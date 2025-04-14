 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 16.04.2025
20:28  ФСБ России предотвратила теракт в досуговом центре Пятигорска
20:26  ОПЕК+ решил сократить предложение нефти в мае
20:23  Халилзад: Депортация афганцев из Пакистана может быть прикрытием для ИГИЛ*
20:12  Муфтият Кыргызстана проведет конкурс на знание ПДД среди религиозных деятелей
20:09  Узбекистан планирует создать свободные торговые зоны на границе с Кыргызстаном
20:06  Мажилис Парламента Казахстана одобрил законопроект О территориальной обороне
20:01  Newsweek: НАТО панически боится возрождения мощи Черноморского флота
19:57  Китай применил мощнейшее оружие против США
13:27  "Мы стоим у поворотной точки". Как Казахстану войти в научную элиту, - Алмаз Шарман
13:17  Мэр Вашингтона утвердила 11 апреля Днем Александра Овечкина
13:11  AsiaToday: Президент Кыргызстана и "многовекторный" торг за недра страны
13:06  Сумы, или Буча 2.0: и вновь британский след, - Владимир Малышев
12:59  Талибы* пришли надолго. Верховный суд РФ 17 апреля рассмотрит приостановку запрета движения, - Александр Князев
12:16  Узбекистан. Город Новый Андижан будет носить имя великого Бабура. Выступление Президента на торжественной церемонии
12:03  В Казахстане интернет-мошенники рассылают фейковые сообщения с "Предупреждение о необходимости незамедлительной уплаты налога"
05:26  ProFinance: Золото превысило $3,250 за унцию. Аналитики делают ставки на 4k
02:20  Евросоюз вновь ввел санкции против Ирана - запретил своим гражданам останавливаться в иранских ...тюрьмах
02:06  ProFinance: Китай считает слишком дорогим маршрут газа из РФ через Казахстан, ближе - через Монголию или СПГ
01:02  Госдеп США решил сэкономить на СНГ $10 лямов - отменил гранты на "продвижение" чего-то бесполезного
00:28  Глава СВР России Сергей Нарышкин еще раз объяснил, что подразумевает мирное решение на Украине
00:03  ВС РФ пробиваются к Осколу на Краснолиманском направлении – итоговая сводка Readovka за 15 апреля
Вторник, 15.04.2025
22:27  DTM: Оренбургский коридор. Почему "деколонизаторы" России помешались на Башкирии?
21:17  Таджикистан: В какие страны экспортирует алюминий ТАЛКО?
21:14  В Джизакской области Узбекистана начали строить первые производственные здания малой АЭС
21:09  Казахстан больше не будет содержать иностранных спортсменов из бюджета
21:05  Китай усиливает связи с Юго-Восточной Азией из-за давления США
21:02  ФСК: Киргизия под прицелом. По следам очередной попытки государственного переворота в Бишкеке
20:59  FT: Евросоюз отложил публикацию дорожной карты по отказу от российского газа
20:18  Бюджет, тайные спонсоры и родственные фонды. Сколько денег тратит Ташкент на пиар "Нового Узбекистана"? - Мехрибон Бекиева
18:44  Казахстан. Как закопать бюджет: Байбек, Сагинтаев, а теперь Досаев
12:31  Тоннель в 750 метров на 400-м километре автодороги Бишкек–Ош построит японская компания
12:27  "МегаФон Таджикистан" планирует установить в крупных городах республики 200 базовых станций стандарта 5G
12:24  МИД КНР рассказал о координации между Китаем и ЕС по вопросу дополнительных американских пошлин
12:20  Коммерсантъ: Лавров не поддержал позицию Токаева о территориальной целостности
12:02  Кыргызстан. Депутат считает, что онлайн-идентификация избирателей может способствовать организации "каруселей"
11:55  ЦБ Узбекистана намерен создать универсальный платежный QR-код при безналичной оплате
11:52  В Казахстане появится первая трехполосная реверсивная дорога
11:50  Турция: молодежь отворачивается от Эрдогана и его партии, - ФСК
10:04  L'Antidiplomatico: причиной гибели мирных жителей в Сумах стала тактика ВСУ
02:25  Известия: Хуситы пообещали усилить интенсивность ударов по ВС США
02:09  В Улан-Удэ за пять миллионов продают яйцо динозавра из Монголии
02:00  В России приживается система самозапретов. За получением кредитов последует оформление сим-карт
01:50  Эмин Агаларов может застроить туристическими комплексами Sea Breeze всю ЦентрАзию
01:38  Историк Сергей Монин: Мог ли СССР победить в войне без американского ленд-лиза
01:05  В Таджикистане отменили уголовное наказание за лайки в соцсетях
00:50  В Средиземном море прошли учения "Мост дружбы-2025" ВМФ России и Египта (видео)
00:23  Редкоземельные элементы Центральной Азии: шкура неубитого медведя? - Дмитрий Орлов
00:15  В Китае рассказали, как Россия переиграла США в Монголии
00:06  НГ: В Афганистане набирает силу новый джихадистский проект
00:00  Помощница президента Узбекистана Саида Мирзиеева взялась за детскую мультипликацию
Понедельник, 14.04.2025
23:34  ВС РФ нащупали бреши в обороне ВСУ южнее Константиновки – итоговая сводка Readovka за 14 апреля
21:43  Битва за Кабул: Москва готова признать "афганских детей" Трампа? - Станислав Тарасов
20:20  Узбекистан. Ректор Университета журналистики предложил лишать гражданства блогеров за оскорбление народа
19:55  Синьхуа: По маршруту Чэнду-Ташкент по воскресеньям будет отправляться грузовой поезд с китайской бытовой техникой
19:47  Экспорт подмосковной продукции АПК в Узбекистан за год вырос на 17%, до 40 тыс.тонн
19:42  На базаре в Туркменабате после реконструкции перестали продавать кроссворды, выгоднее продавать одежду
19:27  В Душанбе детей отобрали у матери, заставлявшей их заниматься попрошайничеством
19:24  В Кыргызстане хотят ввести штрафы за нарушение закона о госязыке
18:56  Сергей Лавров советовал Центральной Азии "перетерпеть" Каю Каллас на ее посту
17:20  Состоялось заседание Меджлиса Туркменистана: усовершенствованы Уголовный кодекс и другие законы
16:53  Бахтар: В Москве считают, что Исламский Эмират хочет мира в Афганистане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Newsweek: НАТО панически боится возрождения мощи Черноморского флота
20:01 16.04.2025

