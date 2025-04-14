ProFinance: Золото превысило $3,250 за унцию. Аналитики делают ставки на 4k

05:26 16.04.2025

Goldman поднимает вопрос о золоте по цене 4000 долларов, поскольку спрос на безопасные активы растет



14.04.2025



Аналитики Goldman прогнозируют, что к концу текущего года стоимость золота достигнет 3700 долларов за унцию, а к середине 2026 года - 4000 долларов за унцию. В то же время стратег UBS Джони Тевес ожидает, что к декабрю 2025 года цена на золото составит 3500 долларов за унцию.



Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG представили свои оптимистичные прогнозы относительно золота, учитывая растущий спрос со стороны центральных банков и роль металла как инструмента для защиты от рецессии и геополитических рисков. Это подкрепляет ожидания дальнейшего роста цен на золото в 2025 году.



