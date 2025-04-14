Казахстан больше не будет содержать иностранных спортсменов из бюджета

21:09 15.04.2025

Токаев подписал закон: Казахстан больше не будет содержать иностранных спортсменов



Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации", передает Tengrinews.kz.



Закон направлен на совершенствование государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта.



Уполномоченный орган будет разрабатывать республиканский и региональный перечни приоритетных видов спорта, определять перечень видов спорта высших достижений, а также порядок их финансирования за счет бюджетных средств.



"Приоритетные виды спорта будут утверждаться по результатам, достигнутым на международной арене. Это виды спорта, входящие в программу Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Паразиатских игр, а также национальные виды спорта. Усовершенствованы положения в части аккредитации спортивных федераций, которые будут делиться на национальные и местные спортивные федерации", - отмечает пресс-служба Акорды.



Установлен запрет финансирования иностранных легионеров за счет бюджетных средств и за счет средств субъектов квазигосударственного сектора.



"Отныне за счет бюджетных средств будет осуществляться финансирование по четырем направлениям: спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта; функционирование государственных физкультурно-спортивных организаций; массовый спорт; развитие спортивной инфраструктуры", - отмечает пресс-служба Акорды.



Разработаны единые стандарты подготовки спортсменов, предусматривающие меры по усилению традиционных ценностей и патриотического воспитания. Введено понятие "национальные стандарты спортивной подготовки".



Уполномоченный орган наделяется полномочиями по принятию мер за нарушение антидопинговых правил.



Текст закона публикуется в печати.



В Казахстане перестанут содержать легионеров на народные деньги



Отметим, в ноябре 2024 года депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов рассказал о планах по изменению законодательства в части финансирования легионеров в спорте.



Тогда депутат отметил, что изменение законодательства вызвано необходимостью определять приоритеты при финансировании видов спорта. По его данным, на сегодня в Казахстане финансируется около 180 видов спорта.



"Фактически, можно сказать, мы деньги размазываем по всем направлениям. Нам нужно определить приоритеты, поэтому речь идет о том, чтобы бюджетные деньги распределялись по приоритетным видам спорта", - сказал ранее Аймагамбетов корреспонденту Tengrinews.kz в кулуарах Мажилиса.



Второй момент касался легионеров. Речь шла о том, чтобы из бюджета вообще не выплачивать деньги на привлечение иностранных спортсменов. Асхат Аймагамбетов уточнил, что речь идет именно о тех иностранных спортсменах, которые финансируются из бюджета. Частное финансирование легионеров запрещать не планируется.