"Мы стоим у поворотной точки". Как Казахстану войти в научную элиту, - Алмаз Шарман

Профессор медицины Алмаз Шарман в авторской колонке на Tengrinews.kz делится своим мнением о том, как Казахстану войти в элиту мировой науки.



Новость о самороспуске РОО "Национальная академия наук" не стала для меня неожиданностью. Еще 12 лет назад я писал о ее архаичности в статье "Конец советской науки… Что делать?", а три года назад задался вопросом в блоге: "Нужен ли государственный статус Национальной академии наук?".



Сегодня мы стоим у поворотной точки. На смену прежней структуре приходит новая - высшая научная организация "Национальная академия наук" при Президенте. Ее миссия амбициозна: стать настоящим think tank научно-инновационного развития Казахстана.



Но насколько реалистичны эти ожидания, если в Глобальном инновационном индексе 2025 года Казахстан занимает лишь 78-е место? Для сравнения: Россия находится на 59-й позиции и все еще далека от лидеров - Швейцарии, Швеции, США, Сингапура, Великобритании и Южной Кореи.



Я наблюдал за этим процессом изнутри, как приглашенный эксперт на инаугурационном заседании отделения медицинских и биологических наук обновленной академии. Атмосфера перемен чувствуется, но главный вопрос остается: станет ли новая структура реальным драйвером экономики знаний или ограничится сменой вывески?



Ключ к ответу - в понимании, что определяет успех современной науки. И именно эти базовые элементы - стратегичность, открытость, инвестиции в человеческий капитал - долгое время оставались вне поля зрения прежней академии.



Если Казахстан действительно нацелен на глубокую реформу, стоит изучать опыт тех, кто уже добился прорывов.



Швейцария: наука как национальный двигатель



Швейцария стабильно возглавляет Глобальный инновационный индекс, и это не случайность. Высокое качество жизни здесь сочетается с выдающимся научным наследием: 28 нобелевских лауреатов, мощные исследовательские университеты, такие как Швейцарская высшая техническая школа Цюриха (ETH Zurich) и Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL).



Сердце системы - Швейцарский национальный научный фонд (SNSF), эталон прозрачности и эффективности в финансировании как фундаментальных, так и прикладных исследований. А Innosuisse помогает результатам научных разработок выйти на рынок. Швейцария показывает: наука - это не символ, а конкурентное преимущество.



Швеция: научное лидерство как часть идентичности



Швеция - родина Нобелевской премии и вторая в мире по инновационному индексу. Здесь наука давно стала частью государственной ДНК. Шведский исследовательский совет (Vetenskapsrådet) обеспечивает устойчивое финансирование, а Шведский фонд стратегических исследований (SSF) фокусируется на приоритетах будущего.



Вершиной этой модели стал SciLifeLab - исследовательский центр с инфраструктурой мирового уровня, ускоряющий открытия в биомедицине и геномике. Шведский профессор Ронни Бердстон справедливо отметил: инновации в Европе сегодня немыслимы без государственной поддержки.



США: масштаб, институциональная мощь и научное лидерство



Америка занимает третью позицию, но по совокупности факторов остается лидером мировой науки. Более 420 нобелевских лауреатов, десятки институтов и прочная архитектура поддержки исследований: Национальный научный фонд (NSF), . Национальные академии наук, инженерии и медицины (NASEM), Министерство энергетики (DOE) и Национальные институты здравоохранения (NIH).



Америка не просто финансирует науку - она делает ее основой своей национальной мощи. И в этом - главный урок: успех рождается не из случайных прорывов, а из долгосрочной инвестиции в интеллект, идеи и институты



Сингапур: "Бьет выше своего веса" - и побеждает



Именно так охарактеризовал научно-инновационный успех Сингапура профессор Стэнфордского университета Лоуренс Стейнман, прибегнув к метафоре из мира бокса. Он справедливо отметил: "В науке и инновациях стоит учиться у тех, кто показывает лучшие результаты, - Швейцарии, Швеции, США, Великобритании, Южной Кореи и, безусловно, Сингапура". Для Казахстана пример именно этой страны особенно показателен: Сингапур смог "превзойти самого себя", отметил американский профессор.



Страна, которая пока не может похвастаться нобелевскими лауреатами, уверенно занимает четвертое место в мировом инновационном рейтинге. И это не случайность, а результат стратегического мышления, государственного реализма и безукоризненной фокусировки на будущем.



Ключевыми драйверами этого успеха стали два института: A*STAR (Агентство по науке, технологиям и исследованиям), отвечающее за реализацию научной повестки на национальном уровне, и Национальный исследовательский фонд (NRF), координирующий финансирование и выстраивающий прочные мосты между учеными, государством и бизнесом.



Великобритания и Южная Корея: разные маршруты - единая цель



Пятое и шестое места в Глобальном инновационном индексе по праву занимают Великобритания и Южная Корея - две страны с разными историческими предпосылками, но одинаково амбициозным стремлением к научному лидерству.



