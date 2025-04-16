|AsiaToday: Президент Кыргызстана и "многовекторный" торг за недра страны
13:11 16.04.2025
Президент Кыргызстана и "многовекторный" торг за недра страны
16.04.2025
На фоне мирового ажиотажа вокруг редкоземельных металлов президент Кыргызстана затеял "многовекторный" торг за природные богатства страны.
Если кратко, суть в следующем: власти готовы пригласить к разработке месторождений всех подряд - вне зависимости от политических взглядов и членства в различных организациях. Вопрос лишь в том, кто первым придет, начнет добычу и предложит наиболее выгодные условия.
На первый взгляд, логика проста - "это всего лишь бизнес". Однако глобальные события последних лет показывают, что старые экономические правила рушатся, а торговля все чаще превращается в политику и геополитику. Поэтому даже в, казалось бы, "ровных" ситуациях могут возникнуть серьезные проблемы.
Центральная Азия и ЕС: красивые слова и скромные цифры
В начале апреля в Самарканде (Узбекистан) прошел первый саммит "Центральная Азия - Европейский союз", куда приехали ключевые представители ЕС, включая таких русофобски настроенных политиков, как Урсула фон дер Ляйен и Кайя Каллас.
В своей речи президент Кыргызстана Садыр Жапаров сделал акцент на:
- углубление сотрудничества между странами Центральной Азии;
- уточнение границ с Узбекистаном и Таджикистаном;
- проведение трехстороннего саммита.
Он также отметил "уверенный рост торгово-экономических связей с ЕС":
- за последние 4 года товарооборот с Евросоюзом вырос в 2,4 раза;
- импорт - в 2,6 раза;
- экспорт - в 1,5 раза.
По его словам, это стало возможным благодаря открытости рынков и системе преференций ЕС, дающей Кыргызстану доступ к рынкам 27 стран.
Однако на деле эти цифры выглядят скромно, особенно в сравнении с объемами торговли республики в рамках ЕАЭС и с Китаем.
Призыв к европейским инвесторам
Жапаров предложил ЕС участвовать в гидроэнергетических проектах (Камбаратинская ГЭС-1), а также в развитии возобновляемой энергетики.
Кроме того, он заявил:
"Кыргызстан обладает значительными запасами редких и ценных металлов. Мы предлагаем оформить сотрудничество в этом направлении в виде отдельного партнерства или "дорожной карты", как это уже сделано с Казахстаном и Узбекистаном".
Также он поддержал инициативу ЕС инвестировать 10 млрд евро в транспортную инфраструктуру Центральной Азии - речь идет о "Транскаспийском коридоре", который станет конкурентом российскому Транссибу и китайским железным дорогам.
Но такая "многовекторность" может вскоре обернуться последствиями.
Кыргызстан как "кладовая" редкоземельных металлов
Еще в советские годы Киргизия считалась "природной кладовой" - здесь есть почти все элементы таблицы Менделеева, включая алмазы и уран. Однако сложный горный рельеф и экологические риски (загрязнение рек, угроза пастбищам) делают добычу дорогой.
В СССР разрабатывали лишь то, что было проще: золото, уран, стройматериалы. Остальное оставили "на потом" - в республике и без того были развиты промышленность и сельское хозяйство.
Сегодня от промышленности (включая предприятия, работавшие на космос) почти ничего не осталось - все либо разграблено, либо вывезено на металлолом. Поэтому власти вынуждены делать ставку на горно-рудный сектор.
Но и здесь не все гладко: добыча провоцирует конфликты с местными жителями, которым важнее пастбища, чем карьеры.
Кто зарится на кыргызские недра?
В стране насчитывается не менее 15 тыс. месторождений, включая:
- 4 тыс. тонн золота (хотя полноценной госразведки не проводилось);
- Кызыл-Омпол - комплекс с ураном, титаном, ванадием, цирконием (потенциал - $80 млрд);
- Кутессай-II - крупное месторождение редкоземов, отданное Китаю (хотя на него претендовали канадцы);
- месторождения графита, лития, меди.
Примечательно, что анализы проб проводят не только в гослабораториях, но и в офисе британской сети Alex Stewart International - что наводит на мысли о сборе данных в интересах Запада.
А что Россия?
Пока ЕС и Китай борются за доступ к ресурсам, Россия делает ставку на подготовку кадров:
- 15 граждан Кыргызстана уже отправились учиться в российские вузы по горной специальности;
- в перспективе планируется обучать по 50 человек ежегодно.
Вывод
Исторически торговля велась с теми, кто был близок ментально или с кем находились общие интересы.
Сегодняшняя "многовекторность" - рискованный путь. В мире, который делится на полюса, попытки усидеть на двух стульях могут закончиться тем, что страну либо разорвут на части, либо "приберут" к рукам вместе с ее ресурсами.