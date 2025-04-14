Халилзад: Депортация афганцев из Пакистана может быть прикрытием для ИГИЛ*

20:23 16.04.2025

Бывший спецпредставитель Вашингтона в Афганистане Залмай Халилзад заявил, что Пакистан может использовать высылку афганских беженцев в качестве прикрытия для отправки боевиков ИГИЛ* в Афганистан. Об этом сообщает Ariana News.



"Знающие люди говорят мне, что они обеспокоены тем, что пакистанский истеблишмент может использовать высылку афганских беженцев в качестве прикрытия для отправки террористов ИГИЛ* в Афганистан. Я разделяю эту обеспокоенность", - сообщил Халилзад, не уточняя, кто эти "знающие люди".



Замечания Халилзада прозвучали на фоне активизации усилий Пакистана по депортации сотен тысяч афганских беженцев из страны. Пакистан начал депортировать нелегальных афганцев в октябре 2023 года, но с 1 апреля власти ускорили процесс. За первые две недели этого месяца были высланы более 45 000 афганцев.



"Талибан"* давно борется с ИГИЛ* и в прошлом обвинял Пакистан в поддержке этой террористической группировки. В январе заместитель министра иностранных дел Афганистана заявил, что ИГИЛ* организовала учебные центры в Пакистане.



*Террористическая организация, запрещена на территории РФ