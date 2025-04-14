|Госдеп США решил сэкономить на СНГ $10 лямов - отменил гранты на "продвижение" чего-то бесполезного
01:02 16.04.2025
Госдеп США объявил об отмене бесполезных грантов в рамках сокращения расходов бюджета.
В числе отмененных:
- $2,5 млн на "продвижение критического гражданского участия" в Узбекистане,
- $2,4 млн за "реагирование на дезинформацию посредством креативного контента в Беларуси".
- $2 млн на "продвижение демократической культуры" в Армении,
- $2 млн на "расширение устойчивости и вовлеченности написания новостей" в Молдове,
- $750 тысяч на "повышение устойчивости и адаптации гражданского общества" в Кыргызстане,