Тоннель в 750 метров на 400-м километре автодороги Бишкек–Ош построит японская компания

12:31 15.04.2025

Японская компания построит тоннель на одном из ключевых участков автодороги Бишкек–Ош



Бишкек, 15.04.25. /Кабар/. Министерство транспорта и коммуникаций сегодня подписало контракт с японской компанией в рамках проекта "Улучшение международных автомобильных дорог".



Как сообщили в ведомстве, в церемонии подписания приняли участие министр транспорта и коммуникаций Абсаттар Сыргабаев, его заместитель Бекназар Базаралиев, посол Японии в Кыргызстане Года Хидэки, постоянный представитель Японского агентства международного сотрудничества (JICA) в Кыргызстане Кавамото Хироюки, а также другие официальные лица.



В рамках проекта был подписан контракт с японской компанией Takenaka Civil Engineering на строительство тоннеля протяженностью 750 метров на 400-м километре автодороги Бишкек–Ош.



В своем выступлении министр Сыргабаев выразил искреннюю благодарность правительству Японии и агентству JICA за вклад в развитие транспортной инфраструктуры Кыргызстана.



Стороны подтвердили готовность к качественной и своевременной реализации проекта.



Начало строительных работ запланировано на июнь 2025 года.