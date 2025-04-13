L'Antidiplomatico: причиной гибели мирных жителей в Сумах стала тактика ВСУ

10:04 15.04.2025

L'AntiDiplomatico

Италия



Новая Буча Зеленского

L'Antidiplomatico: причиной гибели мирных жителей в Сумах стала тактика ВСУ



Гибель мирных жителей в Сумах вызвана тактикой ВСУ, которые использовали население в качестве живого щита, пишет L'Antidiplomatico. Проводя военный праздник в центре города и прикрывая его системами радиоэлектронной борьбы, командование понимало, что при отклонении ракеты под удар попадут мирные жители.



Маринелла Мондаини



То, о чем не пишут в итальянских газетах о трагедии в Сумах



Зеленский пытается "состряпать" очередную "Бучу". После неудачи с фальшивым "массовым убийством детей Россией в Кривом Роге" он решил, что у него есть еще один шанс: Сумы. Украинские новостные каналы написали, что "российские вооруженные силы ударили по Сумам ракетой в кассетном снаряжении, чтобы убить как можно больше мирных жителей". Итальянские газеты, конечно, перепечатали это без всяких сомнений, добавив заголовки вроде: "Бойня в Вербное воскресенье. Удары по людям, шедшим на службу".



На самом деле все было иначе.



