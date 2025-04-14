|ProFinance: Золото превысило $3,250 за унцию. Аналитики делают ставки на 4k
05:26 16.04.2025
Goldman поднимает вопрос о золоте по цене 4000 долларов, поскольку спрос на безопасные активы растет
14.04.2025
Аналитики Goldman прогнозируют, что к концу текущего года стоимость золота достигнет 3700 долларов за унцию, а к середине 2026 года - 4000 долларов за унцию. В то же время стратег UBS Джони Тевес ожидает, что к декабрю 2025 года цена на золото составит 3500 долларов за унцию.
Goldman Sachs Group Inc. и UBS Group AG представили свои оптимистичные прогнозы относительно золота, учитывая растущий спрос со стороны центральных банков и роль металла как инструмента для защиты от рецессии и геополитических рисков. Это подкрепляет ожидания дальнейшего роста цен на золото в 2025 году.
Аналитики Goldman Sachs, включая Лину Томас, прогнозируют, что к концу текущего года стоимость золота достигнет 3700 долларов за унцию, а к середине 2026 года - 4000 долларов за унцию. В то же время стратег UBS Джони Тевес ожидает, что к декабрю 2025 года цена на золото составит 3500 долларов за унцию.
Эти прогнозы были опубликованы в отдельных заметках, опубликованных в пятницу. Они появились после того, как золото выросло на 6,6% за прошлую неделю, а его цена достигла нового рекорда, превысив 3245 долларов за унцию в понедельник.
Оба банка уже повышали свои прогнозы в марте, что свидетельствует о сильном бычьем настрое на рынке золота в условиях неопределенности. Торговая политика президента США Дональда Трампа вызвала беспокойство на мировых рынках.
Аналитики Goldman Sachs считают, что в этом году покупки золота со стороны официальных организаций, вероятно, составят около 80 тонн в месяц, что превышает их предыдущую оценку в 70 тонн. Они также повторили свою рекомендацию по долгосрочной торговле золотом.
Аналитики Goldman Sachs также отметили, что растущие риски рецессии могут привести к увеличению притока средств в обеспеченные золотом биржевые фонды.
"Недавние потоки удивили в сторону повышения, вероятно, отражая возобновление спроса инвесторов на хеджирование против риска рецессии и снижения цен на рисковые активы", - заявили аналитики Goldman Sachs. Они также отметили, что теперь экономисты банка видят 45%-ную вероятность рецессии. В случае ее наступления приток ETF может ускориться еще больше, что приведет к росту цен на золото до 3880 долларов за унцию к концу года.
Аналитики UBS ожидают, что спрос на золото будет высоким со стороны различных участников рынка, включая центральные банки, долгосрочные управляющие активами, макрофонды, частные инвесторы и розничные инвесторы. Они считают, что меняющиеся глобальные торговые и геополитические условия усиливают необходимость размещения средств в надежных активах.
Тевес отметила, что хотя соотношение позиций в золоте к общим активам фондов может превысить уровни, достигнутые в 2020 году, оно не достигнет пика 2012–2013 годов. Она также подчеркнула, что база инвесторов в золото расширилась после финансового шока 2008 года.
"Постоянная неопределенность усиливает необходимость диверсификации портфелей, что идет на пользу золоту", - написала Тевес.
Она также отметила, что более слабая ликвидность, вызванная ограниченным ростом добычи и большими объемами золота, замороженными в резервах центральных банков и активах ETF, может привести к усилению колебаний цен на золото.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg