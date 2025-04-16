|Муфтият Кыргызстана проведет конкурс на знание ПДД среди религиозных деятелей
20:12 16.04.2025
Муфтият проведет конкурс на знание ПДД среди религиозных деятелей
16 апреля 2025
Бишкек (АКИpress) – Муфтият проведет конкурс на знание правил дорожного движения среди религиозных деятелей: сотрудников центрального аппарата ДУМК, хатибов и имамов мечетей.
Как сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана, конкурс пройдет совместно с сотрудниками ГУОБДД.
Условия конкурса:
1. Он состоится одновременно во всех регионах в онлайн-формате.
2. Каждое подразделение будет участвовать отдельной группой.
3. В каждом подразделении конкурс будет организован отдельно.
4. Результаты групп будут оцениваться по двум критериям: доля участников по отношению к общему числу сотрудников и уровень знаний (по результатам тестов).
В муфтияте отмечают, что соблюдение правил дорожного движения предписано шариатом, поскольку человеческая жизнь имеет высшую ценность. По данным Нацстаткома, в Кыргызстане ДТП происходят каждые 1,5 часа.