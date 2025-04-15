Казахстан. Как закопать бюджет: Байбек, Сагинтаев, а теперь Досаев

18:44 15.04.2025 Как закопать бюджет: Байбек, Сагинтаев, а теперь Досаев

15 апреля, 2025



"Жили-были акимы, у них был двор. На дворе был кол. На колу – мочало… Начинай сначала"



Старинная русская пословица, слегка переиначенная и вынесенная в подзаголовок, точно передает суть того, о чем будет говориться в данной статье… В переносном смысле сия пословица указывала не только на некий трудоемкий, нудный процесс, но, и почти бесполезность сего занятия. Вместе с тем, в нашем конкретном случае эта пословица расцветает новыми красками и штрихами, ибо повторяющийся сюжет касается обеспечения благами, скажем так, современной коммунальной цивилизации населения, граждан Республики Казахстан. Поэтому вместо царя можно смело ставить "аким". Таким образом, речь в таком случае, идет о служении народонаселению, которое находится исключительно в руках органов управления, т.е. исполнительной власти на местах. И, как уже нетрудно догадаться, читателю и обществу придется узнать новую порцию новостей о том, как власть имущие крайне неэффективно работают на благо вверенного им бюджета, в рамках которого надо уметь решать задачу обеспечения населения благами городской цивилизации. Причем в нашем-то случае речь идет не о каком-то там захолустье, эдаком Жердынбержерово, а о славном городе Алматы и его администрации. А если конкретно, то о той бесконечной беде, которую испытывают жители на самом-то деле небольшой территории, которая не является даже каким-то отдельно взятым районом города, а лишь сравнительно небольшой частью благодатного Бостандыкского района.



Безводное предгорье



Речь идет о так называемом Ремизовском ущелье, если угодно, о местной мини-агломерации, состоящей из дачных товариществ, массивов частного жилья, ведомственных поселков, домов и баз отдыха, с недавних пор уже немалого количества различных ЖК - среди которых есть даже премиальный класс, а еще образовательных учреждений, лагерей летнего отдыха для детей, точек общепита, нескольких, по умолчанию ставших в последнее десятилетие престижными, кладбищ (Баганашил – христианское и мусульманское) и т.д. Часть этой территории досталась городу от Алматинской области. А вот почему пресса часто писала, с уточнением именно дислокации этого "пятна"? Все очень просто: этот район, ныне большей частью микрорайон Ерменсай, затем Нурлы-Тау издавна считается одним из "золотоквадратных", т. е. престижных районов Алматы, даже когда формально они относились к Карасайскому (ранее Каскеленскому) району области, а уж потом прирезаны в юрисдикцию южной столицы. Предгорье, чистый воздух, яблоневые сады, вид на раскинувшийся внизу город и на снежные пики гор Заилийского Алатау - все эти плюсы издавна облюбовали алматинцы.



Сегодня этот микрорайон по-прежнему привлекателен, но сами жители имеют многолетние претензии к тому, в каких условиях коммунального бытия они живут. Качество и ширина дорог, уборка мусора, слабое освещение, в часы пик пробки на въезде и выезде из агломерации на проспект Аль-Фараби. Но самая супер-застарелая и с каждым годом увеличивающаяся проблема, порождающая недовольство населения - это отвратительная ситуация с водоснабжением и канализацией. До такой степени, что в последние годы притчей во языцех стало положение огромного ЖК "Ремизовка" премиум-класса от знаменитой строительной компании "Базис-А", жители которого каждое лето жалуются представителям прессы на некачественную воду и водоснабжение как таковое. Причем некачественную до такой степени, что к ним в пик летней жары приезжали водовозы! Собственно, воды порой не хватало даже на канализационные нужды, то есть, банальный слив. Надо ли говорить, что домашняя бытовая техника, все эти стиральные машины и посудомоечные аппараты, попросту выходит из строя, а сантехнический фаянс менее чем за 9 месяцев теряет эстетический вид. Понятно, что виноваты сами строительные компании, в погоне за барышами халатно подошедшие к изучению водно-канализационных возможностей застраиваемого района. Ну, а администрация города-миллионника закрывала на происходящее глаза. Совершенно ясно, что не за бесплатно, то есть все эти "жирные" проекты изначально были с коррупционным душком. Но зато теперь каждое алматинское лето СМИ наперегонки сообщают об острой нехватке воды, которые преследуют описываемую часть Бостандыкского района.



