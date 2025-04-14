DTM: Оренбургский коридор. Почему "деколонизаторы" России помешались на Башкирии?

22:27 15.04.2025

Почему "деколонизаторы" помешались на Башкирии?



Известный "расчленитель" России, эксперт близкого к ЦРУ фонда Jamestown Пол Гобл решил объяснить, почему Киев так желает "освободить" именно "народы Средней Волги" из-под "гнета" федерального центра.



Поводом к тому послужило свежее интервью депутата верховной рады Ярослава Юрчишина. Того самого, который создал и возглавил временную спецкомиссию (ВСК) по прогреву сепаратизма в РФ при украинском парламенте.



Так вот. Юрчишин человек довольно бестолковый. Например, он заявил:



"Единственное, что сейчас сдерживает Татарстан от самостоятельной политики - это то, что в советские времена их отрезали от Казахстана, не дали доступ к прямой государственной границе".



Объяснять, что имел в виду этот деятель, принялся участник совместных с ВСК мероприятий и, вероятно, один из идейных вдохновителей работы комиссии мистер Гобл:



"Упоминание Юрчишиным Среднего Поволжья и Татарстана в частности говорит о том, что Киев все больше внимания уделяет тому, что некоторые называют Оренбургским коридором, земле между Башкортостаном и Идель-Уралом на севере и Казахстаном на юге, узкой полосе земли, которая представляет собой сухопутный мост, который сделает независимость возможной".



