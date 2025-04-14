 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ВС РФ пробиваются к Осколу на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 апреля
00:03 16.04.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 15 апреля в разрезе СВО. Русские войска возобновили активные наступательные действия в полосе Новомихайловка – Катериновка – Новое на Краснолиманском направлении. Редакция Readovka рассмотрела особый законопроект Зеленского, именно он может решить судьбу простых украинцев в будущем.

Возможности согласны с амбициями



Русские войска на Краснолиманском направлении добились очередных успехов. После освобождения Катериновки ВС РФ с двух сторон охватили село Новое, противник уже оставил населенный пункт. Наши штурмовые подразделения также завязали бои за село Новомихайловка.

Снова украинские силы в данном секторе проиграли "игру в наперстки". Это выразилось в том, что русская армия вновь изменила направление удара. В первый раз вектор атаки был перенесен из окрестностей Катериновки в район сел Торское и Заречное. Неприятель, по всей видимости, понял степень угрозы и решил аврально усиливать прикрытие Красного Лимана. Соответственно нашим войскам настало время ловить момент ослабления обороны ВСУ к северо-западу.

Обратив внимание на карту, не трудно заметить, что планы командования ВС РФ куда более амбициозны, чем казались. Если раньше русская армия целенаправленно шла на перебивание сообщения между Северском и Красным Лиманом, то сейчас картина немного иная. Стоит предположить, что начавшийся штурм полевого укрепа в районе сел Торское и Заречное обозначил более очевидную угрозу для ВСУ. В то же время стремительность развития ситуации на Изюмском участке позволяет хоть и с осторожностью, но говорить о том, что стоит задача совсем другого масштаба. Речь идет ни много ни мало о том, чтобы разом перебить логистику не только Северской группировке ВСУ, но и самому Красному Лиману.

Задумка русских войск может заключаться в овладении всем восточным берегом Оскольского водохранилища с переносом вектора атаки на юг. В то же время перспектива того, что ВС РФ начнут "рубить" логистику Северску и Красному Лиману атакой со стороны сел Торское и Заречное, не уходит с повестки. Это обусловлено необходимостью лишить ВСУ трассы, соединяющей Славянск с Красным Лиманом, и кратчайший маршрут как раз пролегает через вышеуказанные укрепленные села. В общем смысле на данный момент решается целый спектр задач. Среди них не только нарушение снабжения противника в районе Северска, но и овладение местом впадения Оскола в Северский Донец с попутным блокированием Красного Лимана. Масштаб задумки трудно переоценить. А самое главное, что у ВСУ на данный момент просто нет достаточно сил что-либо противопоставить ВС РФ.

"Я с вами до гроба, вашего"

Зеленский направил в Раду законопроект о продлении военного положения в стране после 9 мая. Этим самым президент незалежной сделал очередной шаг в направлении узурпации власти, уклоняясь от выборов. Важно отметить, что военное положение согласно конституции страны не является препятствием для проведения выборов, нет на Украине такой конституционной нормы, о чем в свое время заявил спикер Рады Стефанчук.

Тем не менее Зеленский видит в сохранении политического status quo более безопасный для себя вариант развития событий. Он отлично знает, что выборы ему не выиграть и поэтому применяет все доступные рычаги. В том числе страх обывателей незалежной перед СБУ, если вдруг общественность укажет хозяину Банковой на неконституционность отсутствия плебисцита вне условий официального состояния войны.

Но продление политической жизни будет достигаться Зеленским, разумеется, за счет человеческих жизней. Если внутренний ресурс страны уже не тянет аппетиты ВСУ по ежемесячному набору 30 тыс человек в месяц, то Киев нашел иную подпитку. Кабмин Украины утвердил наделение центров комплектования ВСУ правом рекрутировать иностранцев и лиц без гражданства. Да, это не ново, наемники попадали в страну и затем в армию явно не по туристической визе. Однако то, что уже сложившаяся система становится официальной нормой говорит о том, что Украина пошла по пути упрощения процедуры.

Стоит отметить, что зарубежным "добровольцам" гарантируют питание, транспортировку и проживание за счет бюджета. О финансовом вознаграждении не заявлено. Кого собираются зазывать, если наемники "первых волн" уже разнесли молву, что на Украине делать нечего, а игра свеч не стоит. Это открывает возможность набирать в ВСУ по всему миру "деклассированный элемент" и отправлять в окопы за еду, пользуясь неосведомленностью людей в разных точках светах. Да и без обещаний баснословных гонораров украинские рекрутеры не обойдутся, что подтвердил материал Tagesspiegel. Колумбийские наркокартели уже наладили поставку живой силы в ВСУ, таким образом Киев не прочь расширить географию набора "расходного материала". Стоит предположить, что в первую очередь в фокус незалежной попадут страны с низким уровнем жизни и высокой криминогенностью, где заманить в окопы обещанием "золотых гор" не составит труда.

Тем самым украинский режим попытается формально решить одну из главных проблем ВСУ – дефицит личного состава. Но вот его качество не особо волнует Зеленского и компанию, для них главное – затягивать конфликт и растягивать срок своей политической жизни.

Вчера, 14 апреля, главным событием дня стал прорыв ВС РФ из Торецка в направлении Константиновки.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744750980


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