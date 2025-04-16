Муфтият Кыргызстана проведет конкурс на знание ПДД среди религиозных деятелей

20:12 16.04.2025

Муфтият проведет конкурс на знание ПДД среди религиозных деятелей



16 апреля 2025



Бишкек (АКИpress) – Муфтият проведет конкурс на знание правил дорожного движения среди религиозных деятелей: сотрудников центрального аппарата ДУМК, хатибов и имамов мечетей.



Как сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана, конкурс пройдет совместно с сотрудниками ГУОБДД.



Условия конкурса:



1. Он состоится одновременно во всех регионах в онлайн-формате.



2. Каждое подразделение будет участвовать отдельной группой.



3. В каждом подразделении конкурс будет организован отдельно.



4. Результаты групп будут оцениваться по двум критериям: доля участников по отношению к общему числу сотрудников и уровень знаний (по результатам тестов).



В муфтияте отмечают, что соблюдение правил дорожного движения предписано шариатом, поскольку человеческая жизнь имеет высшую ценность. По данным Нацстаткома, в Кыргызстане ДТП происходят каждые 1,5 часа.