В Джизакской области Узбекистана начали строить первые производственные здания малой АЭС

21:14 15.04.2025

Для малой АЭС в Узбекистане начали строить первые производственные здания



В Джизакской области стартовало строительство первой очереди строительно-монтажной базы (СМБ) в рамках проекта малой атомной электростанции с реакторами РИТМ-200Н. Эта база станет ключевым элементом инфраструктуры на весь период возведения энергоблоков.



В Джизакском районе 15 апреля началось возведение строительно-монтажной базы (СМБ) в рамках реализации проекта атомной электростанции малой мощности с российскими реакторами РИТМ-200Н. Об этом сообщила пресс-служба Агентства по атомной энергии ("Узатом").



