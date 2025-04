Newsweek: НАТО панически боится возрождения мощи Черноморского флота

20:01 16.04.2025

России вновь придется вспомнить Крымскую войну: Франция, Британия, Украина подбивают Турцию на морскую блокаду РФ



Константин Ольшанский



"Черноморский саммит", который 15 апреля открылся в Анкаре, мог бы стать первыми прямыми переговорами России и Украины с начала 2022 года. Но в последний момент России не оказалось в числе участников, на который были приглашены военные и дипломаты из Украины, Турции, а также Великобритании и Франции, которые никакого отношения к Черному морю не имеют, сообщает Daily Sabah.



Как сообщает турецкое Минобороны, на саммите обсуждаются военно-морские планы по поддержанию мира в Черном море. Заметим, что Турция давно проявляет миротворческие усилия. Впервые провела встречу министров иностранных дел России и Украины в городе Анталья в марте 2022 года. Результатом стала "зерновая сделка", которая действовала до июля 2023 года.



Одновременно с "Черноморским саммитом" в Анкаре проходит и дипломатический форум в Анталье. Форум собрал 21 главу государств и правительств, более 60 министров иностранных дел, а также сотни дипломатов, экспертов, ученых и журналистов. И вот на него делегация России была приглашена, ее возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.



Лавров встретился с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом, пишет Hurriuet Daily News. По официальной информации, обсуждали как раз безопасность судоходства в Черном море. Правда, в таком случае позиция Турции выглядит нелепой: почему делегацию России не позвали в Анкару на "Черноморский саммит"?!



Двумя главными вопросами на форуме были палестино-израильский конфликт и конфликт в Украине. Фидан заявил, что Турция готова провести мирные переговоры между Россией и Украиной.



- Не только Турция, но и многие другие страны мира работают над этим. Но у Турции особое положение, поскольку она имеет прямые контакты с обеими странами, - заявил Фидан. И он прав: на форум в Анталью прилетел и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Но все три дня мероприятия он старательно избегал встреч и тем более общения с Лавровым.



Зато Сибига расшаркивался перед турецкими хозяевами форума. Роль Турции в Черном море назвал "жизненно важной", а отношения Украины и Турции - не иначе как "взаимовыгодное партнерство", пишет информагентство Anadolu. Хвалил Турцию за "зерновую сделку", которая дала большой экономический эффект для Украины.



Как видно, украинцы и их западные хозяева пытаются переманить нейтральную Турцию на свою сторону. Об этом говорит и участие военных из Великобритании и Франции в "Черноморском саммите". Вполне вероятно, что натовцы на нем обсуждают вовсе не мирные договоренности, а попытки вытеснить Россию из Черного моря.



Натовцев пугает, во-первых, экономическая мощь России в Азово-Черноморском регионе, а во-вторых, быстрое восстановление военно-морского потенциала русских после украинских атак на Черноморский флот, пишет издание Newsweek,



Недавно опубликованные спутниковые снимки показывают, что Россия спешит достроить на судоверфи в Керчи корабль, который восполнит потерю ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота, который затонул 14 апреля 2022 года.



Newsweek пишет, что Россия всего за год добилась колоссального прогресса в строительстве одного из двух десантных кораблей проекта 23900 "Иван Рогов". Сообщается, что эти суда способны перевозить до 90 единиц военной техники, включая 15 вертолетов.



Строящееся в настоящее время в Керчи судно класса "Иван Рогов" намного больше "Москвы". Судя по недавним спутниковым снимкам, длина судна составит не менее 220 метров, а ширина - 40 метров.



Водоизмещением 30 тысяч тонн, корабль-амбифия может вмещать до 900 морских пехотинцев и 75 единиц боевой техники, 3 небольших десантных корабля и 15 вертолетов (включая модели Ка-29 и Ка-52К). Для сравнения, "Москва" была 186 метров в длину и имела водоизмещение 11,5 тыс. тонн.



Newsweek указывает, что строительство нового корабля - мощный военно-политический символ стойкости Черноморского флота. Естественно, это пугает НАТО. При этом Украина не видит для себя никаких преимуществ в прекращении огня в Черном море, выяснил The New York Times.



Сейчас по новому коридору, который проложили у берегов Румынии и Болгарии, проходит больше судов, чем во время действия "зерновой сделки". Экспорт продуктов питания из портов Черного моря также приближается к уровню 2021 года.



В прошлом году Украина экспортировала 42 миллиона тонн зерна и масличных культур, что составляет примерно 80% от прежнего объема. Это и независимые данные, они собраны украинской инвестиционной компанией Dragon Capital.



Тем не менее, как пишет The New York Times, украинцам выгодно продолжать боевые действия в Черном море. А страх НАТО перед Россией может дать гремучую смесь. Видимо, ее тайком и готовили на "Черноморском саммите" в Анкаре.