|ProFinance: Китай считает слишком дорогим маршрут газа из РФ через Казахстан, ближе - через Монголию или СПГ
02:06 16.04.2025
Китай считает слишком дорогим маршрут поставок газа из РФ через Казахстан, лучше "Сила Сибири - 2" или СПГ - посол
15.04.2025
России и Китаю будет легче договориться по "Силе Сибири 2", так как "Сила Сибири" уже есть - посол КНР
По мнению Чжан Ханьхуэя, чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации, маршрут транспортировки газа из России в Китай через Казахстан может оказаться слишком затратным.
Дипломат отметил, что в настоящее время рассматривается возможность поставок газа по газопроводу "Сила Сибири - 2" или в виде сжиженного природного газа (СПГ).
"Поставка газа из РФ через Казахстан не получается, потому что там один газопровод и он переполнен. Если перевозить российский газ по этому маршруту, нам придется построить новый. Это дороговато. Российская сторона изучает, но это нереально. Фактически это не получается. Ближе - через Монголию или СПГ", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял о рассмотрении проекта по организации поставок газа из России в Китай через Казахстан в объеме 35 миллиардов кубометров в год.