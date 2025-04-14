|DTM: Оренбургский коридор. Почему "деколонизаторы" России помешались на Башкирии?
22:27 15.04.2025
Почему "деколонизаторы" помешались на Башкирии?
Известный "расчленитель" России, эксперт близкого к ЦРУ фонда Jamestown Пол Гобл решил объяснить, почему Киев так желает "освободить" именно "народы Средней Волги" из-под "гнета" федерального центра.
Поводом к тому послужило свежее интервью депутата верховной рады Ярослава Юрчишина. Того самого, который создал и возглавил временную спецкомиссию (ВСК) по прогреву сепаратизма в РФ при украинском парламенте.
Так вот. Юрчишин человек довольно бестолковый. Например, он заявил:
"Единственное, что сейчас сдерживает Татарстан от самостоятельной политики - это то, что в советские времена их отрезали от Казахстана, не дали доступ к прямой государственной границе".
Объяснять, что имел в виду этот деятель, принялся участник совместных с ВСК мероприятий и, вероятно, один из идейных вдохновителей работы комиссии мистер Гобл:
"Упоминание Юрчишиным Среднего Поволжья и Татарстана в частности говорит о том, что Киев все больше внимания уделяет тому, что некоторые называют Оренбургским коридором, земле между Башкортостаном и Идель-Уралом на севере и Казахстаном на юге, узкой полосе земли, которая представляет собой сухопутный мост, который сделает независимость возможной".
Далее следуют отсылки к феерическим текстам Гобла на Jamestown о том, что во времена Советского Союза власти сознательно "прочертили" между Башкирией и нынешним Казахстаном коридор, дабы разделить тюркских братьев. Мол, если бы не это, Башкирия могла бы претендовать на статус ССР с правом выхода из Союза. Как говорит Гобл, в России Башкирию и Татарстан "блокировал преимущественно этнически русский "оренбургский коридор"".
Обратим внимание на следующее обстоятельство. Если пойти на "Википедию" и посмотреть, кто те "некоторые", что со слов Гобла рассуждают про "Оренбургский коридор", можно узнать, что термин придумал и ввел в оборот …Пол Гобл. А теперь он же сообщает, что, видите ли, Украина проявляет интерес к тому, что "некоторые называют" Оренбургским коридором и хотят помочь сепаратистам прорубить окно в Казахстан...
Здесь же можно наблюдать весьма интересную связку работы Украины и вассала Англии - Турции, которая давно относит Башкирию к т.н. тюркскому миру, работает на провокации в регионе и всячески прокачивает в СНГ свой магнит для идентичностей - ОТГ.
Взять хотя бы историю с хитом уфимской группы Ay Yola. Пока тураноголовые фанатики искали в композиции Homay призывы к борьбе за независимость, хохол устроил писиоп, рассказывая о том, что с ОТГ и Турцией у Башкирии больше общего, чем с "оккупировавшей" регион Россией. Поэтому, мол, и поют.
В общем, скомпроментировал мистер Гобл контору дальше некуда. "Спасибо" мы таким людям, конечно же, не говорим, но лишний раз подсветил связи на "ура".