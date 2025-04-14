Таджикистан: В какие страны экспортирует алюминий ТАЛКО?

21:17 15.04.2025

В какие страны экспортирует алюминий ТАЛКО?



Продажи алюминия в период с января по март выросли с 16,4 до 23,7 тыс. тонн. Поставки осуществлялись в несколько стран



ДУШАНБЕ, 15 апр - Sputnik. Завод Таджикской алюминиевой компании (ТАЛКО) в первом квартале 2025 года увеличил производство алюминия на 26,3%.



Об этом Sputnik Таджикистан сообщили на предприятии.



Выход продукта составил 24,9 тыс. тонн.



"ТАЛКО в первом квартале текущего года произвел 24,9 тыс. тонн алюминия, что на 5,1 тыс. тонн, или на 26,3%, превысило результаты аналогичного периода прошлого года", - уточнили в пресс-службе.



Было отмечено, что экспорт алюминия в январе-марте вырос с 16,4 тыс. тонн до 23,7. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Кыргызстан, Турцию.



Кроме того, ОАО "Таджикская Алюминиевая Компания" обеспечила внутренний рынок поставками алюминия в объеме 2,8 тыс. тонн.



Стоит отметить, завод продолжает реализацию приоритетных мероприятий, направленных на полное восстановление производственных мощностей, а также на повышение производительности и эффективности работы действующих 260 электролизеров.



Таджикистан в 2024 году увеличил производство алюминия на 22%, до 88,2 тыс. тонн. Прогнозный план на текущий год составляет 108 тыс. тонн "крылатого" металла.



Таджикский алюминиевый завод - одно из самых мощных промышленных предприятий в стране. Главной его продукцией является первичный алюминий.



Ежегодно около 98% продукции экспортируется. Завод является основным экспортным производителем в Таджикистане.