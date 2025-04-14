Евросоюз вновь ввел санкции против Ирана - запретил своим гражданам останавливаться в иранских ...тюрьмах

02:20 16.04.2025

Евросоюз вновь ввел санкции против Ирана



В понедельник министры иностранных дел ЕС утвердили санкции в отношении семи иранских граждан и двух организаций за задержание граждан стран Евросоюза.



Список лиц, попавших под санкции, включает начальника тюрьмы Эвин в Тегеране, нескольких судей и других иранских должностных лиц.



В новом пакете санкций также упоминается тюрьма в городе Шираз. Санкции ЕС предусматривают замораживание активов на территории Евросоюза и запрет на въезд в страны-члены.



Мы до сих пор не поняли, какие такие активы у иранских тюрем могут быть в Европе.



