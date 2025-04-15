ФСК: Киргизия под прицелом. По следам очередной попытки государственного переворота в Бишкеке

21:02 15.04.2025

Киргизия под прицелом: по следам очередной попытки государственного переворота в Бишкеке

Без соответствующей регистрации в республике работают финансируемые США и Британией организации, движения и даже партия



15.04.2025 | Обзор событий



Прошедшая неделя могла принести большие неприятности кыргызстанскому обществу. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики (ГКНБ) пресекли очередную попытку государственного переворота, которая, в случае успеха, могла привести к социально-политической дестабилизации внутри страны и в регионе.



Культивация ненависти к чужакам – стандартная технология дестабилизации политической ситуации, применяемая во всех странах постсоветского пространства странами Запада для решения текущих политических задач. В 2010-м в Ошской области внешние силы стравливали кыргызов и узбеков, в 2020-м – казахов и дунган, что привело к Кордайской резне, в которой были уничтожены целые поселки.



Идеи раскола общества достигают государственных масштабов, как апартеид неграждан в Латвии или языковой раскол населения Украины, который привел к гражданской войне и появлению фашистского режима в 2014 г.



Естественно, удобной мишенью вражды становятся приезжие, что ярко показывает пример антипакистанских беспорядков в Бишкеке в 2024 г., который пытались повторить в 2025-м.



Грустная ирония в том, что сами кыргызы, которых подняли на погромы провокаторы, часто выступают в России в роли трудовых мигрантов. Но это никого не заставило задуматься или даже вспомнить библейское "Пришельца не обижай: вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле Египетской" (Исход 23:9).



В настоящий момент разжигание розни – технология мобилизации кыргызского населения на свержение действующей власти, которая традиционно неудобна Вашингтону и Брюсселю.



Мы помним публичные попытки посольства США воспрепятствовать утверждению Жапарова премьер-министром в 2020 г. и попытку госпереворота 2022 г., известную как кемпир-абадский заговор с участием активистов прозападных НПО в Бишкеке, а также посла Великобритании Чарльза Гарретта, вскоре после раскрытия заговора отозванного в Лондон.



Данные ГКНБ о раскрытии новой попытки переворота, в ходе которой планировалось использовать национальный мотив, выглядит логичными. Мы помним, что антипакистанские погромы 2024 г. также координировались через интернет и могли выступать своего рода генеральной репетицией перед новой попыткой майдана. Важно понимать, что это не какой-то изолированный инцидент. Несомненные и доказанные попытки переворота в 2022 г. и в 2024 г. (раскрытый летом заговор при участии подпольных ячеек запрещенной в России органиации Таблиг-и Джамаат) свидетельствуют о готовности Запада использовать все средства и поводы для ликвидации неудобной ему власти в Бишкеке. И смена хозяина Белого дома эти угрозы не устранила.



По мнению Главы Евразийского аналитического клуба Никиты Мендковича, "в этих условиях Бишкеку нужно прилагать больше сил для выполнения закона об иноагентах.



До сих пор без соответствующей регистрации в стране существуют финансируемые США и Британией организации и движения Биру Дуйно, партия Реформа, проект Эсимде, Баштан Башта, Адилет, Полис-Азия, Интербилим, Институт Медиаполиси, Кактус Медиа и Клооп Медиа и многие другие. Игнорирование угрозы этой 5-й колонны, которая разжигает национальную рознь, – ведет к серьезным рискам для государственности Кыргызстана".



Соб. корр. ФСК