Акимы, несущие беды



Таким образом, получается, что государство в одном из самых крупных и, казалось бы, развитых городов Республики Казахстан не может обеспечит право на справедливый и устойчивый доступ к безопасной воде и соответствующее соблюдение санитарных норм…



Перейдем к следующему вопросу: а почему, собственно, начиная с правления Ахметжана Есимова и до сих пор акимат города так и не справился с задачей? Ответ на этот вопрос на самом деле крайне прост и даже банален - коррупция и еще раз коррупция. А когда в деле замешана коррупция, обычно поставленные задачи не решаются так, как они были задуманы. Больше того - ничего из объявленного так и не воплотилось в реальность ни разу.



Практика создания новых районов в динамично растущем Алматы имеет давнюю историю. Когда создавался последний из новых районов в эпоху независимости, то есть, Наурызбайский, тогдашний аким города Бауыржан Байбек подписывал с Казкоммероцбанком целый меморандум на умопомрачительную сумму в 300 млрд тенге! Это даже по нынешнему курсу аппетитный куш в 600 млн долларов… Тогда же сообщалось, что наряду с новым районом, средства пойдут и в Бостандыкский район - конкретно, именно в Ремизовку. Где непременно должен был наступить водно-коммунальный рай. Но до сегодняшнего дня проблема не решена.



А ведь помимо меморандума, выделенные в рамках которого деньги пропали где-то в оффшорном тумане (?) и вряд ли кто в силах их найти, были ведь и другие шумные заявления-проекты. Которые, в свою очередь, заканчивались по сути дела пшиком - так и не были построены современные очистные сооружения, вменяемая единая водоснабжающая сеть и прочие необходимые коммуникации. Но ведь все эти годы бодро рапортовалось, что в урочище Ремизовка, а именно в микрорайоны Ерменсай, Баганашил, Нурлытау, вливают солидные бюджетные средства, и по ним потом даже отчитывались. И где зримый результат?



При этом у акимата были свои приближенные - действовавшие в Ремизовке частные структуры ЖКХ. Прежде всего речь идет о легендарном ТОО "Орхан", занимавшемся "водным" бизнесом и получавшем в рамках пресловутого ГЧП (государственно-частное партнерство) определенные преференции помимо абонентской платы с каждым годом все более недовольных пользователей.



Об их жалобах и городская, и республиканская пресса писала все прошедшие годы, порой прямо апеллируя к правоохранительным органам. Все тщетно.



Ситуация с водоснабжением Ремизовки ухудшалось с каждым годом, пока не захромала на обе ноги уже в настоящее время. Не спасли бюджетные вливания от Байбека, но затем в этот аттракцион неслыханной щедрости зачем-то вписался и Бакытжан Сагинтаев, который выделял деньги буквально на те же цели, что и его предшественник. Выглядит как абсурдная комедия в духе Марка Захарова: Сагинтаев "создавал" уже "созданные" Байбеком водные коммуникации, которых по факту нет и до сих пор! Ах да, в какой-то момент "Орхан" сменил название на "Водснаб", но "сушняку" потребителей от этого легче не стало. Скорее, наоборот.



Ковидная эпидемия как-то "сгладила" художества Бакытжана Абдировича, но в Ремизовке, как в капле воды, отобразился его еще более убогий стиль и метод управления городским хозяйством, чем у бойкого Байбека, с его соломенной белкой. Сагинтаев, не мудрствуя лукаво, правил по вполне себе накатанной предшественником колее…



Воистину ЧС



31 января 2022 года рулевым Алматы был назначен Ерболат Досаев. Как всегда, вспыхнули надежды, что этот человек окажется смышленее и полезнее, чем два предыдущих "новатора", и жестко, а самое главное быстро разберется с недочетами предшественников. Ну если не со всеми узловыми проблемами мегаполиса, так хотя бы с тем, что происходит в Ремизовском ущелье. Это же семечки. Но ничего подобного. На дворе уже 2025-й, а все предшествующие три года Досаев был мишенью для мощной критики общественного мнения по всем фронтам, и, в особенности за южную оконечность Бостандыкского района.



А здесь ситуация практически вышла из-под какого-либо контроля - как только наступает зенит летнего сезона, так вся страна наблюдает в пабликах и новостях за страданиями жителей пресловутого ЖК "Ремизовка" и окрестных домов. Вся республика в курсе, кто такой Абильфас Хамедов, хозяин "Орхана". Его ТОО под другим именем по-прежнему собирает деньги с населения и поставляет нечистую, тухлую воду. Никак не могут его убрать из Ремизовки, не стоит удивляться, если кто-то еще и должен ему. А все потому, что при всех трех упомянутых акимах в этот небольшой кусочек Алматы, где живет-то примерно 25 тысяч человек (при двух с лишним миллионах населения остального мегаполиса), были вбуханы астрономические суммы. А воз и ныне там.



