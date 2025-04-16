Сумы, или Буча 2.0: и вновь британский след, - Владимир Малышев

13:06 16.04.2025 Сумы, или Буча 2.0: и вновь британский след

Кровавую провокацию подстроили британцы, чтобы сорвать мирные переговоры России и США



16.04.2025 | Владимир МАЛЫШЕВ



В понедельник, 15 апреля, упорно изображающий из себя президента Украины Владимир Зеленский неожиданно сам себя публично высек, объявив об увольнении главы Сумской областной военной администрации (ОВА) генерал-лейтенанта Владимира Артюха. Конкретные причины отставки чиновника названы не были. Однако ни у кого нет сомнений, что это сделано в связи с ударом Вооруженных сил (ВС) России по зданию Конгресс-центра в Сумах, где, согласно сообщениям СМИ, проводилось награждение украинских боевиков, "отличившихся" в Курской области.







Однако, как заявил в этой связи координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, в этом здании проходило не только награждение. Командование ВСУ в момент удара по Сумам обсуждало планы боевых действий с иностранными военными.



"На месте удара в Сумах было не только награждение. Привезли планы военных действий, знакомиться должны были иностранцы и украинские военные", – сообщил Лебедев, добавив, что ВСУ "нагло пригласили толпу гражданских". По словам Лебедева, она использовалась украинскими военными в качестве живого щита.



Ранее СМИ сообщили, что на месте удара по Сумам находились около 200 украинских военнослужащих, в том числе командование оперативно-тактической группы "Северск". В частности, присутствовали офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады территориальной обороны ВСУ. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть факты, подтверждающие "сходку" командиров ВСУ с западными коллегами в Сумах.



"У нас есть факты о том, кто находился на том объекте, который был поражен в Сумах. Там была очередная "сходка" украинских военачальников со своими западными коллегами, которые то ли под видом наемников, то ли не знаю под видом кого [присутствовали там]", – объявил глава МИД РФ. По его словам, на встрече с командованием ВСУ в Сумах были военные из стран НАТО, выполняющие руководящие функции. В том числе, добавил Лавров, они согласовывают Киеву запуск дальнобойных ракет.



Однако Киев последствие этого удара тут же поспешил объявить умышленной бомбардировкой России гражданского объекта с явной целью изобразить случившееся, как некую Бучу-2. "Только ублюдки на такое способны!" – с наигранным пафосом принялся вопить на весь мир Зеленский. Ему хором дружно стали поддакивать западные политики и СМИ. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала на платформе X*, что "русская жестокость снова нанесла удар, убив мужчин, женщин и детей в городе Сумы", и это "варварское нападение, ставшее еще более отвратительным, когда люди мирно собрались, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье". "Россия была и остается агрессором, грубо нарушающим нормы международного права", – изображая праведное возмущение заявила фон дер Ляйен.



А глава Госдепа США Марко Рубио от имени администрации выразил соболезнования жертвам ракетного удара по Сумам, назвав его "ужасающим". Вот, мол, поэтому Трамп и "тратит так много усилий на то, чтобы положить конец этой войне и достичь прочного мира". Хотя, как известно, США ни разу не осудили Израиль за геноцид палестинцев в Газе и зверские бомбардировки жилых кварталов, школ и больниц.



Словом, провокация с Бучей-2 разыгрывалась, как по хорошо наигранным нотам, и вдруг – осечка! Сами украинцы неожиданно стали признаваться в том, что тут было нечто совсем другое, чем "очередное кровавое преступление России".



"Зеленский пытается устроить еще одну "Бучу", – уверен итальянский информационный портал Antidiplomatico. – После фиаско фальшивой "русской резни детей в Кривом Роге" ему показалось, что у него под рукой еще один шанс – Сумы. Украинские информационные каналы писали, что "российские вооруженные силы поразили Сумы кассетной ракетой, чтобы убить как можно больше мирных жителей". Итальянские газеты, очевидно, возобновили ее, не вызывая никаких сомнений, и окрестили ее большими буквами – "резня Вербного Воскресенья". Поразили тех, кто ходил на церковную службу".



