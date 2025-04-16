AsiaToday: Президент Кыргызстана и "многовекторный" торг за недра страны

13:11 16.04.2025

Президент Кыргызстана и "многовекторный" торг за недра страны



16.04.2025



На фоне мирового ажиотажа вокруг редкоземельных металлов президент Кыргызстана затеял "многовекторный" торг за природные богатства страны.



Если кратко, суть в следующем: власти готовы пригласить к разработке месторождений всех подряд - вне зависимости от политических взглядов и членства в различных организациях. Вопрос лишь в том, кто первым придет, начнет добычу и предложит наиболее выгодные условия.



На первый взгляд, логика проста - "это всего лишь бизнес". Однако глобальные события последних лет показывают, что старые экономические правила рушатся, а торговля все чаще превращается в политику и геополитику. Поэтому даже в, казалось бы, "ровных" ситуациях могут возникнуть серьезные проблемы.



