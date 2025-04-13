МИД КНР рассказал о координации между Китаем и ЕС по вопросу дополнительных американских пошлин

12:24 15.04.2025

Пекин, 14 апреля /Синьхуа/ -- Китай готов вместе со всем международным сообществом, включая Евросоюз, защищать правила международной торговли, честность и справедливость. Об этом в понедельник заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь.



Дипломат сделал это заявление на регулярном брифинге, отвечая на вопрос о контактах и координации между КНР и ЕС по вопросу дополнительных американских пошлин.



Линь Цзянь указал, что Соединенные Штаты используют таможенные пошлины в качестве оружия для оказания максимального давления и достижения корыстных целей, ставя собственные интересы выше общих интересов международного сообщества. Он назвал это типичным проявлением унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга, которое наносит серьезный ущерб интересам Китая, Евросоюза и всего мира.



Официальный представитель подчеркнул, что совокупная доля КНР и ЕС, являющихся второй и третьей по величине экономиками мира, составляет более трети объема глобальной экономики и свыше четверти объема мировой торговли. По его словам, Китай и Евросоюз выступают проводниками экономической глобализации и либерализации торговли, твердыми защитниками и сторонниками Всемирной торговой организации /ВТО/.



"Руководители Евросоюза отмечают важность стабильности и определенности для здорового функционирования глобальной экономики. Приверженность КНР и ЕС защите справедливой и свободной многосторонней торговой системы, в центре которой находится ВТО, а также здорового и устойчивого развития глобальных торгово-экономических отношений отвечает общим интересам обеих сторон и всего мира", -- заявил Линь Цзянь.



Как ответственная держава Китай уже принял решительные меры и продолжит отстаивать свои законные интересы, подчеркнул дипломат.



"Китай готов вместе со всем международным сообществом, включая ЕС, усиливать коммуникацию и координацию, делиться возможностями развития, расширять открытость и сотрудничество, добиваться взаимной выгоды и общего выигрыша, не только защищать соответствующие интересы сторон, но и отстаивать правила международной торговли, честность и справедливость", -- заключил официальный представитель МИД КНР.