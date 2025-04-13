ЦБ Узбекистана намерен создать универсальный платежный QR-код при безналичной оплате

11:55 15.04.2025

Через него граждане смогут выбрать желаемое платежное приложение. Для его разработки потребуется один год.



Центральный банк планирует создать универсальный платежный QR-код при безналичной оплате в Узбекистане. Об этом 11 апреля на медиа-диалоге сообщил заместитель директора Департамента платежных систем ЦБ Миразиз Мирхаетов, передает корреспондент Spot.



На вопрос о планах регулятора на 2025 год Мирхаетов рассказал, что ЦБ намерен разработать единые стандарты по платежным QR-кодам. Сейчас в точках продаж бизнес зачастую устанавливает несколько табличек с QR-кодами, что приводит к неудобствам для покупателей, отметил чиновник.



"Мы хотим создать единый стандарт. Так, в организации будет установлен QR-код, а клиент сможет через него осуществить оплату через желаемое мобильное приложение или платежный сервис", - заявил Мирхаетов, отметив, что для этого понадобится один год.



По данным Центробанка, в 2024 году число предпринимателей, получивших индивидуальный QR-код, достигло свыше 108 тыс. субъектов. Объем проведенных через QR-коды платежей увеличился почти на 31% - до 441,79 млрд сумов.



В ЦБ среди преимуществ оплаты через QR-коды выделяют отсутствие необходимости устанавливать POS-терминалы, что снижает расходы для бизнеса, а также автоматическое зачисление налогового кешбэка благодаря проведенной интеграции.



Ранее Spot писал, что Центробанк планирует подключить граждан к Системе мгновенных платежей