|В Джизакской области Узбекистана начали строить первые производственные здания малой АЭС
21:14 15.04.2025
Для малой АЭС в Узбекистане начали строить первые производственные здания
В Джизакской области стартовало строительство первой очереди строительно-монтажной базы (СМБ) в рамках проекта малой атомной электростанции с реакторами РИТМ-200Н. Эта база станет ключевым элементом инфраструктуры на весь период возведения энергоблоков.
В Джизакском районе 15 апреля началось возведение строительно-монтажной базы (СМБ) в рамках реализации проекта атомной электростанции малой мощности с российскими реакторами РИТМ-200Н. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по атомной энергии ("Узатом").
По данным агентства, СМБ станет ключевым элементом инфраструктуры на весь период возведения энергоблоков, предоставляя площади для административных зданий, производственных помещений, складов и цехов укрупненной сборки.
Проект АСММ реализуется на основе российской технологии, разработанной "Росатомом". В Джизакском районе планируется построить шесть энергоблоков суммарной мощностью 330 МВт (по 55 МВт каждый). Генподрядчиком выступает АО "Атомстройэкспорт", к работам привлекаются и местные подрядчики.
Заместитель директора Дирекции по строительству АЭС Отабек Аманов отметил, что реализация проекта будет способствовать "максимальной открытости и информированности общества, укрепляя доверие и сотрудничество между всеми сторонами".
"Эта атомная станция малой мощности с реактором РИТМ-200Н, основанным на проверенных временем технологиях и опыте безаварийной эксплуатации, станет надежным источником экологически чистой энергии. Компактность, высочайший уровень безопасности и эффективность делают РИТМ-200Н идеальным решением для устойчивого развития энергетики региона", - заявил он.
Директор проекта по сооружению АЭС в Узбекистане из "Атомстройэкспорта" Павел Безруков сообщил, что инжиниринговый дивизион "Росатома" продолжает работы по подготовке документации для станции.
"Российский проект АСММ обеспечит Узбекистан гарантированным объемом электроэнергии на десятилетия вперед и станет энергетической базой для развития региона", - сообщил он.
В основе малой АЭС в Узбекистане лежит водо-водяной ядерный реактор РИТМ-200, который использовался в атомных ледоколах и является референтной (опытной, проверенной на практике) для морского использования. Однако наземная АЭС с этими реакторами (РИТМ-200Н, н - наземная) еще не построена, поэтому не считается полноценно референтной. Реализация такого проекта в 2024 году началась в Якутии. Кроме того, эта технология ранее использовалась только в холодных регионах.
На вопрос о том, не станет ли Узбекистан экспериментальным полигоном для этой технологии, глава "Узатома" Азим Ахмедхаджаев ранее ответил, что такого риска нет.
"А в чем разница? Вот вы мне, как обыватель, скажите. В чем разница, что [реактор] на воде, что он на земле? Это реактор, который помещается в станцию, и, по сути, процесс выработки электроэнергии у него один и тот же - что он делает это на атомном флоте, что на суше", - отметил он.
"Это уже технология, адаптированная под наземную реализацию. И ощущение о том, что мы как полигон какой-то, на котором Узбекистан используется для применения новой технологии… Это не новая технология. Она уже использовалась, поэтому ее называют референтной, потому что она уже имеет опыт использования", - подчеркнул Ахмедхаджаев.
По его словам, отличие лишь в том, что реакторы, применявшиеся ранее на флоте, адаптированы для наземной эксплуатации, а "принцип работы остается тем же".
В конце марта на совещании у президента обсуждался вопрос размещения и строительства атомной электростанции большой мощности. Ранее "Росатом" и "Узатом" включили в повестку дня вопрос о перспективах реализации проекта по созданию крупной АЭС.