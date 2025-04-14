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Бюджет, тайные спонсоры и родственные фонды. Сколько денег тратит Ташкент на пиар "Нового Узбекистана"? - Мехрибон Бекиева
20:18 15.04.2025

Бюджет, тайные спонсоры и родственные фонды. Сколько денег тратит Ташкент на пиар "Нового Узбекистана"?

Мехрибон Бекиева/Озодлик
Азаттык Азия
Апрель 14, 2025

Узбекистан все чаще устраивает высокобюджетные международные мероприятия, которые призваны продемонстрировать активизацию региональной и международной дипломатии Ташкента. За последнюю неделю такие прошли в Самарканде, Ташкенте и Нукусе. Не все узбекистанцы рады такому положению вещей. Особенно недоумевают те, кто год за годом ждет решения энергетических проблем, безработицы и не чувствуют на себе влияния инвестиций, которые якобы текут в страну. Они все чаще задаются вопросом, откуда деньги на роскошные праздники.

В начале апреля в Самарканде прошел первый саммит лидеров стран ЕС и Центральной Азии. Затем состоялся Самаркандский международный климатический форум, а после – первый Аральский культурный саммит. Во сколько налогоплательщикам обошлись три крупных мероприятия, власти не сообщали.

Три года назад Самарканду на благоустройство города и реализацию строительства новых объектов выделили 25 миллионов долларов. Тогда сообщалось, что идет подготовка к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Деньги Самаркандской областной администрации выделил Фонд реконструкции и развития на основании постановления Кабинета министров. И это был кредит сроком на пять лет.

Как говорит чиновник Самаркандской областной администрации, местным властям не удалось погасить этот кредит в запланированные сроки, а на недавние саммиты местные власти вновь взяли займы.

Согласно документам, размещенным на портале Lex.uz, постановлениями президента начиная с 2018 года администрации Самаркандской области были предоставлены кредиты на общую сумму 80 миллионов долларов. Эти деньги были предназначены на "строительство и благоустройство".

Если к этой сумме добавить еще и кредит в размере 25 миллионов долларов, выделенный Кабмином на саммит ШОС, то получается, что за последующие 7 лет из Фонда реконструкции и развития на развитие Самарканда было получено в общей сложности 105 миллионов долларов.

Согласно постановлению, подписанному президентом Мирзиеевым за две недели до начала недавних саммитов, погасить эти долги своевременно властям не удалось.

Согласно постановлению Мирзиеева №113 от 18 марта этого года, срок погашения кредитов, выданных на 5 лет, был увеличен до 13 лет.

В постановлении президента решение поясняется "целью подготовки к международным мероприятиям в Самарканде на высоком уровне".

Как следует из этого документа, на подготовку к мероприятиям в Самарканде из бюджета министерства экономики и финансов была также выделена ссуда в размере 150 млрд сумов. Это более 11,5 млн долларов США.

Итого, по самым поверхностным подсчетам, за последние семь лет на строительство и благоустройство Самарканда было потрачено более 116,5 млн долларов.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и его старшей дочерью Саидой Мирзиеевой. Самарканд, 4 апреля 2025 года

Мероприятие "Узатома" в полмиллиона долларов

После того, как узбекистанцы стали обсуждать вопрос о расходах саммитов в Самарканде, в сеть просочилась информация о финансировании другого международного мероприятия, прошедшего в этом городе 4 месяца назад.

В декабре 2024 года на проведение международной конференции по атомной энергетике в Самарканде, организатором которой выступило агентство "Узатом", было потрачено около 6 млрд сумов (около 462 млн долларов).

Но общественности стали известны лишь стандартные расходы, в том числе:
· гостиница для главы МАГАТЭ (2 ночи) – 50 млн сумов (3845 долларов);
· суточные руководителя "Узатома" – 4,9 млн сумов (около 380 долларов);
· авиабилеты для участников конференции – 301 млн сумов;
· четыре видеоролика о теме встречи – 194 миллиона сумов (21 150 долларов).

Сообщалось, что эти деньги были выделены из государственного бюджета. Однако агентство "Узатом" заявило, что на мероприятие были потрачены спонсорские средства частных компаний.

PR-машина Абдухаликова

Недавно выяснилось, что Центр исламской цивилизации в Ташкенте потратил более 2 млрд сумов (154 тысячи долларов) денег налогоплательщиков на PR-статьи в зарубежных изданиях.

