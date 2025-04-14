Мажилис Парламента Казахстана одобрил законопроект О территориальной обороне

20:06 16.04.2025

Мажилис одобрил законопроект о территориальной обороне РК



Депутаты Мажилиса Парламента РК 16 апреля 2025 года на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении проект закона "О территориальной обороне Республики Казахстан". Документ направлен на рассмотрение в Сенат, передает корреспондент Zakon.kz.



Депутат Мажилиса Максим Рожин отметил, что основным законопроектом территориальная оборона выделяется в отдельную сферу, определяются состав сил и средств для выполнения задач территориальной обороны, функции и полномочия государственных органов, закрепляются права и обязанности юридических и физических лиц в сфере территориальной обороны.



"Также Министерство обороны наделяется компетенцией по осуществлению государственного контроля в данной сфере. Вводятся новые для системы обороны Республики Казахстан понятия "доброволец" и "формирование самообороны". Также предусматривается возможность граждан Республики Казахстан вступать добровольцами в формирования самообороны в военное время", – отметил он.



По его словам, в ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки по:



- включению в глоссарий нового понятия "объект территориальной обороны", а также закреплению компетенции правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов по утверждению перечня объектов территориальной обороны. Утверждение перечня объектов территориальной обороны необходимо для заблаговременного определения сил и средств, которые будут охранять объекты военного и государственного значения в военное время;

- уточнению целей и задач территориальной обороны;

- уточнению компетенций правительства Республики Казахстан, уполномоченного органа в сфере территориальной обороны, центральных и местных государственных органов, а также государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту Республики Казахстан;

- определению компетенций правоохранительных органов;

- определению порядка проведения государственного контроля в сфере территориальной обороны.



"Кроме того, введены две новые статьи по определению мероприятий территориальной обороны и порядка разработки Планов территориальной обороны. Сопутствующим законопроектом вносятся изменения и дополнения в два Кодекса и четырнадцать законов для приведения в соответствие с положениями проекта основного Закона, а также устранение правовых пробелов и коллизий. Также включены в сопутствующий законопроект поправки, регулирующие вопросы технического прикрытия путей сообщения. Это комплекс мероприятий, проводимых в целях обеспечения защиты путей сообщения и их восстановления в случае разрушения в военное время", – дополнил он.



Помимо этого, определяется уполномоченный орган военного управления, отвечающий за взаимодействие Министерства обороны с государственными органами и другими транспортными предприятиями для организации и обеспечения воинских перевозок.



Также депутаты Мажилиса одобрили во втором чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам территориальной обороны".



Ранее депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты одобрили в первом чтении поправки, касающиеся органов внутренних дел.



Екатерина Елисеева