боеголовок, каждая из которых разлетается и взрывается в воздухе отдельно, покрывая осколками все вокруг. Со стороны это выглядит как десятки небольших взрывов, сопровождаемых клубами дыма. Типичным примером применения кассетных боеприпасов стала атака украинской армии на севастопольский пляж в июне 2024 года с помощью американской баллистической ракеты ATACMS в кассетном снаряжении. Тогда четыре человека погибли и более сотни отдыхающих получили ранения.
Разрушенный троллейбус, фотографии которого украинская пропаганда выставляет как доказательство применения россиянами кассетных бомб в Сумах, не имеет характерных признаков попадания кассетных боеприпасов. На его корпусе нет многочисленных мелких отверстий, только разбитые стекла. Установленная в Сумах аппаратура РЭБ (радиоэлектронной борьбы) смогла отклонить курс одной из ракет. Вторая ракета попала точно в цель. Таким образом, украинская армия в очередной раз подвергла риску собственное мирное население.
Тактика "живого щита" используется украинскими вооруженными силами с самого начала конфликта. В этот раз причиной гибели мирных жителей вновь стала данная тактика украинской армии, которая использовала население города в качестве живого щита.
Проводя такие военные действия в центре крупного города и прикрывая их системами радиоэлектронной борьбы, украинское командование прекрасно понимало, что при отклонении ракеты под удар могут попасть мирные жители. Однако лицемерный Зеленский при явной поддержке продажной западной прессы сфабриковал ложь о том, что российские вооруженные силы намеренно поразили мирных жителей в городе Сумы: "Русские террористы! Сумы, бойня в Вербное воскресенье: российские ракеты убили 31 человека. Москва нанесла удар двумя "Искандерами". Раненых около 100 человек. На такое способны только террористы и негодяи. Они должны ответить".
О присутствии украинской армии на территории города также свидетельствуют транспортные средства, снятые украинскими СМИ. На фото видны несколько армейских пикапов, в том числе с тактическим знаком (треугольником) Подразделения украинской армии именно с такими тактическими знаками отличия вторглись в Курскую область в августе 2024 года. Такое количество подобных транспортных средств не характерно для городских условий. На видео заметно, как в первые минуты после взрыва под удар попали украинские военные. Факт чествования военных в конгресс-центре в Сумах подтвердила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая, которая, по сути, разоблачает ложь Зеленского и обвиняет украинских военных в использовании мирных жителей в качестве живого щита.
Безуглая первой с украинской стороны подтвердила, что русские атаковали украинский военный объект. Она отметила, что для проведения церемонии было выбрано гражданское здание, что увеличило риски для местных жителей, и что украинские службы безопасности в очередной раз допустили утечку информации. "Обращаюсь к Сырскому и отдельно к командиру ТРО: не собирайте военных на церемонию награждения, особенно в городах. У россиян снова была информация о сборе военных", - написала она. За сообщением Безуглой последовала критика со стороны мэра Конотопа Артема Семинихина, который потребовал немедленной отставки главы Сумской областной военной администрации Владимира Артюха и начальника областного управления Службы безопасности Украины Олега Красношапки. Разъяренный Семинихин опубликовал видеообращение, в котором назвал Артюха "м*****м и чучелом", который "первым бежал с места теракта, бросив детей". "Если ты до 18:00 не встанешь на колени, скотина… я расскажу, что произошло в Сумах", - пригрозил он.
Бывший заместитель командира "Азова"* и бывший народный депутат Игорь Мосийчук также подтвердил, что в Сумах проходила церемония награждения военных. В своем сообщении он также призывает к ответственности за трагедию "мерзавцев" Артюха и депутата Ананьенко: "Надеюсь, что в Сумах уже задержаны начальник ОВА Артюх и депутат, мерзавец Ананьенко, которые хотели получить огласку за счет праздничного (!!!) награждения бойцов 117-й бригады ТРО по случаю 7-й годовщины. Артюх и Ананьенко разрекламировали награждение солдат в Сумах и собрали туда помимо солдат гражданских и детей! Мрази и подонки!"
Киев не будет увольнять украинских лидеров, которые фактически стали причиной трагедии, чтобы не признать даже косвенно, что украинская сторона несет ответственность за случившееся. Украинская пропаганда во главе с преступником и наркоманом в очередной раз пытается использовать подобный инцидент для демонизации России с помощью шума и фейков, в которые, очевидно, верят западные политики, один за другим соревнуясь в поддержке Зеленского и обвиняя Путина. Макрон призвал к "решительным мерам" против России, чтобы добиться прекращения огня: "Все знают, что только Россия хотела этого конфликта. Сегодня ясно, что только Россия выбирает его продолжение". Министр иностранных дел Чехии Липавский сказал, что "Россия не хочет мира. Ею руководят убийцы". Мелони слепо верит своему хозяину, ведь она написала, что "Путин нарушает все обязательства по миру".
Атака на Путина не могла остаться незамеченной англосаксами. Стармер заявил, что он "шокирован" и что "Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без каких-либо условий". Именно об этом они мечтают. Министерство обороны России никак не прокомментировало атаку на Сумы (удар был нанесен по месту совещания командиров военной группы "Северск" в Сумах, сообщило Минобороны России 14 апреля. - Прим. ИноСМИ). На данный момент, по официальным данным, в результате ракетного обстрела погибли 34 человека, в том числе двое детей, 117 человек получили ранения, в том числе 15 детей.
Гибель мирных жителей – это всегда трагедия, по какую бы сторону линии фронта она ни происходила. Однако спекулировать на гибели людей, как это делает Зеленский, - это верх цинизма. Цель этого преступника, незаконно занимающего пост президента Украины, - попытаться сорвать переговоры между Москвой и Вашингтоном.
Ему нужно продолжать конфликт, чтобы оставаться у власти, ведь эта власть основана на геноциде собственного народа. Однако западная пресса и политики должны молчать об этом. Для них это табу.
*террористическая организация, запрещенная в России