России вновь придется вспомнить Крымскую войну: Франция, Британия, Украина подбивают Турцию на морскую блокаду РФ

Константин Ольшанский

"Черноморский саммит", который 15 апреля открылся в Анкаре, мог бы стать первыми прямыми переговорами России и Украины с начала 2022 года. Но в последний момент России не оказалось в числе участников, на который были приглашены военные и дипломаты из Украины, Турции, а также Великобритании и Франции, которые никакого отношения к Черному морю не имеют, сообщает Daily Sabah.

Как сообщает турецкое Минобороны, на саммите обсуждаются военно-морские планы по поддержанию мира в Черном море. Заметим, что Турция давно проявляет миротворческие усилия. Впервые провела встречу министров иностранных дел России и Украины в городе Анталья в марте 2022 года. Результатом стала "зерновая сделка", которая действовала до июля 2023 года.

Одновременно с "Черноморским саммитом" в Анкаре проходит и дипломатический форум в Анталье. Форум собрал 21 главу государств и правительств, более 60 министров иностранных дел, а также сотни дипломатов, экспертов, ученых и журналистов. И вот на него делегация России была приглашена, ее возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров встретился с главой турецкого МИДа Хаканом Фиданом, пишет Hurriuet Daily News. По официальной информации, обсуждали как раз безопасность судоходства в Черном море. Правда, в таком случае позиция Турции выглядит нелепой: почему делегацию России не позвали в Анкару на "Черноморский саммит"?!

