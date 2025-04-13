"МегаФон Таджикистан" планирует установить в крупных городах республики 200 базовых станций стандарта 5G

12:27 15.04.2025

Сети 5G: цифровое будущее начинается!



ДУШАНБЕ, 15.04.2025 /НИАТ "Ховар"/. "Гиперскорости" мобильного Интернета станут для граждан нашей страны доступными в ближайшие годы. В 2025-2028 гг. компания "МегаФон Таджикистан" планирует установить в крупных городах республики 200 базовых станций стандарта 5G. Кроме этого, будет проложено порядка 1 000 км волоконно-оптических сетей связи для обеспечения надежности скоростной передачи данных. Часть оборудования уже закуплена оператором. Так, до конца года завершится интеграция в сеть коммутатора пятого поколения.



Связь 5G – это принципиально новые скорости мобильного Интернета, которые измеряются уже не в мегабитах, а в гигабитах в секунду. Они в 10-20 раз выше, чем могут обеспечить ранее запущенные технологии. Плюс – минимальная задержка сигнала и стабильное соединение даже в условиях высокой нагрузки. Для пользователей это означает мгновенную загрузку фильмов, станут реальностью видеозвонки с разрешением 4K (максимально четкая картинка с 4 000 пикселей по горизонтали), потоковое видео в 8K. Получат новый импульс облачные игры, требующие минимального времени отклика.



Сети 5G имеют высокую пропускную способность и могут поддерживать одновременную работу тысяч устройств. Это открывает новые горизонты для развития Интернета вещей, виртуальной и дополненной реальности. На базе 5G может работать беспилотный транспорт, будут развиваться такие сферы, как телемедицина, онлайн-образование, умные города. Внедрение этих инноваций отразится на качестве жизни всех пользователей.



Строительство сетей 5G начнется с крупных городов, где живет значительная часть граждан Таджикистана и есть основа для запуска новой технологии связи. Так, в Душанбе первый фрагмент сети 5G был запущен компанией "МегаФон Таджикистан" еще в 2020 году. Его существование упростит дальнейшую интеграцию базовых станций пятого поколения. В последующие годы гиперскоростной Интернет 5G станет доступен и в районах Таджикистана – такова логика развития сетей всех поколений.



"Внедрение 5G – не просто модернизация сети. Это огромный скачок в развитии технологий и построении цифровой экономики. В 2020 году Душанбе стал одним из первых городов мира, где была опробована связь пятого поколения. Накопленный нами опыт поможет за короткий срок развернуть сеть 5G в городах и районах республики и укрепить позиции Таджикистана на международной технологической арене", – говорит Анатолий Изюмников, генеральный директор компании "МегаФон Таджикистан".