Кыргызстан. Депутат считает, что онлайн-идентификация избирателей может способствовать организации "каруселей"

12:02 15.04.2025

Бишкек (АКИpress) – Онлайн-идентификация избирателей может способствовать организации "каруселей", считает депутат Дастан Бекешев (Октябрьский округ).



Депутаты комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству и судебно-правовым вопросам 15 апреля рассматривают проект конституционного закона "О внесении изменений в конституционный закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша".



Он сказал, что прошла норма: "Обновление онлайн-идентификации происходит на ежечасной основе. То есть с 09:00 до 19:00. Только в 09:00, 10:00, 11:00 и так далее. Вы даете право дистанционного голосования, то есть я пришел на один участок, проголосовал, так как обновление ежечасное, я могу проголосовать в Первомайском, Свердловском, Ленинском, выехать, проголосовать в Сокулуке. Могу вот так каруселить".



Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров сказал, что это исключено. "Если вы где-то проголосовали, в тот же момент вся система будет видеть, что вы проголосовали. Если даже через минуту вы пойдете голосовать на другой участок, на экране будет красный квадрат, и вы не сможете проголосовать", - сказал он.



Бекешев сказал, что в проекте речь идет о ежечасном обновлении.



По его мнению, дистанционное голосование дает право другим госорганам влиять на избирателей: "Могут звонить и говорить, почему ты пришел или не пришел. Будет контроль избирателей".



Шайназаров отметил, что информация будет закрытая.



Начальник управления ЦИК Аскар Акимбаев пояснил, что будет единая система, которая будет работать по защищенным каналам. Информация будет поступать только о количестве избирателей. "На сайте не будет никакой качественной информации, только количественная", - повторил он.



Депутат считает, что нужно отклонить онлайн-идентификацию избирателей. "Не должно быть информации, кто пришел, кто не пришел пофамильно", - заявил он.



По словам депутата, в некоторых УИК могут быть проблемы с интернетом.



Глава ЦИК пообещал, что проблем с интернетом не будет.



Депутат Рустамбек уулу Советбек ("Ишеним") сказал, что учителя, воспитатели, медики не могут быть агитаторами, но могут участвовать в собраниях кандидатов, слушать программу и так далее. "Почему вы ограничиваете их права? Они могут узнать программу, высказаться, рассказать своей семье о программе кандидата. Это не административный ресурс".