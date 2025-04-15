ProFinance: Китай считает слишком дорогим маршрут газа из РФ через Казахстан, ближе - через Монголию или СПГ

02:06 16.04.2025

Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан, лучше "Сила Сибири - 2" или СПГ - посол



15.04.2025



России и Китаю будет легче договориться по "Силе Сибири 2", так как "Сила Сибири" уже есть - посол КНР



По мнению Чжан Ханьхуэя, чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации, маршрут транспортировки газа из России в Китай через Казахстан может оказаться слишком затратным.



