Китай применил мощнейшее оружие против США

19:57 16.04.2025

Удар под дых: Китай применил мощнейшее оружие против США

Китай остановил критически важный экспорт в США и отказался от закупок Boeing



МОСКВА, 16 апр - РИА Новости, Наталья Дембинская. В ответ на "тарифный террор" Трампа Пекин приостановил экспорт редкоземов. Контролируя более 90% этого рынка, КНР применил крайне опасное геополитическое оружие, констатируют наблюдатели. Под удар попали все высокотехнологичные отрасли США - от авиапрома до оборонки. В Вашингтоне пригрозили разрывом отношений, но дали понять, что готовы пойти на попятную.



Терпение лопнуло



В торговой войне Трампа "против всех" особенно досталось Китаю. Пошлины поэтапно достигли немыслимых 145%. После серии ответных мер (дошло до 125%) Пекин нанес прицельный удар: приостановил экспорт широкого спектра редкоземельных металлов.



Тем самым, как отмечает The New York Times, Пекин угрожает перекрыть поставки компонентов, важнейших для ключевых отраслей промышленности: аэрокосмической, полупроводниковой, автопрома, оборонки.



По данным NYT, партии продукции уже блокированы во многих портах КНР - правительство разбирается с новой системой регулирования.



Затянул гайки



Китай контролирует больше 90% глобального рынка редкоземельных металлов.



"Формально Пекин не приостановил, а ограничил экспорт: компаниям теперь нужно оформить специальную лицензию. Но система не отлажена, сроки затянутся. Все спешат подать документы, однако это может занять до 45 дней. У некоторых предприятий запасы закончатся раньше", - поясняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.



Высокая зависимость



В прошлом году Китай уже ограничивал экспорт галлия, германия, графита, сурьмы.



В американском Минобороны сразу принялись искать альтернативы, в частности, в Канаде. Но и тогда экономисты предупреждали: без КНР не обойтись. По 47 позициям редкоземельных металлов, импортируемых США, более 50% - оттуда, из них по 25 позициям Китай - крупнейший или единственный поставщик.



"США стараются снизить риски, активизируя добычу на месторождениях в Калифорнии, Техасе и укрепляя партнерство с Австралией, Канадой. Однако нарастить мощности быстро не удастся. Дефицит может привести к росту цен на компоненты в два-четыре раза, а истощение запасов грозит сбоями в производстве", - указывает Павел Севостьянов, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова.



Повторится ситуация времен пандемии COVID-19, но в более тяжелом варианте, добавляет экономист.



Плохо подготовились



США уже ведут переговоры с Россией, также располагающей месторождениями редкоземельных металлов. Еще есть Бразилия и Индия.



Но в консультативном комитете по важнейшим минералам Министерства торговли США обеспокоены: непонятно, у кого какие запасы, а кто совсем не готов. Тут все очень по-разному.



Так, тяжелые редкоземельные металлы используются в магнитах, необходимых для электродвигателей. И, например, есть риск приостановки сборки автомобилей на заводах в Детройте, отмечает NYT.



Причем пострадают не только США, но и Европа, и Япония.



Однако если крупные японские компании закупают редкоземы более чем на год вперед, американцы в основном ограничиваются небольшими запасами или вообще обходятся без них - слишком дорого, подчеркивает издание.



Не исключены сбои в изготовлении беспилотников, роботов, ракет, космических аппаратов.



"БПЛА и робототехника рассматриваются как будущее военной отрасли, и, судя по тому, что происходит, доступ к критически важным ресурсам в нашей цепочке поставок закрыт", - констатировали в MP Materials (американский производитель редкоземельных металлов).



"Китай способен лишить соперника "технологического пороха": и в смартфонах, и в системах наведения ракет. Вся современная индустрия, от зеленых технологий до оборонки, завязана на этих поставках. Если Пекин нажмет на тормоза, Запад окажется в глухой ловушке: альтернатив почти нет, а создавать их с нуля - долго, дорого и мучительно", - говорит Руслан Пичугин, независимый эксперт в сфере частных инвестиций.



Надо договариваться



Пекин тем временем объявил о прекращении закупок пассажирских самолетов Boeing. Китайским компаниям предписали отказаться от поставок американского оборудования и запчастей.



В Bloomberg подчеркивают: пошлины сами по себе более чем вдвое увеличили бы стоимость авиалайнеров и деталей, потому приобретать Boeing китайцам просто нецелесообразно.



Агрессивные ответные шаги настолько огорошили Вашингтон, что в Минфине США даже допустили возможность разрыва экономических отношений с КНР. Но тут же призвали к компромиссу, заверив: сохранения высоких пошлин для Китая никто и "не желает".