На портале госзакупок приводится информация о том, что Центр исламской цивилизации, главой которого является Фирдавс Абдухаликов, известный медиамагнат, перечислил деньги за PR-статьи как минимум в три страны:
· около 2 миллиардов было перечислено базирующемуся в Дубае рекламному агентству "Adspace Sales Corporation" за публикацию PR-статей в таких престижных изданиях, как "The Economist", "The Guardian", "Washington Post", "New York Times" и "The Wall Street Journal";
· британской компании "FGR15 LTD TRADING AS BELGRAVE EUROPE" было перечислено 925 млн сумов (более 71 тысячи долларов) за PR-статьи в "Le Figaro", "La Reppublica" и "ABC";
· российской компании "Телекомпания ДИВИ" было перечислено 775 млн сумов (60 тысяч долларов).

Центр исламской цивилизации пока не прокомментировал эту информацию, распространенную в социальных сетях.

Фирдавс Абдухаликов и раньше подвергался критике за трату денег на пиар. Озодлик (Узбекская редакция РСЕ/РС) ранее писал о том, что Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Узбекистана, которую на тот момент возглавлял Абдухаликов, возглавила кампанию по принуждению различных организаций и ведомств перечислять миллиарды долларов на пропаганду "новой" эры Мирзиеева в преддверии президентских выборов 2021 года.

Во главе кампании по трате миллиардов сумов для государственной пропаганды, как утверждают источники "Озодлика" в правительстве, стоит главный пропагандист правительства Мирзияева, заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов. На фото: сидит сзади Саиды Мирзияевой.

"Особая" структура Саиды Мирзиеевой

В Узбекистане существуют также обязательные сборы, которые обычно взимаются с предпринимателей за проведение различных мероприятий.

Как следует из постановления президента № 130 от 28 марта текущего года, Фонд развития культуры и искусств был ответственен за организацию на высоком уровне первого Аральского культурного саммита. В постановлении главы государства Кабинету министров поручено решить вопрос сметы расходов на проведение саммита, однако точная сумма не указана.

Ответственной за реализацию постановления президента была назначена председатель Фонда развития культуры и искусства Гаяне Умерова.

Гаяне Умерова – одна из постоянных спутниц Саиды Мирзиеевой на различных мероприятиях внутри страны и за ее пределами. Именно Умерова – одна из постоянных спонсоров мероприятий с участием дочери президента.

Многие называют Фонд развития культуры и искусства, возглавляемый Гаяне Умеровой, "особой" структурой Саиды Мирзиеевой и сравнивают его с "Фондом Форумом" Гульнары Каримовой, дочери покойного президента.

Фонд "Форум культуры и искусства Узбекистана", который в свое время возглавляла Каримова, считался основой ее бизнес-империи. Крупнейшие бренды, компании и бизнесменов Узбекистана принуждали спонсировать данный фонд.

"Идет по стопам Гульнары". Соцсети о выступлении Саиды Мирзиеевой в ООН

Информации о том, что кого-либо принуждают спонсировать фонд, возглавляемый Гаяне Умеровой, которая недавно вернулась из Парижа с орденом искусств и литературы офицерской степени, пока нет.

В постановлении президента отмечается, что данный фонд будет использовать спонсорские пожертвования, меценатскую поддержку и гранты юридических и физических лиц, а также международных организаций.

С приходом Саиды Мирзиеевой в администрацию президента Фонд развития культуры и искусства был выведен из подчинения министерства культуры и передан в ведение Кабмина. В постановлении президента указано, что основным средством этого фонда являются средства госбюджета.

Концерт в Чилпык-кала

Власти не разглашают информацию о том, какая сумма была потрачена фондом на проведение первого Аральского культурного саммита, прошедшего недавно в Самарканде и Нукусе. После саммита состоялся концерт под открытым небом.

Неизвестно также, сколько денег было потрачено на концерт известного пианиста Кирилла Рихтера, организованный в старинной крепости Чилпык-кала в Каракалпакстане.



Пока Саида Мирзиеева позировала для фотосессии в пустыне в своих роскошных платьях, у простых узбекистанцев возникли вопросы о том, кто оплатил расходы на ее двоих детей, сопровождавших мать на этом мероприятии.

Роскошный концерт с участием дочери президента каракалпаки обсуждали на фоне социально-экономических проблем. У них сейчас более приземленные проблемы – найти насос, чтобы перекачать воду на свои поля, или где найти работу, чтобы прокормить свои семьи.

Но власти Узбекистана уже научились меньше обращать внимания на нужды людей и больше думать об имидже страны, правда и для последнего приходится заниматься очковтирательством.

Вот свежий пример: с улиц Самарканда после саммита "Центральная Азия – Европейский Союз" рабочие увозили кашпо с цветами, которые были "посажены" специально для гостей саммита. Один из эпизодов закрытия мероприятия попала на камеры очевидцев.

К тому же в дни проведения саммита на улицах Самарканда можно было увидеть не только кашпо с цветами, но и деревья в горшках. После отъезда гостей их тоже увезли. До следующего престижного мероприятия.

https://rus.ozodlik.org/

Источник - ozodlik.org
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