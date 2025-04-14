ВС РФ пробиваются к Осколу на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 апреля

00:03 16.04.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 15 апреля в разрезе СВО. Русские войска возобновили активные наступательные действия в полосе Новомихайловка – Катериновка – Новое на Краснолиманском направлении. Редакция Readovka рассмотрела особый законопроект Зеленского, именно он может решить судьбу простых украинцев в будущем.



Возможности согласны с амбициями