"На самом деле все обстоит иначе, – опровергает эту ложь итальянское издание. – В воскресенье в центре города Сумы российская армия нанесла удар двумя высокоточными противотанковыми ракетами "Искандер-М "по Университетскому конференц-центру, где было организовано празднование седьмой годовщины 117-й бригады" ТРО" (силы территориальной обороны украинской армии). Атака осуществлялась с помощью ракет с фугасным зарядом. Это тип боеголовки, необходимый для разрушения здания. Кассетные боеприпасы, с другой стороны, используются для поражения личного состава противника, обнаруженного в полевых условиях, а также самолетов на аэродромах. Характер взрывов и разрушений в Сумах подтверждает, что ракеты имели боеголовку с высоким потенциалом. В случае кассетного боеприпаса нет ни одного мощного взрыва. Боеголовка ракеты открывается, выбрасывая десятки небольших боеголовок, которые рассеиваются и взрываются в воздухе каждая по отдельности, покрывая поверхность Земли осколками. Снаружи они выглядят как десятки небольших взрывов, сопровождаемых облаками дыма. Типичным примером кассетных боеприпасов было нападение украинской армии на пляж Севастополя в июне 2024 года американской баллистической ракетой ATACMS в кассетной форме. Четыре человека погибли и более сотни отдыхающих получили ранения", – напоминает Antidiplomatico.



"Разбитый троллейбус, фотографии которого украинская пропаганда показывает как свидетельство применения русскими кассетных боеприпасов в Сумах, не несет характерных признаков удара кассетных боеприпасов, в его кузове нет многочисленных мелких дыр, а только битое стекло. Установленная в Сумах аппаратура РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) смогла отклонить одну из ракет. Вторая ракета попала точно в цель. Таким образом, украинская армия в очередной раз поставила под угрозу свое гражданское население.



Тактика человеческого щита использовалась вооруженными силами Украины с самого начала конфликта. Поэтому причиной гибели мирных жителей вновь стала тактика украинской армии, которая использовала население города как человеческий щит", – делает вполне логичный вывод Antidiplomatico, разоблачая провокацию киевского режима.



К тому же украинские националисты стали обвинять в причастности к трагедии власти Сумской области. Одно из первых имен, сообщают СМИ, назвал мэр Конотопа Артем Семенихин, член запрещенной в России националистической партии "Свобода"*, который назвал губернатора Сумской области Артюха "гребаным животным", обвинив его, что это он собрал в центре города людей, в результате чего погибли и гражданские.



А Игорь Мосийчук, один из основателей запрещенного в России нацистского "Азова"*, цитирует его слова итальянский портал, написал в Ютьюб: "Это преступление было бы невозможно, если бы глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, его прислужник депутат Верховной рады Михаил Ананченко, не решили устроить в центре города в Сумах церемонию награждения 117-й бригады территориальной обороны". По его словам, среди погибших оказались женщины и дети, потому что "эта падаль Ананченко" пригласил на "эту вечеринку" детей и мирных жителей. При этом он потребовал, чтобы Зеленский уволил Артюха, а Ананченко ушел с поста депутата.



А такая отпетая русофобка, как депутат Рады Марьяна Безуглая, депутат от той же партии "народный слуга" без обиняков обвинила в случившемся украинское военное командование. "Обращаюсь к Сырскому, а также к командующему территориальной обороной: не концентрируйте военных на награждениях, особенно в городах… Да будет проклят ваш совок (уничижительное название для Советского Союза) и вы с ним!"



Одновременно становятся ясным, кто был закулисным организатором провокации в Сумах. Ведь не случайно же, что старт антироссийской кампании с целью принуждения Москвы к перемирию без условий, а затем и к "похабному миру" дал британский премьер Кир Стармер. Объявив, что удар якобы умышленно наносился "по мирным жителям", он лицемерно заявил, что, дескать, "шокирован ужасающими атаками России на гражданское население в Сумах". При этом он произнес фразу, которая выдает его с головой: "Теперь Путин должен согласиться на полное и немедленное прекращение огня без всяких условий".



Комментируя его слова в ТГ-канале, уроженец Сум, военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ради этого, похоже, и была устроена очередная британская провокация, ее цель – "спасти режим Зеленского от военного разгрома".



Другими словами, этим заявлением Стармер выдал себя с головой. Ведь не полные же дураки власти Сумской области, организовавшие военный сходняк в центре города, рядом с линией фронта, с приглашением на него гражданских лиц. Это была своего рода приманка для удара, чтобы потом иметь возможность обвинить Россию в очередном "кровавом преступлении". Тем более, если учесть, что эти посиделки военных в Сумах и в самом деле были организованы с участием иностранных военных. Они тоже погибли? Ну, и что? Для Стармеров, Зеленского и фон дер Ляйен и им подобных – все они всего лишь "расходный материал" для провокаций против России.



Кстати, как сообщило 15 апреля агентство Bloomberg, Белый дом ради переговоров с Москвой не поддержал заявление "Большой семерки", осуждающее удар по военнослужащим ВСУ в Сумах. По утверждениям источников агентства, США сказали союзникам, что не поддержат заявление, потому что хотят продолжить переговоры с Москвой. Председательствующая в "семерке" Канада заявила, что без американской поддержки продвинуть заявление не получится. Источник - Фонд стратегической культуры

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