Госдеп США решил сэкономить на СНГ $10 лямов - отменил гранты на "продвижение" чего-то бесполезного

01:02 16.04.2025

Госдеп США объявил об отмене бесполезных грантов в рамках сокращения расходов бюджета.



В числе отмененных:



- $2,5 млн на "продвижение критического гражданского участия" в Узбекистане,



- $2,4 млн за "реагирование на дезинформацию посредством креативного контента в Беларуси".



- $2 млн на "продвижение демократической культуры" в Армении,



- $2 млн на "расширение устойчивости и вовлеченности написания новостей" в Молдове,



- $750 тысяч на "повышение устойчивости и адаптации гражданского общества" в Кыргызстане,



