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Талибы* пришли надолго. Верховный суд РФ 17 апреля рассмотрит приостановку запрета движения, - Александр Князев
12:59 16.04.2025

Талибы* пришли надолго
Вопрос об исключении движения из списка запрещенных организаций приближается к своему разрешению

Александр Князев
Об авторе: Александр Алексеевич Князев – ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, доктор исторических наук.

Афганистан в силу своего геостратегического положения был и остается одним из приоритетных направлений внешней политики России. После провала военной кампании США и их союзников по НАТО и краха прозападного режима Ашрафа Гани в 2021 году у РФ в сотрудничестве с Афганистаном возникли и новые возможности, и некоторые проблемы, требующие своего решения.

Находящееся у власти правительство, сформированное "Движением Талибан" (* – террористическая организация, запрещенная в РФ) все это время реализует политическую программу, основной постулат которой – уважительное отношение ко всем членам мирового сообщества при категорическом неприятии вмешательства во внутренние дела афганского общества. В Кабуле заявляют, что развитие страны будет осуществляться в строгом соответствии с нормами ислама и соблюдением афганских культурных и исторических традиций. Другими словами, речь идет как о возрождении традиционных афганских ценностей, так и о строительстве теократического государства, каковых, к слову, в мире немало.

В руководстве России исходят из того, что талибы пришли надолго, они уверенно контролируют ситуацию в своей стране, и с ними необходимо выстраивать взаимовыгодные отношения. Преодолением одного из существующих на афганском треке российской внешней политики противоречий может стать решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности "Талибана", включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством террористическими. Заседание Верховного суда по этому вопросу назначено на 17 апреля. Направленному в Верховный суд иску Генеральной прокуратуры по этому вопросу предшествовала большая работа целого ряда ведомств.

Находясь у власти, талибы подтвердили отсутствие приверженности идее "глобального джихада" и не навязывают свои взгляды другим странам. Еще до краха прежнего режима они проявили себя эффективными борцами с терроризмом, в первую очередь с афганским крылом "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ) – "Вилаят Хорасан" (террористическая организация, запрещена в РФ). И сейчас ведется постоянная работа по выявлению боевиков, проводятся операции против ячеек этой группировки, закрываются мечети, где проповедуются близкие сторонникам "Исламского государства" салафитские идеи. Отдельная борьба ведется против экстремистской партии "Хизб ут-Тахрир" (террористическая организация, запрещена в РФ), пропагандирующей идею создания на территории государств Центральной Азии "исламского халифата". Талибы усиливают контроль и над членами других присутствующих на афганской территории террористических группировок, иногда включая их в состав своих силовых структур и побуждая переходить к мирной жизни.

Указы о запрете на выращивание опийного мака и конопли были изданы эмиром Афганистана Хайбатуллой в 2022 году, а уже через два года засеянные маком площади уменьшились в 18 раз – с 232 тыс. до 12,8 тыс. га. Талибы уничтожают посевы и подпольные предприятия по производству наркотиков, подвергают тюремному заключению производителей и торговцев. Практически не получающее поддержки извне правительство испытывает значительные трудности в этих начинаниях, но принципиальное значение имеет их настрой и решимость в борьбе с общими для Афганистана и России, других стран региона угрозами.

Важно отметить, что талибы позитивно воспринимают позицию России по украинскому вопросу, они понимают настоящие причины этого кризиса и его происходящие и возможные в будущем последствия. В отличие от находящейся в эмиграции элиты прежнего афганского режима, представители движения талибов не раз высказывались в поддержку СВО.

Развитие связей с нынешними афганскими властями отвечает не только политическим, но и торгово-экономическим интересам РФ. Афганистан – перспективный торгово-логистический хаб, который в будущем может быть использован для прокладки из России на юг – в Пакистан, Индию и далее – магистральных нефте- и газопроводов. Российским компаниям интересен проект строительства газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан–Пакистан–Индия) по территории Афганистана, афганцы проявляют интерес к поставкам российских нефтепродуктов, растут объемы экспорта в страну сжиженного природного газа из РФ. Несколько дней назад министерства транспорта России и Узбекистана, а также РЖД и "Узбекистон темир йуллари" подписали документы о начале практической реализации проекта Трансафганской железной дороги, которая свяжет российскую экономику с морскими портами в бассейне Индийского океана. Афганистан интересен нашим компаниям и как рынок сбыта товаров.

Результаты, достигнутые талибами, конечно же, нравятся не всем. Пожалуй, наибольшее недовольство происходящим демонстрируют политики прежнего режима, которые за 20 лет, получая огромную финансовую помощь из-за рубежа, не смогли решить ни одну из насущных проблем страны – победить бедность, создать самодостаточную экономику, обеспечить безопасность и вести эффективную борьбу с наркотиками и терроризмом. Они попросту сбежали и сейчас, находясь в Европе, США, ОАЭ, Турции, извращая факты, формируют в мировом общественном мнении негативные представления о происходящем в Афганистане, мечтая о реванше и возвращении к прежним преференциям.

В преддверии заседания Верховного суда и в России против действующего афганского правительства развернута настоящая информационная война. При этом игнорируются позитивные изменения, внимание общества акцентируется исключительно на тех явлениях в жизни в Афганистане, которые и на самом деле достойны определенной критики. Например, это касается прав женщин, которых действующие афганские власти значительно ограничили в правах. Но критики талибов не видят, часто и не хотят видеть и тот позитив, который создают новые афганские власти в этой же сфере: обеспечение безопасности афганок, создание женской Торгово-промышленной палаты, поощрение деятельности женщин-предпринимательниц, открытие торговых центров, где афганки могут реализовывать собственную ремесленную продукцию и совершать покупки.

Некоторая радикальность талибов в вопросах прав человека – это ответ на все предшествующие эксперименты, чуждые афганскому обществу. Ситуация с правами человека в Афганистане такова, что необходимо действовать деликатно, с учетом культурных и религиозных традиций страны. Россия является сторонником курса на невмешательство во внутренние дела Афганистана и проводит его в жизнь, и это единственно здравый и к тому же вполне прагматичный подход.

Источник - НГ
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