Двумя главными вопросами на форуме были палестино-израильский конфликт и конфликт в Украине. Фидан заявил, что Турция готова провести мирные переговоры между Россией и Украиной.

- Не только Турция, но и многие другие страны мира работают над этим. Но у Турции особое положение, поскольку она имеет прямые контакты с обеими странами, - заявил Фидан. И он прав: на форум в Анталью прилетел и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Но все три дня мероприятия он старательно избегал встреч и тем более общения с Лавровым.

Зато Сибига расшаркивался перед турецкими хозяевами форума. Роль Турции в Черном море назвал "жизненно важной", а отношения Украины и Турции - не иначе как "взаимовыгодное партнерство", пишет информагентство Anadolu. Хвалил Турцию за "зерновую сделку", которая дала большой экономический эффект для Украины.

Как видно, украинцы и их западные хозяева пытаются переманить нейтральную Турцию на свою сторону. Об этом говорит и участие военных из Великобритании и Франции в "Черноморском саммите". Вполне вероятно, что натовцы на нем обсуждают вовсе не мирные договоренности, а попытки вытеснить Россию из Черного моря.

Натовцев пугает, во-первых, экономическая мощь России в Азово-Черноморском регионе, а во-вторых, быстрое восстановление военно-морского потенциала русских после украинских атак на Черноморский флот, пишет издание Newsweek,

Недавно опубликованные спутниковые снимки показывают, что Россия спешит достроить на судоверфи в Керчи корабль, который восполнит потерю ракетного крейсера "Москва", флагмана Черноморского флота, который затонул 14 апреля 2022 года.

Newsweek пишет, что Россия всего за год добилась колоссального прогресса в строительстве одного из двух десантных кораблей проекта 23900 "Иван Рогов". Сообщается, что эти суда способны перевозить до 90 единиц военной техники, включая 15 вертолетов.

Строящееся в настоящее время в Керчи судно класса "Иван Рогов" намного больше "Москвы". Судя по недавним спутниковым снимкам, длина судна составит не менее 220 метров, а ширина - 40 метров.

Водоизмещением 30 тысяч тонн, корабль-амбифия может вмещать до 900 морских пехотинцев и 75 единиц боевой техники, 3 небольших десантных корабля и 15 вертолетов (включая модели Ка-29 и Ка-52К). Для сравнения, "Москва" была 186 метров в длину и имела водоизмещение 11,5 тыс. тонн.

Newsweek указывает, что строительство нового корабля - мощный военно-политический символ стойкости Черноморского флота. Естественно, это пугает НАТО. При этом Украина не видит для себя никаких преимуществ в прекращении огня в Черном море, выяснил The New York Times.

Сейчас по новому коридору, который проложили у берегов Румынии и Болгарии, проходит больше судов, чем во время действия "зерновой сделки". Экспорт продуктов питания из портов Черного моря также приближается к уровню 2021 года.

В прошлом году Украина экспортировала 42 миллиона тонн зерна и масличных культур, что составляет примерно 80% от прежнего объема. Это и независимые данные, они собраны украинской инвестиционной компанией Dragon Capital.

Тем не менее, как пишет The New York Times, украинцам выгодно продолжать боевые действия в Черном море. А страх НАТО перед Россией может дать гремучую смесь. Видимо, ее тайком и готовили на "Черноморском саммите" в Анкаре.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1744822860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: Важно объединить усилия религиозных лидеров и эффективно использовать потенциал духовной дипломатии
- Олжас Бектенов поручил усилить подготовку к пожароопасному сезону
- Прохождение паводкового периода рассмотрели в Правительстве
- Казахстан и Кувейт нацелены на укрепление инвестиционного и торгового взаимодействия
- Депутаты Мажилиса обсудили вопросы развития национальных видов спорта
- Кадровые перестановки
- Состоялось заседание Комиссии по реализации государственной языковой политики
- Айдарбек Сапаров поручил регионам усилить подготовку к посевной кампании
- Осужден бывший директор ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  