 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 15.04.2025
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Мэр Вашингтона утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина
13:17 16.04.2025

16 апреля 2025

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер провозгласила 11 апреля 2025 года Днем российского нападающего хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе клуба в соцсети X (бывш. Twitter).

"Объявляю 11 апреля 2025 года Днем Александра Овечкина в Вашингтоне", - следует из опубликованного сообщения мэра города.

Баузер порекомендовала всем жителям Вашингтона отметить эту дату.



6 апреля Овечкин забил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", побив рекорд четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Уэйна Гретцки, на счету которого 894 забитых гола. 10 апреля хоккеист назвал рекордный гол самым важным моментом его жизни. Он подчеркнул значение этого момента не только для хоккея, но и для себя, команды, болельщиков и семьи. Позднее, 14 апреля, Овечкин забил 896-ю шайбу и обновил собственный снайперский рекорд НХЛ.

Российского хоккеиста поздравили с рекордом телеканалы Национальной Медиа Группы и Сергей Жуков. Исполнитель посвятил историческому достижению клип на любимую песню хоккеиста из репертуара музыкального коллектива с измененным текстом в честь рекордного гола.

Источник - Известия
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