Великобритания - один из старейших научных центров мира, с внушительным наследием: 133 нобелевских лауреата в области науки, литературы и мира. Эту традицию не просто чтят - ее развивают. Ключевыми структурами стали UK Research and Innovation (UKRI), координирующий научное финансирование, и Департамент науки, инноваций и технологий (DSIT), формирующий национальные приоритеты и долгосрочную стратегию. Профессор Кембриджского университета Николас Файнер подчеркнул, что стремительное развитие инновационных кластеров - прежде всего в "золотом треугольнике" Лондона, Кембриджа и Оксфорда - не только привлекает значительные инвестиции со стороны международных корпораций и динамично развивающихся стартапов в области биотехнологий, но и способствует притоку талантливых ученых на всех этапах их карьерного пути. В Великобритании наука - часть национального бренда и важнейший инструмент мягкой силы.



Южная Корея, напротив, пришла к своим позициям не через столетия академического престижа, а через стремительный технологический рывок. При всего двух нобелевских лауреатах - президенте Ким Дэ Чжуне и писательнице Хан Кан - страна создала одну из самых передовых научных экосистем мира. Институт фундаментальной науки (IBS) и Национальный исследовательский фонд Кореи (NRF) направляют ресурсы туда, где рождается будущее: в фундаментальные исследования, прикладные разработки и научно-технологические прорывы.



Обе модели демонстрируют: путь к успеху может быть разным, но общая черта - стратегическое видение и вера в науку как основу будущего.



Германия: прочный фундамент и системный подход



Германия, занимающая девятое место в Глобальном инновационном индексе, по праву считается одним из флагманов мировой науки. С 115 нобелевскими лауреатами и веками научной традиции, она не просто поддерживает свой статус - она последовательно его усиливает.



Секрет - в многоуровневой, сбалансированной архитектуре научных институтов. Общество Макса Планка (MPG) - интеллектуальный авангард, занимающийся фундаментальными исследованиями на грани возможного. Общество Фраунгофера (FhG) выступает связующим звеном между наукой и промышленностью, превращая идеи в технологии, а открытия - в продукты. Ассоциация Гельмгольца (HGF) берет на себя глобальные вызовы: от климата и энергетики до здоровья населения и устойчивого развития.



Эта триада создает сбалансированную взаимодополняющую экосистему, в которой каждая структура усиливает другую.



Китай: от догоняющего к драйверу глобальной науки



Китай стремительно укрепляет позиции в мировой науке. Как отметил академик Баогуо Сун из Пекинского университета технологий и бизнеса, "научно-технические инновации Китая совершили исторический рывок - от позиции догоняющего к роли мирового лидера в сфере прорывных технологий". Всего за 15 лет страна поднялась с 43-го на 11-е место в глобальном инновационном рейтинге. Этот прогресс стал возможен благодаря устойчивому росту инвестиций в НИОКР и стратегической политике по развитию человеческого капитала.



Сегодня Китай может похвастаться 13 нобелевскими лауреатами китайского происхождения. Но куда важнее создание мощной институциональной базы: Китайская академия наук (CAS) и Министерство науки и технологий (MOST) определяют научные приоритеты, делая ставку на прорывные направления - от космоса и ИИ до устойчивого развития. Китайский подход показывает: когда стратегия и амбиции подкреплены ресурсами и политической волей, догоняющий может превратиться в лидера.



Япония: научное наследие с прицелом на будущее



Япония, занимающая 14-е место в мировом инновационном рейтинге, продолжает оставаться мощным игроком на международной научной арене. Страна, выпустившая 30 лауреатов Нобелевской премии, не теряет своей научной позиции, а наоборот - укрепляет ее.



В этом успехе немалую роль играют такие ведущие учреждения, как RIKEN - крупнейший исследовательский центр Японии, и Японское агентство по науке и технологиям (JST), которые не только поддерживают научные исследования, но и активно содействуют международному сотрудничеству.



Япония делает акцент на фундаментальных исследованиях, сочетая их с промышленным применением. Эта модель - гармоничное сочетание науки и технологии, традиции и прогресса - позволяет стране оставаться на передовой глобальных инновационных процессов.



Турция: научные амбиции нового уровня



Турция, занимающая 37-е место в Глобальном инновационном индексе, доказала свою научную мощь, выпустив трех лауреатов Нобелевской премии: писателя Орхана Памука, биохимика Азиза Санжара и экономиста Дарона Аджемоглу. Эти достижения отражают растущую роль страны на мировой научной арене.



В центре научной экосистемы Турции стоит TÜBİTAK (Совет по научным и технологическим исследованиям Турции), который активно финансирует национальные исследовательские проекты и способствует международному научному обмену. Турция не только сохраняет высокие темпы роста в области науки, но и демонстрирует серьезные инвестиции в этот сектор, что подчеркивает ее стремление подняться в глобальном инновационном рейтинге.



