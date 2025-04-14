Узбекистан планирует создать свободные торговые зоны на границе с Кыргызстаном

20:09 16.04.2025

На совещании по развитию Андижанской области президент Узбекистана заявил о необходимости создать торговые и промышленные зоны в одном из приграничных районов с Кыргызстаном. Он также отметил недовольство жителей и перевозчиков большими заторами на посту "Дустлик".



Узбекистан планирует создать торговые и промышленные зоны на границе с Кыргызстаном. Об этом на совещании 16 апреля сообщил президент Шавкат Мирзиеев.



Каждый год из Андижанской области в Кыргызстан экспортируется продукции на сумму 200 млн долларов. В связи с этим глава государства указал на необходимость создания свободных торговых и промышленные зоны в одном из приграничных районов - Кургантепинском или Ходжаабадском.



Шавкат Мирзиеев поручил выбрать одну из территорий по итогам консультаций с предпринимателями и подготовить мастер-план проекта. Он подчеркнул, что свободная зона может быть организована по аналогии с теми, что действуют на границе с Афганистаном.



Он также обсудил ситуацию в контрольно-пропускном пункте "Дустлик" в Ходжаабаде. Президент отметил недовольство жителей и перевозчиков большими заторами и поручил профильным ведомствам оперативно изучить причины и внести предложения по их устранению.



В ходе совещания глава государства также затронул проект строительства железной дороги "Узбекистан - Кыргызстан - Китай". Президент отметил, что запуск маршрута позволит сократить срок доставки грузов на одну неделю, расстояние - на тысячу километров, а объемы перевозок увеличатся в десять раз.



"Но насколько готовы наши внутренние железнодорожные сети, таможенные пункты и станции к приему и пропуску таких объемов?" - задал вопрос Шавкат Мирзиеев, поручив ответственным лицам провести расчеты и представить комплексную программу подготовки инфраструктуры.



О железной дороге



Проект строительства железнодорожной ветки, которая свяжет Китай со странами Центральной Азии, обсуждается около 25 лет. Рассматривались несколько вариантов маршрута, в том числе из Китая через Кыргызстан в Узбекистан, далее в Туркменистан, Иран и Турцию. Стороны не могут договориться о ширине колеи, а также о стоимости строительства магистрали, которая пройдет по высокогорным труднодоступным районам, и ее маршруте. Ожидается, что это снизит зависимость от России и Казахстана.



Согласно документу, строительство международного транспортного коридора будет проходить по комбинированному варианту маршрута "Кашгар - Торугарт - Макмал - Джалал-Абад - Андижан". Министерство транспорта Узбекистана заявило, что реализация проекта позволит расширить географию торговли и перевозок из Китая через Узбекистан в Турцию и далее в Европу, а также в государства Персидского залива.



Его строительство началось в конце декабря прошлого года.