Недавно в Алматы прилетал сам глава государства и по традиции имел беседу с ныне действующим акимом Ерболатом Досаевым. Говорят, разговор был нелегким для алматинского головы, который отчитывался о проделанной работе. Однако, как только он отбыл, в прессе появились сообщения, согласно которым микрорайон Ерменсай скоро утонет в фонтанах воды. Потому что в Алматы стартует очередной проект по улучшению водоснабжения в южной части Бостандыкского района. Об этом деловито сообщил генеральный директор ГКП "Алматы Су" Ильяс Казиев на брифинге в Региональной службе коммуникаций.



Предполагается строительство водозабора производительностью 9 тыс. кубометров. Так же планируется строительство 63 км сетей. На оба микрорайона должно уйти 28 млрд с хвостиком тенге, или 36 млн долларов. Ничего не напоминает?



Ну, а глава "Алматы Су" заявил буквально следующее: "Для решения наиболее острых проблем жителей района Ерменсай, связанных с перебоями подачи воды в летнее время, по линии ЧС начаты работы по прокладке водовода для подачи от пр. аль-Фараби вдоль ул. Арайлы, что позволит оперативно переключить расположенные вдоль улицы ЖК и частные домовладения к данному водоводу в течение текущего года. В дальнейшем данный водовод будет закольцован со строящейся станцией водоподготовки "Нурлытау" – это значительно повысит надежность системы водоснабжения в вышеуказанных районах".



Так вот, очередных грандиозных трат в 28 млрд тенге можно избежать, поскольку даже если все это воплотится в реальность - в чем есть большие сомнения у независимых экспертов - ситуацию можно решить гораздо меньшей кровью и более разумно.



Первое. В самом проекте существуют изъяны, потому что самое разумное – это когда вода подается, грубо говоря, по наклонной, согласно природным законам. Тут придется зря сбрасывать энное количество кубометров из-за несовершенства всего проекта. Уже одно это замечание указывает не непродуманность плана в техническом смысле.



Второе. А причем тут ссылка на режим ЧС? В чем причина чрезвычайной ситуации? Или это еще один простой способ списать деньги? Ведь "Алматы Су" в прежние годы не осмеливался на что-либо эдакое, когда от своего имени возвещается новый проект, преподносимый как окончательное и бесповоротное спасение от нехватки чистой питьевой воды.



А вот и вишенка на торте



Однако манипуляция с применением термина, понятия и режима чрезвычайной ситуации, чтобы прикрыть ранее совершенные, по сути, преступления в виде разбазаривания государственных (госбюджетных) средств, а затем влить новые миллиарды тенге в заранее безнадежное дело - это, оказывается, еще не вершина хитро заверченной схемы! Безусловной вишенкой на торте тут можно считать еще одну совершеннейшую аферу, которая задумана, инициируется и, соответственно, курируется акиматом города Алматы. Дело в том, что Бостандыкский суд 9 января текущего года постановил (№7514–24-00-2,30458), рассматривая иск управления государственных активов города Алматы признать бесхозными инженерные сети, расположенные в описываемой части Бостандыкского района. А это полиэтиленовые, чугунные, стальные трубы, гидранты, колодцы, одним словом, солидная часть системы местного водоснабжения…



Вопрос, что с этим имуществом будут делать? Извлекать из-под земли, чтобы утилизировать, а на их месте проложить собственные коммуникации? То есть, на ровном месте создается дополнительная работа, на которую, очевидно, должны объявить еще один тендер. Будут ли на это потрачены средства сверх озвученных 28 миллиардов? Или все же решат использовать эти бесхозные сети, чтобы не повергать Ремизовку в коллапс - ведь для их извлечения потребуются земляные работы с перекрытием местных улиц, под которыми все эти сети проложены?



Еще напрашивается и такой вопрос: а откуда столько бесхозного имущества, как всегда вдруг и неожиданно нарисовавшегося? Откуда оно взялось? Куда исчезли истинные хозяева? Или к нему имеет отношение ТОО "Орхан"? Если да, то тут уже есть пространство для работы Антикоррупционной службы.



Если все эти пазлы водного бизнеса по-алматински соединить, то сразу закрадывается логичное подозрение, что кто-то готовит "дембельский аккорд" на водной теме. Суть которого в том, чтобы теперь одним махом задрапировать ситуацию вокруг былых несостоявшихся проектов, по которым плачет серьезный аудит. И прежде всего по сотрудничеству (теневой бизнес?) с тем же вечным любимцем акимов города, корнями из бойкой байбековской эпохи, ТОО "Орхан".



А следующий аким, надо полагать, начнет всю эту историю сначала. Следующий - потому что теперь то уже всем ясно, что действующий аким с этой проблемой справиться попросту не в силах. И не только с этой.



А вот-вот вступит в свои права очередное жаркое южное лето. Источник - dni.asia

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