Что действительно важно для науки будущего?



Опыт стран-лидеров демонстрирует: наука - это не витрина, а фундамент прогресса. Казахстану необходимо не просто догонять, а переосмысливать саму архитектуру своей научной системы. Поверхностные перемены не сработают. Требуется глубокая, стратегически выстроенная трансформация.



Ахиллесова пята Казахстана



Разрыв между фундаментальной наукой, университетским образованием и бизнесом долгое время оставался ахиллесовой пятой Казахстана. Но сегодня искусственный интеллект и цифровизация меняют саму природу научного поиска. Ученый будущего - это и исследователь, и технолог и предприниматель.



Лидеры Глобального инновационного индекса демонстрируют яркие примеры того, как эффективная синергия между университетами мирового уровня (такими как ETH Zurich, EPFL в Швейцарии, Национальный университет Сингапура) и динамичными инновационными экосистемами позволяет добиться впечатляющих результатов. Это модель, к которой Казахстан должен стремиться, если он хочет быть в числе лидеров в мире науки и технологий.



Культура идей, а не титулов



Научная мотивация должна рождаться не из формальных званий, а из стремления превращать идеи в реальность. Для этого необходимы:



- экосистема стартапов,

- защита интеллектуальной собственности,

- культура открытости, критического мышления и сотрудничества.



Пример таких стран, как США, с их устойчивым венчурным ландшафтом, и Сингапур, где успешно работают инициативы вроде Enterprise Singapore, подчеркивает, как важно создавать такую среду, где ученый не замыкается в лаборатории, а становится драйвером перемен.



Инфраструктура скорости и эффективности



Искусственный интеллект меняет не только науку, но и темпы ее развития. Впервые в истории человечества скорость мышления становится масштабируемой. Те, кто сможет быстро проверять гипотезы, выводить прототипы и внедрять решения, будут лидировать. Инвестиции в научную инфраструктуру - от суперкомпьютеров до геномных платформ - уже стали стратегическим приоритетом для всех стран-лидеров.



Наука без границ



Современный исследователь - это гражданин мира. Чтобы казахстанские ученые были конкурентоспособны, необходимо:



- свободное владение языками науки (в первую очередь английским),

- опыт стажировок и исследований в ведущих международных центрах,

- доступ к полным текстам научных публикаций и глобальным базам данных.



Финансирование - лишь часть головоломки



Анализ передовых стран, ориентированных на инновации, таких как Швейцария, Швеция, США, Сингапур и Великобритания, выявляет важную общую черту: их научный и технологический успех строится не только на надежных финансовых инвестициях, но и на стратегической эффективности национальных научных учреждений.



Организации, такие как Швейцарский национальный научный фонд (SNSF), Шведский исследовательский совет (Vetenskapsrådet), Национальный научный фонд США (NSF), сингапурская A*STAR и UK Research and Innovation (UKRI), выполняют не просто роль грантодателей. Они формируют научную политику на национальном уровне, стимулируют международное сотрудничество и делают стратегические вложения в развитие человеческого капитала.



Повышение доли науки в ВВП до 1,5% и выше - важная цель. Но сама по себе она ничего не гарантирует. Без четкой стратегии, продуманной координации и человеческого капитала деньги не дадут эффекта. Мировой опыт это подтверждает.



Уроки для Казахстана: не просто реформа, а переосмысление



По словам китайского академика Баогуо Суна, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ставит на первое место научно-технический прогресс, подчеркивая, что "инновации являются ключевым двигателем экономической диверсификации и устойчивого развития страны". Академик отметил, что в рамках инициативы "Один пояс - один путь" углубление научно-технического сотрудничества между Китаем и Казахстаном способствует не только укреплению общего видения будущего, но и совместному продвижению благосостояния обоих народов.



Создание новой структуры - высшей научной организации "Национальная академия наук" - может стать поворотным моментом. Но все зависит от того, наполнится ли она содержанием. Станет ли она катализатором синергии между наукой, образованием и экономикой? Будет ли она формировать политику, а не подстраиваться под нее? Сможет ли интегрировать казахстанскую науку в мировое исследовательское сообщество?



Время думать по-крупному



Профессор Стэнфордского университета Лоуренс Стейнман отметил, что у Казахстана есть все необходимое - инфраструктура, таланты, амбиции. Осталось главное - стратегический фокус и политическая воля. Время догонять прошло. Пришло время действовать системно - и думать по-крупному.



Об авторе: Алмаз Шарман - член Американской ассоциации здравоохранения, президент Академии профилактической медицины Казахстана и Национального центра здорового питания. Алмаз Шарман является специалистом в области биомедицины и общественного здравоохранения. Источник - Tengrinews.kz

